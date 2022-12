Mercadona tiene un sinfín de productos de calidad con los que podrás cuidar tu piel pero sin necesidad de desembolsar grandes sumas de dinero. En esta ocasión vamos a hablar del nuevo aceite facial que te ayudará a renovar y alisar la piel, suavizar las manchas provocadas tanto por el sol como por el paso de los años y, en definitiva, combatir los signos de envejecimiento.

Deliplus, la marca de productos de belleza de Mercadona, acaba de lanzar al mercado una amplia línea Anti Ox. Dentro de esta gama de productos es donde se encuentra el aceite facial de Licopen elaborado a base de aceites esenciales, como el cedro o el sándalo pero también formulado con colágeno y proteoglicanos. El proteoglicano es un ingrediente que se encarga de mantener la estructura celular, por lo tanto ayuda mejorar considerablemente la firmeza de la piel.

El aceite facial de Licopen no solo hidrata la piel en profundidad y la ilumina, sino que además no la deja grasa. Además, este producto está elaborado con tomates. Sí, has leído bien. Licopeno es otro de los ingredientes que se encuentran en este aceite facial y se extrae de los tomates, por tanto, la marca apuesta por una formulación sostenible.

El precio de este producto asciende a 5 euros.