Los dos activistas climáticos de Futuro Vegetal detenidos el domingo en el puerto de Ibiza por arrojar pintura roja y negra sobre el megayate 'Kaos' han salido de los juzgados en libertad con cargos el mediodía de este lunes. El cargo de daños contra ellos se mantiene.

La Guardia Civil los arrestó la mañana del domingo, después de que rociaran la embarcación, propiedad de Nancy Walton, heredera de la cadena de grandes almacenes Walmart y una de las mujeres más ricas del mundo.

Los detenidos han pasado la noche en el calabozo antes de prestar declaración ante el juzgado de guardia. Uno de los arrestados ha afirmado tras salir en libertad que la estancia en prisión provisional se ha prolongado debido a la reincidencia, que ha vinculado a una intención ejemplarizante de la policía, ya que los dos protagonistas de la protesta en el puerto también participaron en la vandalización de un 'jet' privado en el aeropuerto de es Codolar el viernes.

Este es el último de una serie de actos que los miembros de Futuro Vegetal han llevado a cabo en la isla en colaboración con Extinction Rebellion Ibiza, todos con la premisa común de denunciar las emisiones y el gasto de recursos aparejados al lujo. De esta forma, las acciones vandálicas se inscriben en la campaña 'Jets and yachts: the party is over' ('Jets y yates: la fiesta ha terminado').