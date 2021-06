Los 96 metros cuadrados del estand Tenerife. Despierta emociones se han convertido durante los tres días de Madrid Fusión en escenario de encuentros con personalidades del mundo de la cocina, los vinos, la alimentación, pero también del espectáculo. Caras conocidas y reconocidas se movieron por el espacio isleño durante los tres días del congreso atraídos por la oferta de sus mejores productos gastronómicos.

Desde actores como el cómico Antonio López-Guitián, conocido como Tonino (Valencia, 1963) o Sergio Pazos (Orense, 1965) al cantante Ramoncín (Madrid, 1955), que repitió en varias ocasiones su presencia y ha reconocido ser un «fiel seguidor» de la gastronomía insular. Otros habituales de farándula patria tampoco quisieron faltar a la cita con Tenerife. Es el caso del ex actor y hostelero Aarón Guerrero (Madrid, 1986) o de las presentadoras Anne Igartiburu (Vizcaya, 1969) y Belinda Washington (Cheshire, Inglaterra, 1963). Todos alabaron la puesta en escena y, sobre todo, la calidad del producto ofrecido

El congreso internacional Madrid Fusión’21 fue en este sentido mucho que un encuentro mundial con la gastronomía. En el caso de la Isla , «supone el retorno de un destino que es mucho más que sol y playa», según afirma el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez.

Pérez reconoce, además, que «en este evento hemos conseguido mucho más de lo que nos propusimos cuando comenzamos a idear la puesta en escena que ha tenido como base el mayor estand que ha tenido nuestro destino desde que acude al congreso».

No es para menos. Tenerife ha contado no con uno sino con tres estands, bien posicionados, literalmente, sobre el plano de Madrid Fusión, pero también con la reconocida calidad de su gastronomía y enología. En el rincón más tradicional, el de Saborea España, podían degustarse tapas y vinos desde primera hasta última hora del día. Allí, por ejemplo, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, saludaba a Pérez, con quien intercambió algunas palabras.

El enorme estand-restaurante de Tenerife fue escenario de talleres y ponencias o de la mencionada visita de los personajes famosos; pero también de la solidaridad. En este caso concreto, la del equipo de chefs de la Isla que, encabezados por Juan Carlos Clemente, ha donado el excedente del ronqueo de atún, así como el resto de los alimenticios trasladado al congreso, a la Asociación de Cocineros y Reposteros (Acyre) de la Comunidad de Madrid. Esta, a su vez, lo ha hecho llegar a la población en exclusión social de la capital, a través del colectivo Innicia. Previa elaboración en una escuela de actividad culinaria.

Han sido un total de 150 kilos de túnidos fruto del ronqueo que tuvo lugar en el estand de Tenerife. El consejero David Pérez pone en valor «la iniciativa de nuestros profesionales que saben que en un congreso gastronómico lo más habitual es que haya excedente de género». Valora «que hayan tomado la decisión de donar de manera ágil para que los túnidos no pierdan calidad ni frescura, el producto ronqueado por la mañana”.

Por su parte, el chef Juan Carlos Clemente desvela que la idea de la donación parte «una vez que diseñamos la iniciativa gastronómica para Madrid Fusión. Tras movilizar la mercancía a trasladar, nos pusimos en contacto con Acyre Madrid para ver qué salida podíamos dar a todos aquellos productos de muy buena calidad, pero que no iban a ser consumidos».

A partir de ahí, se ha creado esta sinergia. La vicepresidenta de Acyre Madrid, Miriam Hernández, lo corrobora: «Es muy bonito hacer llegar a las personas vulnerables un producto tan bueno y de tanta calidad como los túnidos de Tenerife», David Pérez ha destacado durante la entrega de la mercancía «el trabajo que realiza Acyre Canarias». A través del Club de Rotarios del sur, explica, «cocina cada semana, a iniciativa de su presidente, Pablo Pastor, para aquellas personas que más lo necesitan a quienes hacen llegar productos de la Isla aportados por empresas agroalimentarias».

Personajes famosos y solidaridad, una mezcla que parece complicado que macere bien, pero que en el caso del balance de la presencia de Tenerife en Madrid Fusión 2021 ha sido posible.

La mayoría de edad del vino tinerfeño

El Túnel del Vino de Tenerife. Sus más de 50 metros cuadrados, ubicados en la nueva zona The Wine Edition, se han convertido durante tres días en el referente del espacio. Justo al lado tuvo lugar la cata inaugural, presentada por el presidente del Cabildo Pedro Martín, asistida por Jesús de las Heras (técnico del Cabildo) y Juanma Bellver (CEO de Lavinia). Los asistentes pudieron disfrutar de vinos tan legendarios como Las Suertes 2019 (DO Valle de La Orotava); Viñátigo Malvasía Clásico (DO Ycoden Daute Isora); Hacienda de Acentejo Tinto Barrica (DO Tacoronte- Acentejo); Momentos de Ferrera Blanco (DO Valle de Güímar); Frontos Blanco Seco Ecológico (DO Abona); y El Sitio Malvasía Aromática (DOP Islas Canarias). Martín asegura que el hecho de protagonizar «un evento tan esperado como la reapertura de un congreso de la envergadura de MF21, con una cata de vinos de la Isla, ha sido una magnífica oportunidad para exponer a quienes tengan ocasión, junto a nuestras seis denominaciones de origen, la excelencia de nuestros productos locales».