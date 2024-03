El lugar donde superarse a sí mismo sin importar la edad

En Canarias hay 31 Centros de Educación Para Adultos y, desde luego, siempre hay un CEPA cercano a quien quiera retomar una vida académica que dejó atrás por diversas circunstancias. En el caso del CEPA San Cristóbal, además de la sede central ubicada en la calle Escultor Luján Pérez de La Laguna, hay otras dos aulas externas y un centro ciudadano donde el alumnado puede acercarse a tratar de mejorar su currículo. “este modelo educativo está pensado para personas que tienen familia, trabajo, y que no pueden dedicar el 100% de su tiempo a ir a clase, como sí ocurre con los menores. Recibimos alumnado muy diverso que, por una razón u otra no han podido terminar su formación”, explica Jorge Melián, director del CEPA San Cristóbal.

Dentro de la oferta académica del CEPA lo más demandado es el graduado en ESO, que con el cambio de normativa pasa a tener una duración de cuatro años a tan solo dos y se denomina ESPA. Igualmente se ofrece la Educación Primaria (ahora llamada EIPA) para aquellas personas que no pudieron terminarla en su momento o que simplemente quieren volver a estudiar después de muchos años. Asimismo, hay un curso enfocado a la preparación de pruebas para acceder al ciclo de grado superior. Pero el CEPA San Cristóbal también tiene un Ciclo Formativo Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería en modalidad semipresencial que es realizado tanto por personas en busca de una mejora profesional como por “mujeres que están al cuidado de personas dependientes y quieren aprender mejor cómo antenderlas”, explica el director.

Si hay algo que tengan en común esos treinta y un centros del Archipiélago, es el entusiasmo de sus equipos docentes y directivos. Como ellos mismos cuentan en un artículo sobre la historia del centro, los orígenes del mismo provienen de la Campaña de Alfabetización que se inició en 1963 y “se ha ido tejiendo y forjando a lo largo de los cursos con la ilusión y el esfuerzo de todas las personas que hemos formado parte de los distintos equipos educativos”. Personas que saben que la recompensa que se obtiene tras el esfuerzo de sus estudiantes, valdrá la pena, y que los acompañan en ese proceso para mejorar su situación “Hemos visto muchos casos de éxito, incluso gente que tras pasar por el centro han hecho carrera y doctorados y trabajan en la ULL, lo que demuestra que siempre hay segundas oportunidades”, asegura Jorge Melián. Desde aquellos comienzos hasta ahora han pasado sesenta años, pero Canarias sigue siendo una de las comunidades con más baja alfabetización, por lo que estos centros siguen cumpliendo un papel primordial, no solo para cumplir con los requisitos mínimos de la vida actual, sino para recuperar a muchas personas que impulsadas por la necesidad de ponerse a trabajar antes de acabar con sus estudios, no pudieron obtener un título que ahora les resulta necesario para acceder a muchos puestos.

Una fórmula de estudio adaptada

Esta fórmula de estudio del CEPA permite al alumnado conciliar sus obligaciones laborales, familiares o personales con la opción formativa que mejor se adapte a sus necesidades, ya que el objetivo es ofrecer una enseñanza pública, gratuita y de calidad que facilite a las personas adultas el acceso a estudios superiores o profesionales. La matrícula del centro, totalmente gratuita, está abierta permanentemente, sí bien el período preferente es de abril a junio. Las clases tienen horarios de mañana y de tarde, adaptados a las necesidades de esta población que, habitualmente, tiene compromisos laborales o familiares.

Dentro de los estudios de EIPA no solamente hay personas con poca alfabetización o casi nula, sino que también hay algunas con diferentes grados de discapacidad, que llevan años con nosotros porque el sistema no tiene forma de encajarlos en ningún otro lado. Esta es una enseñanza inclusiva, que no solo permite mejorar su lectoescritura, sino dar una atención a un segmento de la población poco considerado en este país, mientras que en Europa es común la educación permanente de adultos.

Ya lo saben, si tienen algún familiar o conocido que tenga interés en seguir formándose pero que piense que para él, o para ella, ya no hay oportunidades, recuérdale la labor de los CEPA de Canarias y, si está en los términos municipales de La Laguna o próximos, visite la web https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cepasancristobal/ llame al 922423706 o escriba un correo a secretaria-38009060@gobiernodecanarias.org no pierde nada por preguntar, los estudios son totalmente gratuitos, y puede abrir nuevos horizontes a alguien que lo necesita.