Isabel Pantoja no levanta cabeza y todas las alarmas han saltado en torno al estado de la salud de la cantante.

Nada se sabe de la artista desde que falleciese su madre, Doña Ana, el pasado mes de septiembre, y pocas son las imágenes que han salido de la Pantoja en las cuales se le ha visto visiblemente desmejorada y muy delgada.

Estas han sido las navidades más tristes para la intérprete, pues se ha publicado que las ha pasado sola, sin la compañía de sus hijos y en el más absoluto silencio de la imponente Cantora.

Una fortaleza a la que, por ahora, solo tiene acceso su hermano Agustín ya que sus hijos no han ido a visitar a la cantante y no parece que este encuentro pueda producirse.

Por otro lado, todo apunta a que 2022 no va a ser un año nada fácil para Isabel puesto que se ha anunciado la inminente emisión de un documental protagonizado por su expareja, Julián muñoz, en el que el ex alcalde de Marbella contará todos los entresijos del Caso Malaya y en el que contará todo lo que no se ha dicho hasta el momento de la cantante.

Todo esto ha superado a la artífice de éxitos como 'Marinero de Luces' quien se encuentra en sus horas más bajas y quien podría estar atravesando una preocupante y desesperada situación.

"Está en una situación límite"

La bomba explotó el pasado sábado cuando en el programa Viva la vida se comentaba que la preocupación por el estado de salud de Isabel Pantoja es máxima.

Ninguno de los colaboradores del espacio de los fines de semana de Telecinco reconocieron que no se atrevían a ponerle nombre a lo que le está ocurriendo a la cantante pero que "no se le puede dejar un segundo sola".

Muchos de los tertulianos aseguraron que "se encuentra en una situación límite" y que había sufrido un ataque de ansiedad que dejó a sus familiares en una situación nunca antes vista que les obligó a llamar al médico de confianza de la familia.

Sin embargo, Kiko Matamoros quiso aclarar qué fue lo sucedido y despejó todas las dudas sobre un intento de autolisis. “El miércoles por la noche tuvo una crisis de ansiedad y se pudo interpretar como un intento de autolisis pero no es cierto. Entró en una crisis de nervios y Agustín avisó a una amiga de la familia y ésta se pone en contacto con el médico de confianza. Se ha modificado la dosis de los medicamentos que estaba tomando”, apuntó el colaborador.