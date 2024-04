Si quieres que tu bebé coma sano, esta es la mejor manera de hacerlo

A los padres primerizos, probablemente le surja la duda de qué alimentación dar a su bebé.

En los primeros meses de vida, la principal duda es entre dar el pecho o biberones, pero, una vez superada esta, es posible que te empieces a preguntar qué alimentación es buena para el bebé.

Guiados por los consejos de las abuelas, los purés se convierten en la estrella de la cocina. Y, los que no tienen mucho tiempo para cocinar, puede que opten por los potitos ya preparados. Pero, ¿sabes realmente cómo ir introduciendo la comida saludable a tu bebé en su dieta? Si la respuesta es no, no te preocupes, porque queremos ayudarte con esto.

Un bebé comiendo fruta. / Canva

¿A partir de qué mes se puede introducir alimentación complementaria?

Como seguramente sabes si ya eres padre o madre, durante los primeros seis meses de vida, el bebé solo puede ingerir leche materna o de fórmula, puesto que su aparato digestivo sólo puede ingerir este alimento.

Es, por tanto, a partir de esta edad cuando los padres pueden ir introduciendo otro tipo de alimentación en la dieta de sus hijos.

Por dónde empezar: ¿cuáles son los alimentos que pueden comer?

A partir de los seis meses, se puede ir introduciendo, poco a poco, en la dieta de los niños todo tipo de alimentos. Eso sí, habría que poner el foco en lo que son ricos en hierro y zinc. Hay que tener en cuenta que, una vez que se van introduciendo alimentos nuevos, es posible que se detecten posibles dietas alimenticias. Por ello, estaría bien dejar pasar unos días entre nuevos alimentos, lo que ayudará a detectar cuál es el que produce la alergia, en caso de que sea necesario.

Excepciones

Aunque hablamos de que los niños podrían probar todo tipo de alimentos a partir de los seis meses, como siempre, hay excepciones. En este sentido, antes del año no debería ingerir leche de vaca, chocolate o frutos secos, por ejemplo, o verduras de hoja verde, que tienen un alto contenido en nitratos.