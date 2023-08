«El abastecimiento urbano corresponde a los ayuntamientos, en muchas ocasiones con apoyo de las diputaciones provinciales en el territorio peninsular o de cabildos». Así lo expresó ayer la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Teresa Ribera, sobre la falta de agua en la prisión Tenerife II. Se desmarcó en esos términos del problema y señaló al Consistorio rosariero, cuyo alcalde, Escolástico Gil, ya venía mostrando en los últimos días su indisimulado enfado con una situación que había advertido. Las palabras de Ribera terminaron de encenderlo. «No, señora ministra, la prisión es de ustedes; se la han encasquetado hace más de 30 años a este municipio», le respondió.

Las manifestaciones de la ministra socialista llegaron al ser preguntada en su visita al Puesto de Mando Avanzado de Arafo y después de que en los últimos días el centro penitenciario se quedase sin suministro. «Me consta que están trabajando y mantienen una relación importante sobre cómo abordar la cuestión del abastecimiento», indicó. «Cabría preguntarse si el Ayuntamiento debe invertir más en almacenamientos, si debe poder contar con apoyo del Cabildo o si ese diálogo con Instituciones Penitenciarias puede también servir para encontrar otras herramientas de apoyo», continuó.

Asimismo, situó lo ocurrido en el terreno de los imponderables. «En todo caso, a lo que estamos asistiendo es, obviamente, a una situación extraordinaria, muy especial, muy particular», mantuvo. «Las noticias que me llegan es que ha habido una reacción que ha permitido garantizar el abastecimiento de agua potable, tanto a las personas que están en este centro penitenciario como a los vecinos afectados y que siguen trabajando para poder, dentro de esta situación tan especial, garantizar abastecimientos», agregó.

Todo lo anterior después de que Escolástico Gil, de la formación local IR-Verdes, hubiese avisado en varias ocasiones de los problemas para el suministro de agua al recinto, al que el municipio viene prestando ese servicio. Desde el Consistorio precisaron el pasado año que las fuentes de abastecimiento de El Rosario son propias (29%) y de compras (61%). Ese 29% acaba yendo en parte a Tenerife II. «En cuanto a la compra de agua, es un volumen muy importante, que equivale a varios millones de euros anuales», habían cifrado.

«¡¿Cómo viene de Madrid a decir estas cosas?!», exclama Gil tras años avisando del problema

Ribera hace estallar a Gil

Repitió Gil su queja durante años, propuso un proyecto para el abastecimiento y, finalmente, llegó una situación que dejó sin agua a la cárcel. En los últimos días, el regidor rosariero empezó a mostrar su enfado en diversos medios de comunicación y a recordar que él lo había advertido. Y, en ese escenario, Ribera deslizó este jueves que el responsable es el Ayuntamiento de El Rosario.

Si enfadado estaba previamente, ayer Gil se mostró indignado. «¡¿Cómo viene de Madrid a decir estas cosas?!», exclamó. «Ayer tuvimos que cortar el agua al pueblo para dársela a la prisión», lamentó. «La ministra parece que no se ha enterado», continuó. «¿Qué quiere? ¿Que invirtamos los 500.000 o 600.000 euros que tiene de capacidad de inversión este municipio para hacerle una infraestructura a una prisión que no le ha traído sino desgracias a este municipio? ¿O no sabe que debe tener un depósito que dure por lo menos cuatro días para los internos y no 24 horas?», preguntó.

A ducharse al pabellón

Tal es la situación que el Ayuntamiento abrió ayer un servicio de aseo personal y ducha en el Pabellón José Martín Martín, en Lomo Pelado, de 15:00 a 21:00 horas. «Las personas deberán llevar su propia toalla, champú y material de higiene personal», indicó el Consistorio rosariero. Esta iniciativa se suma a la puesta en marcha de dos puntos de acopio de agua potable para la ciudadanía, que están establecidos en la plaza del Adelantado, en La Esperanza, y en la plaza Gabriel Cruz, en Llano del Moro, todos los días de 17:00 a 21:00 horas.