“Para sacar dinero tengo que desplazarme tres kilómetros”: vecinos de Punta del Hidalgo denuncian que llevan cuatro años sin cajero en la localidad

El cajero más cercano para los vecinos de Punta del Hidalgo se sitúa a 3 kilómetros, en la localidad de Bajamar. La otra opción es el de Tejina, a 7 kilómetros. Distancias relativamente cortas en coche, pero imposibles a pie para la mayoría de personas mayores que residen en el enclave costero de San Cristóbal de La Laguna.

En 2019, Caixabank, única entidad bancaria en La Punta, cerró las puertas de su oficina física. Cirilo Melián, vecino y socio del proyecto para dinamizar las zonas costeras de interés ecoturístico Ecoáreas, recuerda que el motivo, por ese entonces, era arreglar el techo de la sucursal porque se estaba cayendo. Asegura que en el pueblo se creía que sería una reparación temporal, pero pocos meses después quitaron también el cajero automático. Ahora, en su lugar, hay una venta.

María Isabel Herrera, vecina y socia de Ecoáreas, denuncia que “para las personas mayores es muy complicado sacar dinero en efectivo”. A las barreras tecnológicas inherentes a la brecha digital, afirma, se suma la distancia y las dificultades de acceso a la oficina de Bajamar, no apta para personas con movilidad reducida (PMR). Por este último motivo, cuando tienen la oportunidad, la mayoría opta por acudir a Tejina o a Tegueste, aunque el recorrido sea mayor. “Cada persona tiene que buscarse la vida, mucha gente necesita acompañamiento y se ve desprotegido ante esta situación. Llevamos años luchando y nos hemos cansado”, argumenta.

Tomar café, comprar el pan o visitar mercadillos y comercios locales es una tarea que se complica si los establecimientos no aceptan el pago con tarjeta. “Es indignante porque no podemos usar nuestro dinero”, subraya la vecina. No solo piensan en ellos como residentes, también es un problema para los turistas que visitan la zona. Explica que en unos meses La Punta se llena de visitantes que, a menudo, preguntan por estos servicios o se ven sorprendidos a la hora de realizar cualquier pago.

La oficina más cercana, en Bajamar, no apta para personas con movilidad reducida / Cirilo Melián

Cirilo Melián, además de participar en Ecoáreas es socio de la Asociación de Vecinos Aguacada y de la Asociación Cultural de Punta del Hidalgo. Apunta que el presidente de la A.V. ha trasladado en reiteradas ocasiones las quejas del vecindario, pero no ha conseguido respuesta por parte de la entidad bancaria. “Ya no hablamos ni siquiera de una oficina, pero lo mínimo es un cajero”, añade.

Desde 2019 las quejas de los vecinos no han cesado. Ya en 2021, EL DÍA recogía la petición urgente de la instalación de un cajero, pero no hubo respuesta. Por su parte, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna les ha asegurado que cederá una fachada del centro ciudadano para que se realice la instalación. La institución señala que está en los últimos trámites para el concurso. Además, inciden en que no solo se ejecutará el de La Punta, también se intentará resolver la misma problemática en otros puntos del municipio.

Un entorno abandono y desprotegido

La asociación considera que la localidad está bastante desprotegida. Echan en falta otros servicios como un micro o cualquier servicio de transporte público para El Homician, la zona alta de La Punta en la que viven buena parte de las personas mayores. También se quejan de la suciedad de las calles en épocas de mayor afluencia de visitantes y del mal estado de infraestructuras como uno de los postes de la luz de la vía principal, a punto de caerse.