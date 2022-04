La cantante tinerfeña Ana Guerra ha concedido una entrevista en la que ha roto una de sus máximas de cara a los medios de comunicación: hablar de su vida privada.

Muy discreta con todo lo que ha rodeado siempre a cuestiones relacionadas con su intimidad, parece que la cantante ha querido dejar a un lado esta premisa para compartir cómo está su relación con el músico Víctor Elías y ha desvelado cómo fueron los comienzos de su amor.

Desde que saliera a la luz su ruptura con el actor Miguel Ángel Muñoz, la tinerfeña se dio un tiempo para recuperarse de esta situación y nunca habló de los motivos que provocaron la separación entre ambos hasta que, en una entrevista con Alberto Chicote, Guerra decidió desvelar algunas de las cuestiones que ocasionaron la ruptura. "Si tú estás bien con tu pareja, estás al 100% y totalmente enamorada de tu pareja, un confinamiento no tiene por qué acabar con la relación. Sin embargo, acabó con muchas relaciones en este país”, aseguró la artista sin dar más detalles.

Pero, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga y, tras Muñoz, Ana Guerra se enamoró de Víctor Elías y ha vuelto a tener la sonrisa dibujada en el rostro. Además, la cantante ha desvelado que su relación con el músico no empezó con buen pie pero que, a día de hoy, están tremendamente enamorados.

"No teníamos mucho feeling"

Guerra ha concedido una entrevista a la revista HOLA!, en la que ha hablado de cómo fueron los comienzo de su relación con el también actor. "No teníamos mucho feeling, pero, de repente, empezamos a mirarnos de otra manera... Y qué te voy a contar. Del odio al cariño hay una línea muy fina".

Además, la canaria ha confesado que lo que más le gusta de su actual pareja es su lealtad y que siempre tiene los pies en la tierra.