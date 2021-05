Tenerife se queda sin el sistema de detección temprana de riesgos forestales, una herramienta esencial para la lucha contra los incendios. El proyecto denominado Implantación de sistemas de detección temprana y predicción del riesgo forestal (Predinfor), recogido en un convenio entre el Cabildo y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Miciu), pretendía establecer un sistema de sensorización en la corona forestal para actuar con rapidez a los equipos de emergencia en caso de incendio. Pero no se ejecutará. La Administración insular pierde una subvención de casi 5,9 millones de euros y se ve obligada a devolver 4.105.500 euros, más los correspondientes intereses de demora, al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Con el incendio registrado en Arico aún sin extinguir, la iniciativa cobra mayor importancia, ya que Predinfor incorporaba el desarrollo del mapa de combustible para conocer las zonas de mayor riesgo en Tenerife, así como dar apoyo al Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) para la toma de decisiones y la mejora de la intervención por parte de los servicios de extinción.

El 30 de marzo de 2015, el Miciu recibió la solicitud del Cabildo para la asignación de financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). El proyecto fue aprobado en mayo de 2019 por el Ministerio y se concretó con la firma del convenio el 10 de diciembre de ese año, por parte de Pedro Martín y de Ángeles Heras, presidente de la Corporación insular y Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, respectivamente. El documento establece que el importe total asciende a 6,9 millones de euros, de los que el Cabildo aportaba el 15% (1.035.000 euros) y el resto lo financiaba el Miciu (5.865.000 euros) a través del Feder. Además de esas cantidades, la Institución insular invertiría de fondos propios 3 millones de euros para garantizar la conectividad entre las ocho torres de vigilancia que se encuentran distribuidas por la geografía insular. Esto elevaría el coste total del Predinfor a 10.200.000 euros.

Las actuaciones del convenio

El convenio establecía una serie de actuaciones a realizar durante el ejercicio de 2020, algo que incumplió el Cabildo. Así, en la reunión de seguimiento celebrada el pasado noviembre entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Corporación insular las partes establecieron un nuevo calendario de actuaciones (prórroga) que tenía que cumplir la Institución tinerfeña durante el primer cuatrimestre de 2021, de forma obligatoria. Sin embargo, el área de Innovación no pudo ejecutar las actuaciones, por lo que la Corporación insular optó por renunciar al proyecto. Esto implica la pérdida de la subvención de 5,9 millones de euros y la devolución al Ministerio de una cantidad superior a 4,1 millones de euros, además de los intereses de demora.

Teniendo en cuenta el Informe de la Intervención General, el 10 de mayo pasado es cuando la Dirección Insular de Hacienda, a través del Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público, comunica los proyectos excluidos de la propuesta del director insular relativa al expediente número 1 de incorporación de remanentes. De ellos, 16 aparecen con informe desfavorable y otros siete, condicionado. En estos, la Intervención General incluye al proyecto Predinfor.

Según establece el convenio, el objetivo principal de Predinfor es disponer de un sistema de predicción, análisis, detección y ayuda a la gestión de incendios forestales. Los objetivos específicos son reducir tiempos de respuesta, disminuir costes en prevención y extinción de incendios forestales, incrementar la eficiencia en la prevención, optimizar la evaluación y corrección de los incendios forestales, implantar sistemas de información forestal, aprovechar las infraestructuras existentes y complementar al Plan Estatal de Protección Civil por Emergencia de Incendios Forestales y a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Conforme al convenio, el sistema Predinfor debe incorporar y representar todos los escenarios posibles que puedan tener lugar en la Isla en diferentes intervalos de tiempo y reproducir el comportamiento del fenómeno. La solución planteada debe utilizar datos procedentes de varias fuentes, incluyendo distintas redes de sensores (estaciones meteorológicas, aforo, información de carreteras). La toma de decisiones debe facilitar la actuación sobre diferentes ámbitos que afectan a la prevención y a la extinción, como la movilidad, el aforo en zonas, la ubicación de retenes y las comunicaciones con grupos que intervienen en la prevención y extinción.

El sistema propuesto se integraría en una plataforma que permitiera la gestión de entidades y de eventos complejos, para facilitar el proceso de datos y automatizar alarmas y avisos. Los resultados del proyecto y el resto de componentes necesarios que el Cabildo aportaría, aunque no son financiados por el proyecto, se integrarían en una estrategia de Isla Inteligente que incluye una plataforma en la que todos los datos serán compartidos para proporcionar valor al modelo de gestión y producción, así como para permitir la gestión eficaz de los eventos asociados a los riesgos.

Confirmación de Arriaga

El vicepresidente del Cabildo y consejero de Innovación, Enrique Arriaga, confirmó que el Cabildo de Tenerife «va a devolver el adelanto» de 4.105.500 euros que aportó el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. «Heredé» este proyecto una vez firmado el convenio en diciembre de 2019. Asegura que el primer incumplimiento es anterior a esa firma, porque «no se hicieron una serie de contrataciones previas a esa firma por parte del técnico gestor responsable del contrato». El consejero sostiene que, ese mismo mes de diciembre, el gobierno insular no convocó licitaciones vinculadas a este proyecto «porque no se pudieron realizar las modificaciones presupuestarias debido al cierre del ejercicio». Ese presupuesto entró en vigor en marzo de 2020, pero, «al llegar la pandemia, todo se paró, se ralentizó y no dio tiempo a licitar los contratos». En esas circunstancias y teniendo en cuenta la imposibilidad de ejecutar «el mínimo que nos marcaban para seguir con el proyecto», Cabildo y Miciu «acordamos actualizar el proyecto a la tecnología vigente y presentarlo nuevamente en la convocatoria de este año».

Un proyecto «muy ambicioso»

El proyecto Implantación de sistemas de detección temprana y predicción del riesgo forestal «es muy interesante, muy ambicioso y con 16 contrataciones públicas que debíamos licitar, pero no pudimos cumplir con los criterios temporales como consecuencia de la pandemia. Seguiremos con el proyecto, pero ahora tenemos que devolver 4.105.500 euros que nos adelantó el Ministerio».

Predinfor es una iniciativa que surge en 2015, en un gobierno formado por CC y PSOE. Su presidente, el nacionalista Carlos Alonso, lamenta la situación en la que se encuentra el proyecto y sitúa el problema para materializarlo en que el ejecutivo que lidera Pedro Martín «no ha sabido licitar ni consumir un 10% de los fondos» recibidos para ello. A juicio del actual portavoz del Grupo Insular de CC-PNC, «lo que está ocurriendo demuestra lo que pasa en el Cabildo, la desgana y la consecuente pérdida de los fondos que recibe». Intercomunicar las ocho torres de vigilancia –solo hay dos en servicio– mediante el uso de la tecnología del momento (incluía la fibra) e incorporar el sistema al proyecto Drago, del IAC, para utilizar un satélite a fin de disponer de información adicional «que permitiera desarrollar modelos predictivos que faciliten un modelo predictivo mucho mayor que la simple observancia en torre» son aspectos relevantes del proyecto.

El incendio que afecta a Arico –sigue sin estar extinguido– comenzó en Chajaña, el lugar de la Isla más alejado para cualquier operativo de lucha contra el fugo. «Hasta el 15 de junio no hay un sistema de vigilancia y detección de incendios activo en Tenerife. Es la fecha en la que comienza la campaña de verano. Fuera de ellas queda en manos de la población la advertencia de la existencia o no de un incendio», advierte preocupado el alcalde ariquero, Sebastián Martín.

Preocupación que aumenta al constatar «la tendencia a eliminar las torres de vigilancia, de las que solo están activas Picacho y El Gaitero». La ausencia de elementos de control de la masa forestal más allá de los cuatro meses del periodo estival no se puede sostener. «O con personal en las torretas o con tecnología», dijo. Y Predinfor «forma parte de la solución».