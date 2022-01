Ana Guerra sale de una polémica para meterse en otra.

En esta ocasión, nada tiene que ver con las últimas situaciones en las que se ha visto envuelta la cantante tinerfeña por tocar el piano a altas horas de la madrugada y por no dejar descansar a su vecinos.

Tampoco tiene que ver con la posible reconciliación que, señalan algunos medios, ha podido tener con el actor Miguel Ángel Muñoz.

Esta vez, la vocalista y artífice de éxitos como 'Ni la hora' o 'Lo Malo' ha sido tendencia por solicitarle a sus seguidores de Twitter una hilarante petición que ha sido objeto de burla y mofa en redes sociales durante unas horas al no entender muy bien la finalidad de la petición de la canaria.

¿Cuál ha sido la petición de la tinerfeña que ha generado tanto debate en Twitter hasta el punto de hacerla viral?

"Cambio de peinado, ¿sí o no?"

Parece que Ana Guerra se levantó una mañana y pensó que necesitaba un cambio de imagen. En este momento, la cantante acudió a Twitter para pedirle la opinión a su legión de fans que, claro está no tardan en ayudar a su adorada artista.

El problema llega cuando la tinerfeña lanza su propuesta. "De repente me apetece cambiar de look, pero a lo mejor se me pasa, ¿eh? ¡Opiniones por favor!". No contenta con ello, Guerra avivó aún más el patio y pidió a sus seguidores que usaran photoshop para ver qué tal le quedaría el hipotético cambio.

De repente me apetece cambiar de look pero a lo mejor se me pasa eh…

Opiniones por favor! pic.twitter.com/2PleCaa5C0 — Ana Guerra (@anaguerra) 3 de enero de 2022

Como no, las bromas no tardaron en sucederse y los twitteros más rápidos comenzaron a publicar decenas de fotos imaginando cómo sería la cantante con el pelo corto.