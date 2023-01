Garachico reclama mejoras en la red para evitar que se repitan los apagones

El alcalde de Garachico, José Heriberto González (CC), exige mejoras en la red eléctrica del municipio y de la comarca para evitar que se repitan apagones como el que sufrieron el pasado domingo los habitantes de los núcleos costeros de La Caleta de Interián, San Pedro y Las Cruces durante casi seis horas. El mandatario nacionalista ha pedido explicaciones a Endesa respecto a las causas exactas de la incidencia, las labores de mantenimiento que se realizan en la red, su estado actual y los recursos humanos y materiales disponibles para atender incidencias en la zona durante los fines de semana.

«A simple vista, hay elementos de la red que se ven peor conservados que hace unos años, y si las cosas no se atienden, es más fácil que se produzcan averías», advierte. Para González, «que no se nos permitan enganches puntuales para actos festivos porque las líneas están sobrecargadas es algo que antes no sucedía y que ahora nos da una idea clara de la situación. Tenemos que usar siempre grupos electrógenos, y no de apoyo, porque parece que la red está cogida con alfileres».

«Hace 30 ó 40 años la luz se iba cada vez que llovía, ahora no sucede con tanta frecuencia, pero en esta parte de la isla siguen produciéndose más apagones y averías de lo deseable. Al principio se nos habló de unos 250 afectados por ese corte del domingo, pero creemos que al final fueron más de 2.000, teniendo en cuenta la población de La Caleta de Interián, que son unas 1.600 personas; de Las Cruces, unas 500 más, y de San Pedro, donde viven alrededor de 100 personas», detalla el alcalde de Garachico. A su juicio, la clave para que estas situaciones no se repitan está en que se mejore el mantenimiento y en que se hagan las inversiones necesarias para poner al día la red.

Endesa pide disculpas a los vecinos afectados «por las molestias ocasionadas» y explica a EL DÍA que «se trató de una avería imprevista detectada en un cable aéreo de la red de distribución». Respecto a la tardanza en la reparación, añade que «los tiempos de reparación se vieron afectados por la lluvia caída y por el hecho de que los trabajos se ralentizan cuando hay fenómenos metereológicos adversos. En estos casos también hay que garantizar la seguridad de los operarios que intervienen a campo abierto, porque lluvia y electricidad son combinaciones peligrosas. A las 21:00 horas se restableció el suministro tras haber podido subsanarse la avería», que comenzó sobre las 15:30 horas en varios núcleos costeros.