Isa Pantoja ha reaparecido en televisión con las cosas claras y una inamovible decisión tomada que marcará un antes y un después en la relación con su hermano Kiko Rivera.

La hija de la cantante Isabel Pantoja ha pasado su peor semana después de que su hermano concediera una incendiaria entrevista en la que contaba una escabrosa y delicada situación de la que su hermana era protagonista. En la conversación mantenida con una de las revistas del corazón más importantes del país, el DJ pasó todos los límites al contar un supuesto intento de quitarse la vida por parte de la joven que este paró haciendo uso de la fuerza.

Esta confesión generó una oleada de críticas hacia el hijo de la tonadillera y Paquirri que dejó completamente hundida a la colaboradora de El Programa de Ana Rosa y Ya son las ocho.

Ahora, con una semana de reflexión más que necesaria para la también 'influencer', Isa Pantoja ha retomado sus compromisos laborales en televisión y ha compartido con toda la audiencia que se ha volcado con ella la difícil pero tajante decisión que ha tomado con respecto a su hermano.

Llanto desconsolado y un dolor profundo

Abatida, sin poder contener el llanto y visiblemente afectada por las palabras de su hermano, Isa Pantoja ha comenzado su reflexión asegurando que no quiere remover más el charco de lodo en el que se ha visto envuelta y del que tanto le está costando salir. "No quiero remover esto, es hacer leña del árbol caído. Podría decir un montón de cosas... Lo único que me sale es llorar o decir que no quiero perdonarle" confesaba la joven antes de explicar la dolorosa decisión que ha tomado.

"Tengo que poner un tope, no es de ahora, desde hace tiempo", apuntaba Isa ante las caras de compasión y comprensión de sus compañeros de plató. "Me cuesta darme cuenta de la realidad y tengo que decir hasta aquí porque tengo que hacerlo. No me gusta vivir en el conflicto pero antes que nada estoy yo. Me tengo que querer y respetar", dijo secándose las lágrimas para decir qué camino ha tomado para con Kiko Rivera.

"Puedo querer mucho a una persona pero si esa persona a mí ni me quiere ni me necesita... Ha sobrepasado todo. No me ha dejado sin argumentos, me ha dejado sin fuerzas. Quiero que con esto se ponga un punto y final al sufrimiento porque ha pasado un límite, y ya está mi salud" zanjaba la joven.