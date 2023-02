¿Cómo llega a ser candidata a reina del Carnaval 2023?

Ser candidata a reina del Carnaval de Santa Cruz es una espinita que tenía clavada y nunca me he atrevido a dar el paso; mis amigas llevaban años insistiéndome para que me presentara y mi familia también. Al final, este año, viendo a qué dos patrocinadores podía representar –Club Náutico y Almacenes El Kilo–, fue el empujón definitivo para dar el paso.

¿Qué hace falta para ser candidata a reina: ser guapa, elegante, tener medidas, que te guste el Carnaval?

Para ser candidata a reina, principalmente, debería gustarte el Carnaval, pero al final creo que lo que debes tener son muchas ganas de vivir la experiencia, tener mucho desparpajo, mucha cara y, al final, te conviertes en el centro de muchísimas miradas. Soy una persona bastante introvertida y es una de las cosas que siempre me ha echado para detrás; soy consciente, y en ello estoy trabajando, que cuando entras en este mundo tienes que mostrarte muy abierta.

¿Quién es Alba?

Tengo 29 años y trabajo en una productora de eventos, aunque estudió Magisterio Infantil. El mundo del espectáculo siempre me ha llamado mucho la atención, hice un máster en Protocolo y Comunicación y me quedé trabajando por esa rama. Desde chiquitita siempre me han encantado y he disfrutado el Carnaval. Soy muy introvertida, pero muy echada para adelante cuando me lo propongo, muy cabezota... Prceisamente, el hecho de ser cabezota me ha ayudado a cumplir todo lo que me propongo.

¿Cómo conoció a su diseñador, Jorge González Santana?

Lo conocí el mismo día en que fui elegida candidata para representar al Real Club Náutico de Tenerife y Almacenes El Kilo. Como socia de la entidad, me enviaron la invitación a participar en el proceso de selección y cuando vi los patrocinadores me animé y pensé: «este año es el mío», porque además la gala se celebra el día 23, que es mi número favorito y pensé que podía ser una señal. El mismo día de la elección conocí personalmente a Jorge; obviamente conocía su trabajo y todos los éxitos que avalan su trayectoria profesional tanto en el Carnaval como fuera de este mundo.

Por lo que dice del número... ¿es supersticiosa?

No, no soy supersticiosa, pero creo que todos tenemos nuestras reservas. No paso por debajo de las escaleras, intento no cruzarme con los gatos negros (se ríe).

¿No parece raro de puertas para fuera ser candidata a reina y socia del Club Náutico?

No, de hecho es la segunda vez que el Real Club Náutico de Tenerife presenta candidata a reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Me parece una iniciativa acertada. Al final, las sociedades tienen que abrirse a este tipo de cosas, aunque supongo que habrá todo tipo de opiniones. A mí me parece muy bien.

¿Conoce ya el traje?

Hasta el jueves conocía el traje en boceto, pero no su elaboración. Ya he visto algunas cosas y estoy enamorada del traje, como dice mi fantasía, porque es precioso. Tengo muchas ganas de ensayar, meterme dentro y empezar a vivir la recta final a la gala. La confección del diseño es una responsabilidad de Jorge y yo ahí no me meto. Él tiene mucho más gusto y sabe de eso más que yo.

¿Es más de Carnaval de calle o de concursos?

Soy de Carnaval de calle y de los concursos. Soy súper murguera desde pequeñita.

¿Qué murga cree que va a ganar, a sabiendas de que la entrevista sale después de la final?

¡Buff! Eso es muy difícil; además yo voy a tirar por mi murga, aunque eso no significa que vaya a ganar.

¿Y cuál es su murga?

Soy de Bambones desde siempre, pero es verdad que me gustan todas; viendo el nivel, cualquiera puede ganar.

¿Ha seguido las tres fases de murgas adultas?

Sí, sí, cuando me han dejado porque no siempre he llegado a tiempo. También he intentado ir al recinto, pero me ha sido imposible por falta de tiempo.

¿Le gusta el motivo del Carnaval, Nueva York?

Sí, el motivo me gusta muchísimos. Además, viajé allí hace unos años y es uno de los viajes más impresionantes que recuerdo; me sentía tan pequeña en medio de aquellos edificios. Recuerdo ir caminado por la calle con la boca literalmente abierta; recuerdo ese viaje con mucho cariño y lo repetiría mil veces. La temática del Carnaval me encanta.

El año pasado surgió la polémica sobre el peso de las fantasías. ¿Está controlado en el caso de su traje?

Todavía no me he metido dentro de la fantasía y por lo que he estado hablando con Jorge sé que todo el tema del peso se ha regulado mucho. Es un peso aceptable en mi caso. Con prepararme un poquito ya resulta llevadero.

¿Acude al gimnasio para prepararse?

Sí, sí. Yo siempre he tenido mi rutina de entreno pero es verdad que ahora estoy intensificando, sobre todo piernas, hombros...

¿Qué tal con el resto de candidatas?

Muy bien. Estoy muy contenta porque al principio me daba miedo que se formara un ambiente de competitividad que no me hubiera gustado vivir, pero hay una buena relación.