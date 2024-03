El abogado de la familia de Edwin Arrieta: "Si el fiscal pide la pena capital para Daniel Sancho, nos adheriremos a ella"

"No somos nosotros los que vamos a pedir la pena a imponer (a Daniel Sancho), nos ajustaremos a lo que pida el fiscal. Nadie conoce más el código penal tailandés que la fiscalía de este país. Si se solicita la pena capital, nos adheriremos, aunque no creo que se aplicara, porque lleva años sin hacerse". Juan Gonzalo Ospina, letrado que representa en España a la familia de Edwin Arrieta, el médico colombiano presuntamente asesinado por el joven español Daniel Sancho, ha anunciado esa decisión tras una visita a Tailandia que el propio letrado define como de "control" de cara al juicio que se iniciará el próximo 9 de abril.

"La familia de Edwin, ya se ha dicho, son personas católicas, pero su disposición es la de ajustarse a las leyes tailandesas", ampliaba minutos después, desde Colombia, la abogada Adriana Behaine, partícipe también en la rueda de prensa conjunta de los letrados que ejercen la acusación contra Sancho.

El abogado español se ha reunido con el consulado de Colombia y con la Fiscalía de cara al juicio. "Hemos venido a Tailandia porque no queríamos sorpresas antes del procedimiento. Queríamos coordinar y revisar que la acusación estaba bien trabajada y que se tenía claro el interrogatorio que iba a realizarse a los testigos. Quienes desarrollan la defensa son los abogados que se han seleccionado para ello. Nosotros estamos a título particular y venimos en calidad de apoyo", matizaba Ospina.

La defensa de Sancho

"Mientras Edwin estaba vivo, no usé el cuchillo". Fue el 16 de agosto, desde la cárcel de Koh Samui, en Tailandia. Y es la última declaración que ha prestado Daniel Sancho, encarcelado allí por el crimen de Edwin Arrieta. En ese testimonio, que consta en el sumario, tal y como adelantó en exclusiva CASO ABIERTO, canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, Sancho matiza y corrige su versión de lo ocurrido con el hombre con el que mantenía una relación sexual.

En ella, Sancho afirma que actuó solo y que esta versión, si contradice sus declaraciones anteriores, prestadas ante la policía tailandesa los días 6 y 7 de agosto, es la que debe prevalecer como suya.

Daniel Sancho explica a la policía de Tailandia cómo asesinó a Edwin Arrieta. / / CASO ABIERTO

Admite el desmembramiento, pero insiste en la pelea previa entre los dos y niega haber premeditado el crimen. “Comencé usando la sierra para cortarle la muñeca izquierda. Luego lo metí en la bolsa de basura. Después corté el brazo y el cuello. Usé el cuchillo para cortar la carne y usé la sierra para cortar los huesos que estaban duros” Desde la prisión matiza que no recuerda en cuántas partes desmembró el cadáver. "Probablemente entre 17 y 20 partes, (que metió luego) en unas ocho o nueve bolsas (de basura), pero no recuerdo qué órganos contenía cada bolsa”, afirma.

"El señor Sancho (en su confesión ante la policía tailandesa) estuvo asistido de interprete y abogado y en todo momento fue consciente de lo que se le estaba preguntando"

Sancho está acusado de asesinato premeditado, desmembramiento y ocultación del cadáver y sustracción de documentos de la víctima, delitos castigados hasta con pena de muerte en Tailandia. Su defensa insistirá en que fue un homicidio imprudente y que se han vulnerado sus derechos durante los primeros interrogatorios. "Respetamos la estrategia de la defensa", ha argumentado hoy Ospina. "Pero entendemos que no va a prosperar. El señor Sancho tuvo un interprete que le traducía todo lo que la policía le preguntaba. Estuvo asistido de un letrado que le acompañó todo el tiempo. Hasta donde yo he podido leer se ha respetado el derecho de defensa. La estrategia es legítima, les deseo lo mejor, pero el señor Sancho estuvo asistido de interprete y abogado y en todo momento fue consciente de lo que se le estaba preguntando", reitera el letrado.

Sobre un hipotético traslado de Daniel Sancho a una cárcel de España, Ospina no lo ve claro: "Como hemos podido comprobar en Koh Samui y Bangkok están muy dolidos como sociedad por los hechos que se van a enjuiciar. Han afectado a su propia seguridad, se cuidan en ofrecer un turismo de calidad… y este será un parámetro muy importante para determinar ese traslado".

Prohibido olvidar

"Está prohibido olvidar". Es el alegato que llega desde Colombia. "Sus padres, su familia, sus hermanos y todo su pueblo llora. Por su calidad humana… por el ser humano que era el doctor Edwin Arrieta". La letrada colombiana ha explicado que "tras recibir sus cenizas la familia ha estado más tranquila, pero sigue con el dolor día a día de haber perdido un hijo. Un dolor irreparable, que se revive todos los días".

53 evidencias

El equipo de abogados afronta el procedimiento que arrancará el próximo 9 de abril con confianza. "La familia confía plenamente, como lo hemos venido diciendo desde el primer día, en la justicia tailandesa, en los abogados que harán justicia por ese fatídico hecho". Un juicio en el que, han explicado, "habrá 53 evidencias con las que trataremos de demostrar que fue un asesinato premeditado. Además habrá más de 30 testigos, y estarán también los padres de Edwin Arrieta, que declararán -así lo han solicitado- a través de la Embajada, el Consulado o un medio telemático". Sobre la indemnización, aún no solicitada, "queremos dejar claro que esto no es un pleito en que queramos una indemnización, no hay dinero que devuelva a una madre su hijo. Han sido días muy dífíciles, de incertidumbre.... Estamos atentos y a la espera de que llegue el mes de abril, confiados de que este asesinato no quedará impune. Se hará justicia. Se determinará con certeza qué pena le corresponde".