Beatriz Zimmerman, la madre de las niñas desaparecidas en Tenerife el pasado 27 de abril, escribió una carta dirigida, de forma directa, al padre, Tomás Gimeno. Este es el texto:

«Tomy, te escribo esta carta porque necesito que pienses con el corazón y no con la mente. Y, lamentablemente, el único medio que tengo es este. No sé dónde están. Solo sé que tenemos un gran amor en común: nuestras hijas. Sé que las quieres más que a ti mismo. Sé que jamás les harías daño; he defendido eso siempre y nunca lo he puesto en duda.

Lo nuestro no funcionó por diversas razones, pero eso no significa que nos tengamos que hacer tanto daño y sé que deseas lo mejor para ellas. Olivia y Anna son lo más bonito que nos ha pasado y siempre estaremos unidos por ellas. Ambas nos quieren y necesitan, Tomy, a los dos. Sé que las adoras, que quieres darles lo mejor. Necesitan a su padre y a su madre. Nos necesitan fuertes y unidos durante los buenos y malos momentos que les tocará vivir. No se trata de nosotros, Tomy, se trata de ellas. Míralas, tú que puedes... acarícialas, bríndales el amor que siempre vieron en ti, no les falles; sé que lucharás por darles la mejor vida, al igual que yo. Pero no les arrebates ese derecho que tienen de disfrutar del amor de una madre. Esto va más allá de lo que haya pasado entre tú y yo. Te pido por favor que no te mires a ti...que no me mires a mí, que las mires a ellas. Nos reclaman como padres.

Nadie ocupará tu lugar de padre, nadie podrá ocupar mi lugar de madre (...)».