Loro Parque celebra 50 años de éxito empresarial y defensa de la biodiversidad

El 50 aniversario de Loro Parque se celebró con una gran fiesta, un encuentro multitudinario en el que la sociedad canaria quiso reconocer el trabajo de Wolfgang y Brigitte Kiessling, dos emprendedores visionarios que aún trabajan «de la mañana a la noche» para mantener con salud de hierro un grupo empresarial en el que participan también la segunda y tercera generación de esta familia, a través de su hijo Christoph y su nieta Cybell.

La gran cantidad de invitados al acto del 50 aniversario de Loro Parque generó incluso atascos en los accesos al barrio de Punta Brava. Cientos de personas abarrotaban el pueblo Thai y todo el recorrido por el interior del parque hasta Orca Ocean, que prácticamente se llenó con más de mil asistentes. Entre el público, representantes de la vida política, social y empresarial de las islas como el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres (PSOE); el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos (PSOE); el obispo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez, Jorge Marichal (Ashotel), Pedro Luis Cobiella (Hospiten), Roberto Ucelay (CEST), José Carlos Francisco (Consejo Económico y Social de Canarias), Manuel Domínguez (presidente del PP canario), Isidoro Sánchez (ex eurodiputado), Ricardo Melchior (expresidente insular), Ana Oramas (diputada de CC), Lola Padrón (exalcaldesa portuense) o los alcaldes de Puerto de la Cruz, Marco González (PSOE), y Los Realejos, Adolfo González (PP), entre otros.

En Orca Ocean se pudo ver un vídeo con testimonios de la asociación protectora de animales Anda Canarias; algunos de los trabajadores más veteranos de Loro Parque, con hasta 40 años de antigüedad, y felicitaciones de representantes de asociaciones y entidades de todo el planeta al zoo por su 50 cumpleaños, desde American Humane hasta la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pasando por zoológicos de Europa, Asia, Africa y América.

Cristina Ramos abrió el acto con una espectacular actuación, a la que se unieron algunas orcas a coro, justo antes de irrumpir en la piscina central de Orca Ocean para volver a sorprender a todos dentro y fuera del agua. El alcalde portuense fue el primero en intervenir y resaltó que esta efeméride «ya forma parte de la historia de la ciudad» e insistió en que «no se entendería a Loro Parque sin Puerto de la Cruz, como no se entendería a Puerto de la Cruz sin Loro Parque». Y calificó a este zoo como «la obra de un visionario».

Ángel Víctor Torres felicitó «a Loro Parque, a la familia Kiessling, a Puerto de la Cruz, a la isla de Tenerife y a Canarias por estas cinco décadas». Michael Frenzel, ex presidente del Comité Ejecutivo de TUI y de la Asociación Federal de la Industria Turística de Alemania, dijo que «estos han sido 50 años de amor a los animales y a la naturaleza que también han mejorado un destino turístico como Tenerife».

Theo Pagel, ex presidente de la asociación mundial de zoológicos y acuarios Waza, subrayó que «Loro Parque ha contribuido a salvar de la extinción a 12 especies de loros con una inversión de más de 26 millones de dólares entre 1994 y 2023», y recordó que «en un mundo cada vez más urbanizado, los zoológicos son cada vez más importantes para educar y concienciar a las generaciones futuras».

Kiessling agradeció a Tenerife permitirle «encontrar nuestra suerte», y el apoyo y el trabajo de tantos colaboradores a lo largo del tiempo. Incluso se permitió bromear con su fama de estricto al afirmar que «vistos los testimonios del vídeo, tan mal jefe no he podido ser». Reconoció que tanto él como su mujer han pasado «muchas noches sin dormir, sin saber cómo íbamos a hacer al día siguiente», y agradeció a su hijo y a su nieta que garanticen el futuro de Loro Parque.

Kiessling valoró especialmente el trabajo de la Fundación Loro Parque, que «ha colaborado en la cría de especies en extinción que ahora vuelan libres en la naturaleza». Y en un vídeo de repaso a su trayectoria dijo estar convencido de que actúa bien «con estos embajadores de la naturaleza», en referencia a los animales del parque, «que no sufren y están muy bien mantenidos». También tuvo palabras de gratitud para su familia y para «todos los trabajadores que me han ayudado en esta maravillosa aventura».

Cronología





1937





Wolfgang Kiessling nace el 7 de septiembre de 1937 en la ciudad de Gera, en la región de Turingia, en el centro de Alemania.





1940





La familia de Wolfgang Kiessling se traslada a vivir a la Polonia ocupada por los nazis, concretamente a la ciudad de Wielun, en el llamado Reichsgau Wartheland.





1944





El padre de la familia Kiessling es llamado a filas y la madre de Wolfgang regresa a Eisenberg (Alemania) con sus hijos.





1958





Wolfgang Kiessling se embarca hacia Nueva York, en Estados Unidos, con la idea de establecerse en Canadá, donde trabajó vendiendo alimentos congelados, en el sector inmobiliario, como ayudante de barman, en unas minas de uranio, como pintor ocasional, en minas de níquel y cobre, o revendiendo bebidas alcohólicas.





1959





Kiessling decide regresar a la ciudad alemana de Colonia con su familia, aunque antes hace un largo viaje por Estados Unidos que le lleva a ciudades como Chicago, Detroit, Kansas, Denver, Salt Lake City, Las Vegas, San Francisco o Los Ángeles. Finalmente, cruzó a México. Desde Tampico regresó a Alemania en un carguero, que hizo escala en Cuba.





1961





Tras trabajar como jefe del departamento de ventas de productos de cosmética Max Factor en Colonia se convirtió en el gerente de ventas de la empresa Bizerba para toda Bélgica. En esa compañía trabajó hasta 1964.





1966





Wolfgang Kiessling se casa con Bella, la madre de sus hijos Isabell y Christoph.





1968





Kiessling había fundado su primera empresa: una fábrica de puertas de garaje, que tuvo que declarar en quiebra a finales de 1968. En esa época también pone fin a su primer matrimonio. «Cuando llevábamos un tiempo viviendo juntos, nos dimos cuenta de que éramos demasiado diferentes. Al final, ninguno encontró la manera de seguir juntos», detalla en su biografía Hazlo con loros, hijo, sólo comen unos cuantos granos y duran como cien años.





1970





Después de trabajar en una fábrica de cemento como ayudante del director de ventas, Wolfgang Kiessling y Brigitte Sellien se casan el 7 de noviembre de 1970 y se instalan en un pequeño piso en Solln. Comienza a vender fondos de inversión y, posteriormente, viajes de vacaciones «puerta a puerta». El matrimonio creó una agencia de viajes que llegó a tener 900 empleados autónomos, aunque fracasó pronto por los problemas organizativos que generaba la tramitación de los pedidos y reservas por correo. Durante ocho meses trabajó para impulsar una aerolínea denominada Calair. Esto le dio la oportunidad de volar varias veces a las Islas Canarias, por lo que ambos decidieron volver a empezar, ahora en el Archipiélago.





1971





Wolfgang y Brigitte Kiessling ponen el punto de mira en Puerto de la Cruz, en Tenerife, donde la primera idea es crear un parque de safari donde los turistas pudieran ver leones y tigres. Cuando consultó la idea con su padre Friedrich Ernest Kiessling, este le da el consejo que marcó su vida: «¿Tienes idea de lo que come un león todos los días? Hazlo con loros, hijo, ¡sólo necesitan unas cuantas semillas y duran como cien años!». Su padre también le recordó la visita que habían realizado en Estados Unidos al parque de loros Parrot Jungle, en Miami. Brigitte y Wolfgang viajaron de inmediato a Miami y en aquel lugar nació la idea de Loro Parque. Incluso contrataron a un entrenador de loros que los acompañó a su regreso a Alemania, Gray Fletcher. En su hogar de Wiesbaden comenzaron a entrenar loros y cacatúas. También iniciaron las frustrantes gestiones para adquirir los terrenos necesarios en Puerto de la Cruz. Tenían en mente comprar entre 15 y 20 hectáreas, pero se vieron obligados a abandonar aquella idea por el elevado precio del suelo. Este fue el comienzo de una historia de éxito sobre la que Michael Miersch escribió en diciembre de 2011 en la revista Focus: «Si lo que quieres es hacerte rico, no deberías mudarte al extranjero sin hablar el idioma local. Tampoco es buena idea poner dinero en una industria de la que no sepas nada. Seguramente, una de las peores inversiones del mundo es abrir un zoológico en una isla. Wolfgang Kiessling cometió todos y cada uno de esos errores».





1972





Tras muchas dificultades, Kiessling logra firmar un contrato de arrendamiento por un terreno de 13.000 metros cuadrados en Puerto de la Cruz. La empresa Loro Parque se establece oficialmente en Tenerife el 1 de julio de 1972 y se plantean que en seis meses deben poner en marcha y abrir el parque, concretamente el 17 de diciembre. Con la ayuda financiera de su padre y de su amigo Helmut Schröder, los Kiessling trabajaron duro y con sus propias manos para poder crear los senderos, las pajareras y los jardines de Loro Parque. En una furgoneta alquilada, Kiessling llevaba cada árbol y planta que compraba en los patios de casas particulares o cogía en el campo. En plenos preparativos, el entrenador Gray Fletcher regresa repentinamente a EE.UU. por problemas con su esposa, y fue sustituido hasta la apertura por Philip Spolin. Para solventar trabas burocráticas, fue necesario convertir la casa del terreno en el Loro Parque Hotel, vinculado al parque de loros. La inauguración, con 150 loros y 25 trabajadores, fue el 17 de diciembre de 1972. Ni el alcalde ni ningún representante de los bancos locales asistió. Al día siguiente, 82 personas entraron al parque en la primera hora de apertura. Poco después, un gran temporal azotó la isla los días 18, 19 y 20 de diciembre. Loro Parque sufre numerosos daños. «Aquella fue la primera y única vez que temí que fuera el fin», reconoce Kiessling.





1977





Kiessling logra saldar todas las deudas contraídas para la apertura de Loro Parque.





1978





Llegan las tortugas galápagos y los primeros caimanes. El parque se amplía hasta los 35.000 metros.





1982





Se crea el cine Loro Vision y el parque crece hasta los 60.000 metros cuadrados. También acoge a los chimpancés incautados por las autoridades locales.





1983





Se pone en marcha el primer centro de crianza de papagayos con 100 aviarios en la reserva de Loro Parque.





1987





Loro Parque inaugura el delfinario más grande de Europa.





1992





Se inaugura el pueblo thai, el más grande fuera de Tailandia, y el parque crece hasta los 135.000 metros cuadrados con el recinto de gorilas, el acuario, los leones marinos, el restaurante La Choza de los Duques y el museo de papagayos de porcelana.





1993





Comienza a funcionar el tren amarillo de transporte gratuito de visitantes hasta Loro Parque.





1994





Se constituye Loro Parque Fundación, que ha invertido más de 26 millones de dólares en todo el planeta.





1995





Kiessling adquiere y renueva el emblemático hotel Botánico, en Puerto de la Cruz.





1997





Se abre Planet Penguin, el palacio árabe para espectáculos de papagayos y el cráter de los jaguares.





1999





Se instala el cilindro de metacrilato más grande del mundo para albergar hasta 7.000 peces, y se crea el hogar de los pingüinos Humboldt.





2002





Loro Parque cumple 30 años, llegan los tigres blancos de bengala y se pone la primera piedra de Siam Park, en el municipio de Adeje.





2003





Con 1.375 nuevos nacimientos de numerosas especies de animales, Loro Parque bate su récord de crianza.





2006





Llegan cuatro orcas desde Seaworld (EE.UU.) y se inaugura Orca Ocean.





2008





Se abre al público el parque acuático Siam Park en el Sur de la Isla de Tenerife.





2014





Ponen en marcha el aparcamiento subterráneo, Animal Embassy y Aqua Viva. La fundación cumple 20 años.





2017





Llegan los leones de Angola, se inaugura el acuario Poema del Mar en la isla de Gran Canaria y Loro Parque se convierte en el mejor zoo del mundo según TripAdvisor. Un reconocimiento que repiten en 2018.





2019





Loro Parque exhibe, por primera vez, todas las especies de cacatúas del mundo.





2020





La pandemia de Covid obliga a cerrar, también por primera vez, las puertas de Loro Parque durante meses.





2022





Loro Parque cumple 50 años en los que ha recibido más de 55 millones de visitantes.