Ana Obregón ha vuelto a disfrutar de la Navidad gracias a la llegada de su nieta, Ana Sandra, a su vida. La pequeña ha llegado al mundo con la polémica bajo el brazo después de conocerse que su nacimiento fue fruto de la gestación subrogada.

La actriz fue noticia a nivel mundial y hace unos meses, en un programa de televisión, habló sin cortapisas de este tema que tantísimo revuelo causó. "Mi hijo dos semanas antes de dejarnos dijo ‘dadme un bolígrafo y un papel’. Dijo que no sabía si iba a estar aquí, y en caso de no hacerlo, quería dejar una hija o un hijo en la Tierra. Estaba muy malito y casi no podía escribir, pero dejó su última voluntad” recordó sobre el deseo expreso de Aless Lequio de convertirse en padre.

"Yo estaba en Miami y me decían que me estaban diciendo de todo y yo pensaba: ‘Pero, ¿qué tipo de madre no cumpliría la última voluntad de su hijo?. Anita es todo, he vuelto a vivir. La vida tiene un significado, y Anita es lo que me ha perdonado la vida durante estos tres últimos años”, sentenció.

Sin embargo, hay una persona que ha decidido distanciarse por completo de la pequeña Ana Sandra y ese ha sido su abuelo, Alessandro Lequio, quien aún no conoce a la pequeña y ha manifestado públicamente que tampoco piensa hacerlo a corto-medio plazo.

Ante los continuos desplantes del conde hacia la hija de su hijo, Ana Obregón ha decidido volver a lanzarle una nueva pulla con la que desata la guerra en plena Navidad.

Un dardo directo a Alessandro Lequio

A través de una fotografía en la que la actriz aparece junto a su nieta, la intérprete ha escrito un texto con el que ataca (de forma velada) al padre de su hijo y con el que le reprocha que no quiera saber nada de la pequeña Ana Sandra.

“Anita y yo os deseamos una feliz Nochebuena. Una noche para unir a los seres queridos, para llorar a los que nos dejaron y para reflexionar y decir ‘te quiero’ a los que están con nosotros”, escribe Ana Obregón en sus redes en un claro dardo al conde.