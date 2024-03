El TSJ de Andalucía devuelve una caseta de la Feria de Sevilla: "Es gente de poder. Es del marido de Ana Rosa Quintana"

Tener una caseta en la Feria de Abril de Sevilla es todo un logro. Hay quien se puede estar 30 años en lista de espera hasta tener una. Es decir, padres que se apuntan para que la puedan disfrutar sus hijos pequeños o al revés, gente joven que espera poder tener un espacio en el Real cuando sean padres. Si gratificante es que te den acceso a una licencia, el efecto contrario es que te la quiten unos años después de haberla conseguido.

Es lo que le ha ocurrido a los titulares de la caseta situada en la calle Juan Belmonte, n.º 173, algo que afectará próximamente a las casetas 175 y 177. Según ha confirmado el presidente de la caseta 177, Alberto Pérez, a El Correo de Andalucía, del mismo grupo editorial que este periódico, la beneficiaria de la decisión sería la familia Muñoz Noguera, familia política de la presentadora Ana Rosa Quintana.

Fernando Muñoz Noguera (80 años), histórico promotor inmobiliario de Sevilla y Andalucía, es el padre de Juan Muñoz Támara, marido de Quintana. “Son gente de poder, económico y de contactos. La caseta 175 pertenecía a Juan Muñoz, el marido de Ana Rosa Quintana”, sostiene Pérez.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha sido la que ha dado la razón a una mujer para el "restablecimiento de la situación jurídica de la que disfrutaba como cotitular de una caseta tradicional" de la Feria de Abril de Sevilla. Le da la razón pese a que a la solicitud de renovación de la licencia en 2022, tras dos años de pandemia, fue presentada fuera de plazo, perdiendo así la caseta.

De esta manera, los actuales beneficiarios de la caseta en cuestión podrían perderla, esa para la que tanto tiempo estuvieron esperando. En cualquier caso, la sentencia no es firme y todo queda en manos de un posible recurso del Ayuntamiento.

Los actuales inquilinos dependen del Ayuntamiento

“Lo sabe toda Sevilla que hay que hacerlo en plazo. Son los únicos”, denuncia Alberto Pérez, sin comprender la sentencia y que se pueda alegar que no se conocían los plazos.

“Los antiguos inquilinos del espacio reclamaron. Presentaron la documentación fuera de plazo. En primera instancia les dicen que no tienen razón, pero luego el TSJA se la da, sin tener razón, porque no la tienen”, explica.

Ahora la pelota está sobre el tejado del Ayuntamiento de Sevilla, que es quien debe dar el siguiente paso. “La clave es que el Ayuntamiento recurra al Supremo”, cuenta, ya que de momento “hay tiempo”. La afectada de momento es la caseta 173, pero los siguientes serán la 175 y 177 porque se encuentran en la misma situación.

“Es la misma causa, sabemos que nos va a llegar. Nos comentan muchas posibles soluciones, pero no hay nada al 100%. No tenemos ninguna notificación”, prosigue Pérez, que asegura también que este martes tendrá lugar una reunión con el delegado de Fiestas Mayores. “Nosotros vamos de apoyo a la 173, su única vía de escape es que recurra el Ayuntamiento”.

“Nosotros estamos 100% con el Ayuntamiento. Creemos y esperamos que vayan al Supremo y que se anule el veredicto. Que luchen. Dependemos del Ayuntamiento, si no acaban reclamando pasaremos a tomar medidas pertinentes, que decidirán los abogados”, concluye al respecto.

Una decisión que sentaría precedente

Si finalmente se termina confirmando la devolución de la caseta a la familia Muñoz Noguera, sin duda lo lógico sería una reacción en cadena de reclamaciones. “Sería un efecto dominó. Si se la acaban dando sentaría precedente y todo el mundo empezaría a reclamar”, opina el presidente de una de las casetas afectadas.

Pero no solo eso, también supondría un duro golpe a nivel anímico y económico para los actuales inquilinos: “Lo vamos a dar todo. Con el coste que tendría a interés particular. Llevamos tres años y nos hemos gastado un dinero importante que no serviría para nada. No es una caseta normal, hace esquina. Toda la inversión de miles de euros iría fuera. Llevamos años ilusionados para nada…”

Por eso, si el Ayuntamiento no recurre, llegarán hasta el final por su cuenta. “Si nos acaban echando, vamos a tirar para delante con todo. No nos van a poner en lista de espera. En 2022 nos dieron la caseta y desde entonces se han dado muchas licencias. Exigiríamos coger el puesto del primero”, explica al respecto.

Las razones del TSJA para devolver la caseta

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia responsabiliza al Ayuntamiento de Sevilla de haber inducido a error a los solicitantes, por no haber comunicado los nuevos plazos por correo electrónico tras su suspensión en la Feria de 2021, debido a la pandemia.

Hay dos formas de perder una caseta: incumplir un primer plazo de entrega de papeles o un segundo plazo de pagos. En este caso, una sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Sevilla manifestaba que la solicitud de licencia de la caseta para la Feria de 2022 se presentó "el 17 de noviembre de 2021, expirado el plazo de presentación de solicitudes", que regía del 1 al 15 de noviembre; "por tanto con pérdida automáticamente de la licencia conforme al artículo 15 de la Ordenanza Municipal de Feria".

Esto supuso que los tres módulos de la mencionada caseta se dividieran en tres (173, 175 y 177 de la calle Juan Belmonte) nuevamente adjudicados a otros peticionarios. Sin embargo, en una sentencia emitida el pasado 22 de febrero, la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA abordaba el recurso de una mujer por la pérdida de la titularidad tradicional y la pérdida automática de la caseta y le daba la razón.

Este fallo puede generar jurisprudencia y suponer un precedente importante de cara a que se abra la puerta a reclamaciones similares, cuando estas no suelen ser atendidas por el propio Ayuntamiento, que es el que controla el proceso.

De hecho, recientemente le ha ocurrido al PSOE, que ha perdido su caseta por un “fallo informático” a la hora de pagar, según dicen los socialistas que sufrieron, y puede dejar a la formación sin módulos en Real durante al menos dos décadas. Los socialistas entrarán en una lista de espera que, en las últimas adjudicaciones, ha sido de 22 años para poder recuperar su caseta.