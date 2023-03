La ULL condensa su actividad en dos embudos de la TF-5

Los desarrollos urbanísticos de La Laguna y su Universidad (ULL) se realizaron a espaldas de la organización del tráfico y la necesidad de evitar los embudos, en especial en lo que concierne a la autopista del Norte (TF-5) y su entorno, ligados tanto a la ciudad como al centro educativo. Es una de las conclusiones que se pueden sacar de una encuesta que acaba de culminar la ULL al 10,6% de sus miembros, es decir, a 2.713 de los 25.414 alumnos, profesores, investigadores y personal laboral que forman parte de toda la comunidad universitaria lagunera este curso 2022-2023. De toda esta amplia familia, 20.523 son estudiantes de grado, máster o postgrado; 4.094 pertenecen al personal docente e investigador; y 797 trabajan para el servicio de administración y servicios.

Este estudio, que utilizará la ULL para hacer su primer Plan de Movilidad Sostenible, desvela que las instalaciones que concentran gran parte de la actividad universitaria –los campus de Guajara, Anchieta y Central– están situados justo en dos de los puntos con más embotellamientos de la TF-5 a su paso por La Laguna: el acceso a los grandes centros comerciales de Las Chumberas y la rotonda del Padre Anchieta, que conecta con la ciudad lagunera y el municipio de El Rosario, y está en este momento en obras precisamente para reducir los embotellamientos.

Hay más datos reveladores en esta encuesta para ver de forma panorámica el grave problema de los atascos en esta parte de la autopista norteña que linda con la Universidad. La mitad de la comunidad universitaria (52%, un total de 13.215 personas) acude a las diferentes facultades en su vehículo privado, de los que el 36% van solos. Al trasladar los tantos por ciento de los encuestados a la cifra total de personas que acuden cada día al centro educativo aparecen otras cifras sintomáticas: solo el 15% (3.812) utiliza alguna de las líneas de las guaguas públicas de Titsa y el 11% (2.795) emplea el tranvía; 6.037 miembros de la comunidad de la ULL tienen su residencia en el Norte, por 17.028 de Santa Cruz y La Laguna; y la entrada a los centros universitarios se concentra entre las 7:30 y las 9:30 horas, una franja en la que se dan algunos de los mayores picos de concentración de tráfico.

Los principales responsables de la ULL analizarán estos datos pero por lo pronto rechazan la solución de Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, que ha ofrecido a la Universidad una financiación extraordinaria de 20 millones de euros, a razón de 10 millones al año en los ejercicios 2023 y 2024, a cambio de escalonar el acceso a las clases y ampliarlo hasta las 10.00 horas y así ayudar a descongestionar el tráfico. Estas son las principales conclusiones a la hora de analizar el estudio sobre la movilidad de la comunidad universitaria en base a las respuestas de 2.713 personas encuestadas, el 63% de los cuales son estudiantes de la ULL (1.430 son estudiantes de grado y 268 estudiantes de máster, postgrado o doctorado); el 37% es personal de la ULL (704 pertenecen al servicio de personal docente e investigador); y 311 (11%) forman parte del servicio de personal de administración y servicios.

Qué medios usan los alumnos, profesores y personal laboral para acudir a la Universidad

Más de la mitad de los miembros de la comunidad de la Universidad de La Laguna utiliza un vehículo particular para acudir a diario a las diferentes instalaciones del centro superior educativo. En concreto, el 52% (13.215 alumnos, profesores o personal) usa su coche o su moto. De estos, la mayoría (36%, 4.757) van solos en el vehículo. Solo el 14% (1.850) va acompañado de al menos una persona, tanto si esta va también a la ULL como si lo hace a otro lugar de la Isla. En la otra parte, uno de cada cinco miembros de la comunidad universitaria va a pie (5.336, el 21%), solo el 15% (3.812) utiliza alguna de las líneas de las guaguas públicas de Titsa y el 11% 2.795) emplea el tranvía.

Los profesores y el personal laboral usan mucho más el vehículo privado que los estudiantes, siendo ambos tantos por ciento bastante elevados. El 75% de la plantilla educativa y laboral va en su coche o en su moto. Solo el 3% va en guagua y el 5% en tranvía, mientras a pie va el 14%. En los estudiantes, el porcentaje de uso del vehículo privado baja pero sigue siendo alto: 35%. Mientras, el 25% va a pie, el 22% en guagua y el 14% en tranvía. Las cifras de bicicletas y patinetes eléctricos son del 0%.

A 1.392 personas del total de 2.713 encuestadas, que viajan en su vehículo solos o acompañados, se les preguntó por qué no usaban otros medios más sostenibles. La mitad fue sincera: por comodidad. El 25% alegó que había mucha distancia entre el campus y su residencia, el 18% que el transporte público no llega al lugar en el que se encuentra su vivienda y un 4% porque es más económico. También se planteó a 1.018 encuestados, que admitieron que conducen sin acompañante, si estarían dispuestos a ir con pasajeros: el 13% dijo que «en absoluto», el 37% que no está por la labor, el 32% que sí lo aceptaría y el 18% se mostró completamente dispuesto a hacerlo.

Cuántos tienen vehículo propio y carné

El 54% de alumnos y personal de la Universidad de La Laguna tiene coche propio, el 12% carece de vehículo y el 11% no tiene vehículo pero puede disponer de uno de otro miembro de la familia. El 51% de los miembros de la comunidad de la ULL pertenece a una unidad familiar con al menos dos coches. El 30% tiene uno y el 6% ninguno.

El 65% de los estudiantes manifiestan tener carnet de conducir y de estos, el 74% dispone de coche para sus desplazamientos, lo que puede significar según las conclusiones del estudio «una predisposición del uso de vehículo privado frente a modos de transporte más sostenibles como transporte público o bicicleta».

Dónde viven los miembros de la comunidad universitaria

El 80% de la comunidad de la Universidad de La Laguna vive en el domicilio familiar, mientras que solo el 2% lo hace en una residencia estudiantil. De los que residen en el domicilio de la familia, el porcentaje es del 70% en el caso de los estudiantes y del 98% en el caso del personal, incluido el profesorado. Las residencias estudiantiles son el Colegio Mayor de San Fernando, Colegio Mayor Santa María, Colegio Mayor San Agustín, Residencia Universitaria Parque de las Islas (36%), Residencia Universitaria Nazaret y Residencia Escolar Pedro García Cabrera.

Sobre el municipio de residencia durante el periodo académico, el 44% vive en La Laguna, el 22% en Santa Cruz y el 33% en otros municipios de la Isla. De los que viven en otras localidades (6.386), el 72% de los miembros de la ULL (6.037) se concentran en el Norte, mientras el 28% en el Sur (2.349). La Orotava es el municipio más allá de la capital y La Laguna que aporta más alumnado, profesorado y personal de la Universidad.

Los campus con mayor actividad de la ULL

Los campus de Guajara (41% del alumnado y personal acude a este centro universitario), Anchieta (31%) y Central (16%) concentran la actividad en la Universidad de La Laguna. Están ubicados precisamente en tres ejes muy saturados de la autopista del Norte: el acceso a la gran zona comercial de Las Chumberas (Guajara), donde se concentran grandes centros de compras como Al Campo, Ikea, Decatlon y Leroy Merlin, y la rotonda de Padre Anchieta (Central y Anchieta), uno de los principales accesos al centro de La Laguna y al municipio de El Rosario y donde se encuentra el Intercambiador de Guaguas. Los otros campus, con menor actividad, son el de Ofra (8%), Santa Cruz (2%), Rectorado (1%) y Edificio de la calle Viana (1%).

Dentro de estos campus, las facultades con mayor número de alumnos y personal son en lo que respecta a Guajara, la de Economía, Empresa y Turismo, con el 23% de alumnos y personal; la de Derecho, con el 18%; y la de Humanidades, con el 16%. Con respecto a Anchieta, son la facultad de Física y Matemáticas, con el 21%; la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería y Tecnología, con el 19%; y la de Química, con el 16%. Y sobre el Campus Central, la más frecuentada es con diferencia la Facultad de Educación, con el 51%, y el Edificio Central, con el 26%.

A qué hora llegan a la Universidad

Según la encuesta de la Universidad de La Laguna para desarrollar el Primer Plan de Movilidad Sostenible, el 68% del alumnado, el profesorado y el personal de la ULL llegan a los diferentes centros en dos horas en las que se producen los mayores embotellamientos en la autopista del Norte, entre las 7:30 y las 9:30 horas. A partir de esta hora, los porcentajes son muy bajos, no superando ninguno el 5%. La hora de salida no es tan problemática como la de llegada y está más repartida. Se concentra (53%) en tres horas y media, el tramo que va entre las 13:00 (hora punta con mucha congestión) y las 15:30 (con menos congestión).

Cuánto tardan y cuántos kilómetros recorren en el desplazamiento a la Universidad

El desplazamiento medio de los miembros de la comunidad universitaria de Tenerife es de entre 15 y 45 minutos (59%), recorridos relativamente cortos que se explican por el hecho de que la mayoría vive en La Laguna o Santa Cruz. Eso sí, uno de cada cuatro alumnos, profesores o personal de la Universidad de La Laguna realizan desplazamientos largos para ir a las facultades, que duran entre 45 minutos y dos horas.

En relación a los kilómetros que recorren para acudir a las instalaciones de la ULL, una amplia mayoría se mueve entre los 2,5 y los 30 kilómetros y el resto, el 16%, recorre más de 60 kilómetros. El 76% realiza el viaje en solo trayecto, mientras el resto hace al menos dos etapas para llegar a los campus.