Shakira, Taylor Swift y otras mujeres que han facturado con su dolor

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", dijo Shakira en su canción con Bizarrap, lanzada hace más de un año. Esa frase se convirtió en un himno de empoderamiento tras su ruptura con Gerard Piqué y ahora le ha valido para titular su nuevo disco, 'Las mujeres ya no lloran'. La realidad es que la colombiana no fue la primera mujer en monetizar su llanto. Son muchas las compositoras -y compositores, por supuesto- que han relatado sus experiencias amorosas, separaciones y traumas a través de sus canciones. Y sí, como Shakira, muchas veces de manera muy directa hacia las personas que las dañaron. Aquí una lista de las mujeres que también han facturado con su dolor.

Taylor Swift

Si hay una cantante experta en el despecho y en monetizar las rupturas amorosas esa es Taylor Swift. La artista se inspira en el desamor y tiene canciones dedicadas a uno de sus exnovios. Como Shakira con su 'sal-pique', en algunas de ellas los nombra de manera muy directa, con el título de los temas, como 'Dear John' su tema dedicado a John Mayer, o 'Style', para Harry Styles.

Siempre ha sido muy criticada por basar su discografía en sus separaciones, pero ella siempre alega que es su mayor inspiración (igual que hombres como Ed Sheeran o Bruno Mars también lo han hecho). Por ejemplo, 'All too well' habla de su relación con Jake Gyllenhaal, cuando los 'swifties' relacionaron en la bufanda roja de la que habla en la canción con una utilizada por Taylor en una cita que tuvo con Jake. A él también le dedicó 'We Are Never Ever Getting Back Together'.

'Forever and Always' trata de su ruptura con Joe Jonas, cuando él la dejó con una llamada que duró 25 segundos. La canción 'Last Kiss' tiene una introducción de 25 segundos en honor a ese momento. Y 'Back to december' relata su historia con Taylor Launter. Ambos mantuvieron una relación durante el otoño y acabaron en diciembre de ese mismo año.

Karol G

Compañera de despecho de Shakira en 'TQG', la canción que lanzaron juntas, Karol G es otra de las reinas de facturar con su dolor. Su polémica ruptura con Anuel AA dejó algunas canciones para la historia, como 'Mamiii', el tema de la 'bichota' con Becky G. “Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti, yo que fui buena y tú qué gonorrea pagándome así”, relata la colombiana, haciendo referencia a la viral relación que tenía en ese momento Anuel con Yailin. “Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero que se come todo lo que se atraviesa”, arremetía la cantante. “Llorando estabas tú y como no te salí, andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí”.

En su último disco, 'Mañana será bonito', Karol G muestra el proceso de superación tras la ruptura, también dedicando algunas palabras al puertorriqueño. En la canción 'Mi ex tenía razón', la artista canta: "Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor". En esos versos, la colombiana compara su relación con Anuel AA con su nuevo amor, el también reguetonero Feid.

Miley Cyrus

Miley Cyrus tuvo una relación de idas y venidas con el actor Liam Hemsworth, a quien dedicó algunas canciones, como 'Wrecking Ball' o 'Slide Away'. La exchica Disney también se inspiró en su separación final para una de sus últimas canciones (y de las más exitosas), 'Flowers'. Algunas de las referencias que encontraron sus fans tienen que ver con el incendio de la casa de la pareja en el 2018 y el hecho de que el tema sea una especie de respuesta a 'When I Was Your Man' de Bruno Mars, canción que supuestamente su ex le dedicó.

Ariana Grande

Los fans de Ariana Grande han relacionado su último disco, 'Eternal Sunshine', estrenado el pasado viernes 8 de marzo, con el divorcio de la cantante con Dalton Gomez. El pasado verano, la cantante y el agente inmobiliario decidieron separarse tras dos años de matrimonio. En la canción que da nombre al álbum, la artista habla de una posible infidelidad -que los seguidores atribuyen a Gomez- y de que ahora está con un "chico bueno" -que sería su actual novio Ethan Sleater-. Según los análisis de los internautas, también hablaría de que ella no quería poner fin a su relación con su exmarido en 'Don't wanna break up again'.

Olivia Rodrigo

La primera canción de Olivia Rodrigo fue 'Drivers License', un tema dedicado a su relación con Joshua Bassett, su compañero de rodaje en 'High School Musical: The Musical. The Series'. En la canción, la artista explicaba que su exnovio la había dejado por una "chica rubia" mayor que ella, refiriéndose a Sabrina Carpenter, con quien Bassett tuvo un romance esporádico.

De hecho, gran parte de su primer álbum, 'Sour', va dedicado a su relación con el actor. En 'Traitor', la artista explicó que el intérprete chateaba con otra chica mientras estaban todavía con Olivia, en 'Good 4 U' confesó que ella no conseguía superar la relación, mientras él ya estaba con otra, y en 'Happier' le dedicaba unas palabras a Joshua y a su nueva novia, Sabrina ("espero que seas feliz, pero no más feliz que conmigo").

Aitana

La ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau -y su posterior inicio de la relación con Sebastián Yatra- se puede explicar a través de su último disco, 'alpha'. "Te conocí con 19, besos van y besos vienen. ¿Para qué vuelvo a ese bar? Si está frío como nieve. No estás tú, fue por idiota que yo me hice ese tattoo, pero ahora no estás tú", canta la joven catalana en '2 extraños'. La cantante y el actor comenzaron su relación cuando ella tenía 19 años y se tatuó una 'M' en un costado por su relación con el intérprete.

Junto a Bernardeau, la artista protagonizó 'La última', una serie de Disney+. "Ya no quiere ser actriz. Con él, ella no es feliz", relata en uno de los versos de 'Ella bailaba'. Otros de los temas que podría dedicar al hijo de Ana Duato con 'Dararí', 'Otra noche sin ti', 'Pensando en ti' y '24 rosas'.

Selena Gomez

La complicada relación de Selena Gomez y Justin Bieber dejó algunas canciones para la historia. En su tema de 2013, 'Love Will Remember', mientras la pareja se encontraba en medio de una de sus muchas idas y venidas, la cantante incluyó un audio al principio de la canción que muchos relacionaron con la voz del canadiense. "Eres mi princesa, el amor de mi vida", se escucha al comienzo del tema. "Obviamente, 'Love Will Remember' es un tema muy personal [...] La gente va a comprender por sí sola lo que quiero transmitir con la canción. Y estoy segura de que a él también le encantará", afirmaba Selena en ese momento.

Cuando ambos ya pusieron fin a su relación amorosa y Bieber se casó con Hailey Rhode Baldwin, Selena Gomez lanzó la canción 'Lose You To Love Me', en la que relataba cómo había sido su romance y su dolorosa ruptura. “En dos meses, nos reemplazaste / Como si eso fuese fácil / Me hiciste pensar que me lo merecía", canta en uno de los versos, después de que se dieran una última oportunidad y dos meses después se comprometiera con Hailey. "Necesité perderte para quererme", es uno de los versos de Gomez, que también confesó en una entrevista que fue "víctima de un cierto tipo de abuso" durante la relación.

Tini

La canción 'Cupido' de Tini Stoessel hablaría de su relación con Sebastián Yatra. La propia artista confirmó que había escrito ese tema cuando hizo pública su ruptura con Yatra, a mediados de 2020. Y sus fans no tardaron en hacer sus propias especulaciones. "¿Qué nos pasó? / Que cuando estábamos bien, se complicó / Que nos queríamos tanto y ahora no”, canta la argentina en ese tema. También encontraron otras similitudes y respuestas a canciones del colombiano. Mientras que en 'Tarde' Yatra cantaba “te escribo y no contestas de la misma medicina que te di me das”, en su sencillo Tini relataba “tardo pa’ contestarte y tú tardas pa’ madurar”.