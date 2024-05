Unos aparejadores jubilados urgen medidas en la casa de Amaro Pargo

Ángel Adán Peñalosa y Beatriz García Puertas, una pareja de arquitectos técnicos y profesores jubilados del IES Geneto, se han propuesto poner un grano de arena para concienciar sobre la necesidad de «frenar el salvaje deterioro» de la histórica casa del corsario tinerfeño Amaro Pargo en Machado (El Rosario) e intentar recuperar lo que se pueda del inmueble, de propiedad privada y declarado de Bien de Interés Cultural (BIC).

Ambos, vecinos de El Rosario, denuncian en una nota de prensa que esta hacienda es desde hace muchos años punto de mira de los buscadores de tesoros «llevados por la falsa leyenda de que entre sus muros el famoso personaje lagunero que vivió a caballo entre los siglos XVII y XVIII escondió una fortuna».

Ángel enfatiza que «no solo no hay tesoro, sino que el tesoro es la propia casa, por lo que esta gente que viene a destruir un bien patrimonial lo que debería hacer es ilustrarse con libros sobre este corsario, del cual sabemos ya muchas cosas gracias a catedráticos e historiadores, como Manuel De Paz Sánchez y Daniel García Pulido, de la Universidad de La Laguna, y escritores como Alfredo López Pérez, que ha escrito una magnífica novela sobre este personaje histórico».

Beatriz diagnostica que «la casa todavía se ve con un valor y una riqueza de materiales de construcción antigua y sólida, por lo que aún se puede recuperar lo que queda; y no olvidemos que se trata de un BIC, que no se debería abandonar, y hay que tomar medidas para que no se deteriore más». Este matrimonio de jubilados cree que ha llegado el momento de que el propietario y las administraciones públicas puedan alcanzar algún acuerdo «para que esta casa florezca de nuevo, tras el cruento asedio de los buscadores de tesoros inexistentes que la han ido desmontando piedra a piedra sin piedad».

Para tal fin, Ángel y Beatriz se proponen «servir de cemento o aglomerante y mantener contactos con todas las partes, las públicas y la privada, para favorecer este deseado entendimiento que permita la recuperación de esta hacienda, y casa histórica».

La casa de Amaro Pargo, en la Hacienda de Toriño, se encuentra en un enclave de gran valor desde el punto de vista del patrimonio histórico, «ya que muy cerca se localiza la ermita de Nuestra Señora del Rosario y frente a la hacienda pasa el Camino Viejo de Candelaria, declarados también BIC».

Centro de interpretación

«Esta pareja de profesionales de la arquitectura técnica consideran que las administraciones públicas tendrían que hacer un esfuerzo por recuperar la casa y convertirla en un centro de interpretación del propio Camino Viejo de Candelaria», recoge la nota, que apuesta por mostrar la vida de Amaro Pargo, «comerciante y corsario que tanto hizo por la sociedad necesitada de la época».

Para concienciar sobre la importancia de esta casa del corsario y de frenar su destrucción ha colaborado con un vídeo el periodista y locutor Manuel Herrador, en respuesta a la petición hecha por Ángel y Beatriz. En esta obra audiovisual colaboran también la poetisa Paulina Medina, vecina de El Rosario, la empresa Drone_ando13 (que ha cedido las imágenes aéreas) y la diseñadora gráfica y publicista Nuria Adán.