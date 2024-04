La vuelta a casa que pone los pelos de punta: así se ve Tenerife justo antes de aterrizar en el aeropuerto del Norte

"Vuelve a casa, vuelve por Navidad" es uno de los eslóganes más conocidos de la época navideña. El caso de muchos canarios no se centra en que no puedan venir por esas fechas, sino que en muchas ocasiones les es imposible desplazarse durante el año debido a los precios de los vuelos para aquellos que no son residentes.

Diversas plataformas como 'Canarios sin alas' defienden los descuentos a los canarios pese a no residir en las islas. A pesar de esto, la sensación cuando se vuelve a casa siempre es indescriptible.

La entrada por el aeropuerto Tenerife Norte en un día soleado aglomera en una misma estampa la figura lejana del Teide, la costa sur de la isla que mezcla el azul intenso del mar con la silueta de la autopuesta entre civilización y naturaleza.

Volver a casa siempre es un placer, pero lo que provoca en aquellos que hemos pasado un tiempo prolongado fuera no tiene palabras. En este vídeo se puede ver el acercamiento de un avión a mencionado aeropuerto.

Disfrutemos y cuidemos lo que tenemos, es trabajo de todos mantener el paraíso en el que vivimos.