CC-PNC propone un plan de gestión sostenible de los montes de Tenerife

El grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife propone la redacción de un plan de gestión sostenible de los montes de Tenerife «para proteger esos espacios ante el cambio climático». La consejera nacionalista, Blanca Pérez, defenderá una moción en la comisión plenaria de Medio Natural, Sector Primario y Cooperación Municipal para impulsar un documento «enfocado a favorecer la economía circular y el empleo rural». «En dicho plan se prestará especial atención a rediseñar el modelo de selvicultura tradicional, los aprovechamientos de biomasa y el fomento de la ganadería extensiva, promoviendo de esta forma la prevención de los incendios forestales», asegura la nacionalista.

Blanca Pérez explica que «el Cabildo no ha articulado un modelo de gestión de nuestro monte que fomente los aprovechamientos y promueva la economía circular e impulse la creación de empleo rural y un monte resiliente al cambio climático». «Es necesario diseñar políticas forestales enfocadas a favorecer el ecosistema socioeconómico que pueda dinamizar ese territorio. La gestión sostenible de nuestros montes debe crear resultados que sean socialmente justos, ambientalmente responsables y económicamente viables. Estamos hablando de los tres ejes de la sostenibilidad y si falta un pilar, no podemos proteger nuestro monte. Las comunidades rurales que han dependido tradicionalmente de ellos no prosperan y no aprovechan las oportunidades de desarrollo», explicó Blanca Pérez. «El propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hace una estimación del valor anual de los servicios ambientales de las zonas forestales canarias de 604 millones de euros anuales», matizó la consejera.

Blanca Pérez también preguntará en la comisión plenaria por las infracciones cometidas en los espacios naturales protegidos en los últimos tres años. CC quiere saber cuántas infracciones se han cometido, las cuantías de las multas y el nivel de ejecución de las mismas. «Por poner dos ejemplos, en los últimos meses hemos visto acciones en espacios protegidos del Parque Nacional del Teide realizadas por una marca deportiva y personas físicas –ambos promovidas por el Cabildo– y queremos saber si realmente ese tipo de conductas se están sancionando y con qué cuantía», concluyó Pérez.