Mercadona nos tiene acostumbrados a sacar líneas nuevas de cosméticos cada temporada del año. Este verano lo han hecho de nuevo y tienen el pintauñas con el que arrasarás entre todos tus amigos y conocidos.

En la sección de perfumería de Mercadona puedes encontrar todos los productos necesarios para conseguir un maquillaje completo. Muchos de sus perfumes, máscaras de pestañas o bases de maquillaje son muy vendidos en el supermercado, y es que tienen una fama de lo más merecida.

Algo parecido ocurre con los pintauñas, y es que la cadena de Juan Roig lanza cada temporada una nueva colección de esmaltes que cautiva a todo aquel que la ve. ¿Quieres saber cuáles son los tonos de la temporada? No te lo pierdas porque a continuación te contamos cuál es el veraniego esmalte de uñas que está arrasando esta temporada en Mercadona.

Descubre el pintauñas que está arrasando en Mercadona

Si eres de esas personas que siempre tienen que llevar las uñas pintadas con el último color de moda, seguro que esta novedad de Mercadona te encanta. Estos días en los que reinan las altas temperaturas, el supermercado valenciano lo ha vuelto hacer y ha lanzado el pintauñas de la temporada.

Se trata del pintauñas verde lima en el tono 131, un color que, sin duda, grita verano por todas partes. El tono forma parte de la gama de secado rápido de Deliplus, por lo que tras su aplicación solo tendrás que esperar un par de minutos para que esté completamente seco.

No importa si tus uñas son largas o cortas, y es que con este color lucirán frescas y vibrantes. Además, si ya has cogido algo de moreno durante tus vacaciones, este tono no pasará desapercibido en tus uñas, ya que resaltará el color de tus manos.

Este pintauñas tiene un precio de tan solo 1,85 euros, así que no esperes mucho para comprarlo y combinarlo con tus mejores looks de verano.