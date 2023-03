La ULL, obligada por ley a que el acceso a clase sea escalonado

La Universidad de La Laguna y el resto de las instituciones académicas de educación superior públicas y privadas de Canarias están obligada por la normativa en vigor a escalonar el horario del comienzo y el final de sus clases para reducir la intensidad del tráfico en sus entornos. Así lo especifica el artículo 49.2 de la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias ya aprobada. El 49.3 añade que esta medida tiene que estar completada en cuatro años a partir del actual. La norma fue publicada el pasado 4 de febrero en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, lanzó esta semana la propuesta de retrasar la entrada a las clases en la ULL a las diez la mañana. Con el incentivo de la aportación extra de veinte millones de euros durante dos años, diez por curso, a aquellas facultades que tomen una medida que está plenamente legitimada, Otra cosa es que no haya sido aceptada de buen grado por la gran mayoría de la comunidad educativa lagunera.

Hay alguna excepción como la de la facultad de Ciencias de la Salud (Medicina), que acepta estudiar la al menos para algunos cursos. El presidente Martín insiste en que no es necesario que las facultades cambien todos los horarios. Basta con tener la iniciativa para recibir la inyección económica prometida hace unos días.

Fuentes de la Universidad de La Laguna platean que «independientemente de esta ley ya se lleva a cabo un escalonamiento del horario para entrar progresivamente entre las ocho y las nueve». Con la salvedad de los funcionarios que lo hacen a las ocho. Cabe tener en cuenta que no se trata solo de las clases ordinarias sino que hay que incluir los grados, los másteres u otras actividades.

El consejero

José Antonio Valbuena es consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Lo dejó claro de entrada ayer en declaraciones a Radio Club Tenerife y lo confirmó posteriormente: «La Ley del Cambio Climático establece planes de escalonamiento horario. Y la Ley está para cumplirla». Más si cabe las administraciones públicas que deben ser, valora, «ejemplares y ejemplarizantes. Hay que pedirles un plus que no se puede exigir al sector privado. Hay un dato «objetivo y evidente» que introduce Valbuena en este debate: «Cuando no hay clases en la Universidad de La Laguna la intensidad del tráfico disminuye de manera considerable». Recuerda que fue una ley con procesos de participación y consulta pública «en los que intervino la propia universidad». Amplía el foco del análisis a «los grandes centros de movilidad, y las universidades públicas lo son, que tienen que llevar a cabo planes de escalonamiento de sus tramas horarias para reducir y amortiguar el tráfico generado».

110.000 Vehículos El entorno del Padre Anchieta, en La Laguna, recibe cada día a primera hora 110.000 vehículos. Inasumible, al nivel de Madrid o Barcelona, para las infraestructuras actuales.

25.414 Personas en la ULL La ULL la componen el curso actual 25.414 personas. De ellas, 20.523 son estudiantes, 4.094 PDI (Personal Docente e Investigador) y 797 PAS (Personal de Administración y Servicios).

20 Millones de euros El presidente del Cabildo ofreció esta semana 20 millones de euros en dos años, 10 por curso, a aquellas facultades de la ULL que acepten retrasar el inicio de las clases a las 10:00 horas.

335 Millones de euros La principal obra prevista para aliviar el colapso de tráfico en la TF-5 a la altura de La Laguna es la Circunvalación de Aguere. Su coste está previsto en 335 millones de euros.

La ULL y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tienen cuatro años desde que se constituya la agencia encargada de desarrollar la estrategia que está en proceso de creación. Valbuena indica que «será en este 2023». Reflexiona: «Yo no desaprovecharía la oportunidad que le ofrece el Cabildo de Tenerife, con responsabilidad y una aportación importante, porque de no aceptarla tendrían que afrontarlo en cuatro años con sus propios recursos económicos sin ayudas ni otra planificación». El consejero desmiente que la ULL tenga en marcha sus propios planes de escalonamiento: «Eso no es cierto porque los habríamos incluido en la ley». Insiste: «La agencia tendrá que avaluar esos planes y ley en mano el Cabildo podría conminar a cumplirlos».

La Ley

La Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de 4 de febrero de 2023. El Artículo 49 se refiere a la Movilidad sostenible en centros de educación. El punto 1 establece que los responsables de los centros de educación tienen que fomentar el transporte público en detrimento del uso del vehículo privado para el traslado de los escolares y población universitaria a los centros educativos». El punto 2 determina que «las universidades públicas y privadas de Canarias deberán establecer planes de escalonamiento horario del comienzo y terminación de las actividades que permitan reducir la intensidad del tráfico generado». Por último, el punto 3 establece que «dichos planes deberán estar elaborados en un plazo máximo de cuatro años desde la aprobación de la Estrategia Canaria de Acción Climática, que será la que determine el contenido mínimo de dicho documento».

El contexto

Hay más de 800.000 coches matriculados en Tenerife, casi uno por habitante. Por la TF-5, la Autopista del Norte, a la altura de La Laguna, circulan a primera hora sentido Santa Cruz 110.000 vehículos. Las colas pueden durar horas hasta llegar al colapso en el tráfico. Las razones fundamentales están en la formación de dos grandes embudos. Uno de ellos a la altura de la rotonda del Padre Anchieta. Además de la circulación peatonal y rodada desde y hacia los campus Central y Anchieta hay que tener en cuenta todo el tráfico que llega desde El Rosario por la carretera de La Esperanza y el que se genera en el entorno de Intercambiador de Transportes de La Laguna. El otro gran embudo en la circulación se produce en los accesos al los grandes centros comerciales con otro campus universitario en este entorno: el de Guajara.

¿La solución?

La solución no puede estar en un solo factor como es la idea de retrasar el inicio de las clases en la Universidad. Hay que incluir obras en marcha como el soterramiento de la TF-24, la carretera de La Esperanza, en su conexión con la TF-5. Junto a los trabajos de la pasarela del Padre Anchieta desviará casi 10.000 vehículos que no pasarán ya por La Laguna camino de la capital. La gran esperanza está en la Circunvalación de Aguere que llevará los coches desde Guamasa a la parte baja de municipio. La inversión de 355 millones de euros tiene el objetivo de impedir el paso por el primer embudo de otros miles de coches.