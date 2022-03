Ana Guerra y Víctor Elías están en el momento más dulce de su relación.

La cantante tinerfeña y el actor y también músico anunciaron hace unas semanas su relación y, desde ese momento, la pareja no ha parado de compartir momentos con sus seguidores para mostrar su amor y lo compenetrados que están.

La cantante, que está inmersa en su gira de conciertos por toda España tras el lanzamiento de su último disco 'La luz del Martes', ha vuelto al sonreír al lado del joven artista de 31 años de edad después de que poner fin a una tormentosa relación con el actor Miguel Ángel Muñoz.

Ahora, curada de las heridas de su anterior relación, la tinerfeña está más feliz que nunca y parece que la relación de los conocidos artistas va viendo en popa.

Ambos están tan bien juntos que incluso se están planteando levantar juntos una familia, unos planes que no estaban sobre la mesa de los jóvenes hasta que se conocieron.

Ganas de ser padres

Ha sido el propio Víctor Elías el que, al ser preguntado por la canaria y por las ganas de pasar toda su vida junto a ella el que ha confesado que no le importaría tener un hijo con ella. "Ahora mismo sí quiero. Es algo que hace unos años no me planteaba por el trabajo y por la edad. Pero ahora acabo de cumplir 30 años y sí tengo ganas. El momento personal y profesional que estoy viviendo es maravilloso, de diez. Con Ana estoy muy bien y ojalá sea para siempre. Hasta que me eche de su banda", dijo a los medios el evento Mujeres Cantan a Rocío Jurado en Madrid, donde actuaba la cantante.

Al ser preguntada por cómo se siente al lado de Víctor, la tinerfeña aseguró que "Víctor para mí significa un montón de cosas. Ahora mismo es mi pareja, y todo lo que puede significar una pareja. Complicidad, nos dedicamos a lo mismo, nos entendemos muy bien y sentimos mucha pasión por lo que hacemos y somos muy buenos amigos", y sobre la posibilidad de ser madre no quiso ser muy cortante pero respondió con un "todo se andará".