Las navidades son momentos de encuentros familiares, de compartir vivencias y momentos y también lo son de recuerdos.

Esta señalada etapa del año se hace dura para todas aquellas familias que tiene que enfrentarse a la pérdida de un ser querido por primera vez y a ese complicado momento de sentarse a compartir en una mesa en la que la ausencia se hace tremendamente palpable.

Al igual que a infinidad de familias, esto es lo que les ha ocurrido por primera vez al clan Campos, tan solo tres meses después del fallecimiento de María Teresa Campos.

Hace unos días, la hija mayor de la comunicadora, Terelu Campos, se confesó en el blog que tiene para una conocida revista sobre cómo van a ser para ella estas navidades sin su madre. “No os engaño, pero me enfrento a la Nochebuena más difícil de mi vida. No sé cómo la voy a superar, porque sé que será una noche difícil. Os prometo que me abriré de corazón para contaros cómo la he vivido y sentido", escribe Terelu.

Algo parecido es lo que ha hecho su hija, Alejandra Rubio, en el programa en el que colabora. Ha sido en ‘Fiesta’ donde la joven se ha abierto con Emma García para hablar de una forma muy tierna de la ausencia de su abuela en estas primeras e importantes fechas de la Navidad.

La Navidad, la etapa favorita de María Teresa Campos

Ataviada con un vestido fucsia que era de María Teresa, Alejandra Rubio ha recordado a la veterana comunicadora en el programa pero no pudo evitar compartir la nostalgia con la que vivirá este día de Navidad sin su abuela.

“Siempre nos reuníamos en su casa, le encantaban las Navidades y le encantaba regalar" recordó emocionada la joven antes de revelar cómo afronta esta fecha. “Para mí este año va a ser rarísimo, distinto. La vamos a echar de menos".