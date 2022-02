Isabel Pantoja ha roto su silencio y ha reaparecido por todo lo alto.

En esta ocasión, a la tonadillera no le ha hecho falta una cámara de televisión o asistir a un plató porque con una llamada telefónica la cantante ha vuelto a ponerse de plena actualidad tras 287 días en el más absoluto mutismo.

Desde el mes de abril nada se sabía de la intérprete y, entre medias, la cantante ha tenido que enfrentarse a nuevos problemas familiares y al fallecimiento de su madre, Doña Ana, a quien estaba tremendamente unida.

Desde ese entonces, y tras varias incendiarias entrevistas concedidas por su hijo Kiko Rivera en donde no ha dejado en buen lugar a ningún componente del clan Pantoja, todas las alarmas saltaron en torno al estado de salud de la cantante. Su entorno más cercano reconocía estar muy preocupado por Isabel ya que no sabrían si iba a ser capaz de superar este nuevo y duro golpe.

Sin embargo, una llamada de teléfono ha hecho que volvamos a saber, por boca de la propia artista, cómo se encuentra y ha disparado contra todos llegando incluso a desmentir muchas de las informaciones que han ido surgiendo en los últimos meses.

"¿Quién te ha dicho que estoy encerrada?"

En plena guerra abierta entre sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, la tonadillera ha hablado en 'Sálvame' para responder a todas las incógnitas que giran en torno a su figura y a la situación actual de su familia.

Al ser preguntada por su estado emocional, Isabel Pantoja ha reconocido que "con lo de mi madre no lo estoy pasando bien. (...) Tantos años luchando y ahora me he quedado como huérfana. Me siento huérfana absoluta", reconocía muy afectada la cantante al otro lado del teléfono.

Resaltando que su principal apoyo a día de hoy es su hermano Agustín, Isabel Pantoja ha adelantado que se encuentra inmersa en los preparativos de su próxima gira por América y que no ha estado sola ni encerrada en ningún momento como se ha asegurado en diferentes programas. "¿Pero quién te ha dicho que estoy encerrada en una casa?. Yo tengo profesionales que me ayudan y siento el cariño de mis fans, tengo su energía positiva que me llega", zanjaba la cantante.

Sobre el enfrentamiento que mantienen sus hijos, Isabel Pantoja no se ha referido a ellos directamente pero ha asegurado que "algo bueno vendrá" y que "lo que tenga que pasar, lo que tenga que suceder, va a suceder y ante eso, pues ese el destino de cada persona y nada más".