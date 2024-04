¿Sabías que tu perro no envejece como tú? Descubre cómo calcular su edad "humana"

Un año de vida de perros equivale a siete humanos. ¿Quién no ha escuchado esta frase? Cuando compartes tu vida con un perro, es natural querer saber cuántos años tiene en comparación con los humanos. No obstante, la afirmación de que un año de vida humana equivale a siete de perro no es del todo cierta, pues dependerá de muchos factores. Equiparar los años de tu mascota a los de un humano, te ayudará a entender mejor cuáles son las necesidades que tiene tu perro, así que vamos a ver cómo se calcula la edad de nuestros sabuesos.

La relación entre la edad canina y la edad humana no es lineal, y varía según la raza y el tamaño del perro. Los perros envejecen más rápido en los primeros años de vida y luego el proceso se ralentiza. Además, la equivalencia entre la edad canina y la edad humana varía según la etapa de la vida del perro. Por ejemplo, un perro de un año de edad generalmente se considera equivalente a un adolescente humano, mientras que un perro mayor puede ser comparable a una persona de mediana edad o incluso a un anciano. Entender esta relación te ayudará a adaptar el cuidado y la atención a las necesidades específicas de tu perro en cada etapa de su vida.

Esperanza de vida de los perros

La esperanza de vida de los perros depende de muchos factores, pero también influye su tamaño y su raza. Por lo general, los perros más pequeños pueden llegar a vivir hasta los 15 años o más, mientras que algunas razas más grandes tienen una esperanza de vida de solo 7 u 8 años.

A medida que los perros envejecen, pueden experimentar cambios en su comportamiento y salud, al igual que los humanos. Algunos perros mayores pueden volverse menos activos y pueden necesitar una dieta especial para mantenerse saludables en la vejez.

Los perros también pueden experimentar una segunda juventud en sus últimos años, conocida como "senilidad del perro". Durante este período, algunos perros mayores pueden volverse más activos y juguetones, mientras que otros pueden mostrar signos de deterioro cognitivo.