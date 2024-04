La salud también es cuidarse y verse bien para sentirse bien

El siglo XXI se está caracterizando por muchos cambios en diversos aspectos sociales y vertiginosas novedades. Uno de los más notables ha sido, sin duda, el cambio de percepción que ha tenido socialmente el hecho de dar una gran importancia al aspecto físico. Cuidarse está de moda, y se puede comprobar en la proliferación de gimnasios, salones de belleza y clínicas de medicina estética. Los estudios muestran que las intervenciones estéticas pueden generar beneficios psicológicos significativos, incluyendo una mayor autoestima, reducción de la ansiedad y depresión, y mejora en las relaciones sociales y profesionales.

Hablamos con la doctora Dunia Kozo, con más de quince años de experiencia en la medicina estética y diez años con su propia clínica en la calle Pedro Modesto Campos de Santa Cruz de Tenerife. Clínica Kozo apuesta por la belleza natural, los tratamientos combinados y el comienzo del cuidado cuanto antes, mejor.

“Es un mito que las mujeres nos acerquemos más a las clínicas de belleza. Hoy en día, prácticamente vemos un equilibrio entre hombres y mujeres jóvenes en las demandas de tratamientos médico estético, lo que sí que es cierto es que solicitamos distintos tipos de tratamiento. En los hombres, ahora está de moda la definición del arco mandibular, tratamientos capilares; en las mujeres hay más demanda de tratamientos para la mejora de la hidratación, luminosidad o flacidez de la piel”, comenta la doctora. En cuanto a los avances de la medicina estética, resalta que “ahora conocemos el proceso de envejecimiento y lo abordamos desde ese conocimiento. La clave está en la combinación de tratamientos para conseguir resultados naturales y mayor satisfacción de nuestros pacientes, usando tanto aparatología médica como tratamientos de medicina regenerativa como polinucleótidos, inductores de colágeno, y para restaurar volúmenes perdidos, rellenos con ácido hialurónico”.

“Tampoco”, continúa, “es igual la percepción sobre la necesidad de realizarse tratamientos médico estéticos. Para las personas que tienen ahora mismo más de cincuenta años, aún sigue siendo vergonzoso reconocer que se han realizado un retoque, sin embargo, para las nuevas generaciones esto no es un problema. Se entiende que, igual que vamos al gimnasio o comemos sano para sentirnos bien y vernos mejor, realizarnos un tratamiento para conseguir el aspecto que deseamos, es una vía más para el cuidado personal. Los jóvenes son más libres en ese sentido y saben que es importante prevenir, por lo que comienzan con los tratamientos en cuanto tienen claro qué efectos de la edad quieren retrasar o qué aspectos quieren mejorar”.

Equipo de Clínica Kozo. / El Día

Se sabe que “el impulso de las reuniones por videoconferencia durante la pandemia provocó una sobreexposición de nuestra propia imagen corporal, así como el aumento del uso de las redes sociales. Esto ha hecho que nos veamos y analicemos continuamente y detectemos áreas que nos gustaría mejorar.” Debemos tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades y una cosa va unida a la otra a través del autocuidado. También es cierto que nosotros no hacemos intervenciones quirúrgicas. Realizamos tratamientos de rejuvenecimiento, tratamientos preventivos o antiaging y también tratamientos de embellecimiento. El embellecimiento consiste en mejorar aquellas zonas del rostro o cuerpo corrigiendo los aspectos con los que no estamos cómodos, una asimetría labial o la sonrisa gingival por ejemplo, o muchas veces son aspectos de la cara que transmiten emociones negativas y no se corresponde con los que sentimos, como cara de cansancio o de enfado, cara de tristeza…esto se puede corregir tratando el entrecejo, las comisuras bucales o las ojeras”. “Estas correcciones o mejoras nos pueden hacer sentir mejor, con más confianza y seguridad y esto obviamente impulsa a tener mejores relaciones sociales”, asegura. La doctora, cuya tesis doctoral versó sobre los tratamientos oncológicos y su posterior formación en experto en medicina estética oncológica, recuerda que “muchas veces nos olvidamos de que los tratamientos que realizamos en la clínica pueden venir a paliar problemas provocados por enfermedades. Con tratamientos para el cáncer se pierde elasticidad, se reseca la piel, se cae el pelo, o tras una intervención para resolver el labio leporino, que se necesita un tratamiento para resolver la simetría. Intervenir en estos casos es parte del tratamiento de recuperación de la identidad del paciente”.

A la hora de elegir profesional para abordar el tratamiento es importante la ética profesional “existe mucho intrusismo. A veces evalúas a una persona y le recomiendas algo que ellos creen que no es suficiente y se van a hacerse lo que querían en otro sitio que solo mira por el dinero. Es importante que los tratamientos médicos se realicen por médicos, en clínicas con todos los permisos sanitarios necesarios y avaladas por sociedades científicas, en nuestro caso la Sociedad española de medicina estética y la Asociación Canaria de Medicina Estética. Nosotros apostamos por la prevención y una belleza natural y explicamos muy bien cuáles son las expectativas que debe tener el paciente, porque hay demasiado engaño en las redes sobre supuestos tratamientos de antes y después en los que hay mucho maquillaje o Photoshop”.

En la Clínica Kozo cuentan con un gran equipo de profesionales: Cristina Almeida, Cristina Marrero, Julia Samofalova, Melissa Suarez y el equipo médico formado por la doctora Cristina López, doctor Rafael Ortiz, y la directora de la clínica, la doctora Dunia Kozo, y ofrecen múltiples servicios que van desde la unidad de obesidad con tratamientos con balón gástrico ingerirle (no quirúrgico) y unidad de nutrición, tratamientos corporales con maquinaria para la flacidez, grasa localizada o celulitis; tratamientos capilares; y todo tipo de tratamientos faciales para la prevención del envejecimiento, rejuvenecimiento o mejora de zonas como la piel, labios, nariz, ojeras, etcétera.

No dude en ponerse en manos del equipo de la Clínica Kozo en la calle Pedro Modesto Campos 6, local 4b Santa Cruz de Tenerife o en el teléfono 922093180 , WhatsApp 628713654 y el correo info@clinicaduniakozo.com.