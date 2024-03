Donde la industria se renueva

Sumeca cumplió el pasado año diez años siendo líder en el sector del suministro industrial, y una de las razones que sitúan a esta empresa local como líder en su sector no es únicamente que trabajen con marcas punteras o que tengan una amplia disponibilidad de sus productos, sino su estrategia de venta que está dirigida a la mejora de la experiencia del cliente. Sumeca no solo fomenta la formación continua de sus trabajadores para mantener a la plantilla actualizada en las últimas novedades que pueden ofrecer a sus clientes, sino que también mantiene sus gamas de productos actualizadas gracias al contacto frecuente con sus marcas de referencia y a los cursos de formación y demostraciones que estas ofrecen en sus instalaciones de Santa Cruz de Tenerife. Como empresa líder y con amplia experiencia en el sector del suministro industrial, están especializados en el mundo de los rodamientos y de la transmisión de potencia en general. Sus productos están enfocados en cubrir las necesidades de la industria en Canarias y para ello trabajan con las mejores marcas del mercado, siendo distribuidores oficiales en Canarias de algunas de ellas como Gedore, Metabo, Skil, Blue Master, Kreator, JBM…

La mayoría de los cursos y demostraciones de uso y utilidad de los productos que van renovando e incorporando a su catálogo, se realizan sobre herramientas manuales, eléctricas, soldadura, aire comprimido, químicos industriales de reparación y mantenimiento, seguridad laboral, etc. Estos cursos no solo van dirigidos a sus empleados, sino que también se les ofrece la posibilidad de asistir a sus clientes dándoles así la oportunidad de que conozcan de primera mano el uso y aplicación de nuevas herramientas y productos que entran en el mercado y sustituyen a otros que, por diversas razones como nuevas normativas que entran en vigor, exigencias medioambientales y/o sanitarias, etc., quedan obsoletos o fuera de mercado.

Sin ir más lejos, recientemente recibieron la visita de los técnicos de Weicon que hicieron una demostración de productos específicos de reparación con soldadura en frío que evitan el desmontaje en situaciones en las que se hace necesaria una solución rápida y efectiva cuando no es viable desmontar para realizar reparaciones de mayor envergadura. Los clientes pudieron ver e incluso aplicar ellos mismos los productos hasta ver el resultado final y resolver las dudas que pudieran tener. “Cuando incorporamos los productos a nuestro catálogo intentamos que los técnicos vengan a dar una instrucción que compartimos con los clientes”.

En definitiva, se trata de mantener al cliente al tanto de cualquier novedad que se produzca en el mercado, facilitando así la actualización de la industria y ahorrando costes y tiempo: “En nuestro sector, actualizarse es una inversión. Porque si tengo que cortar mil piezas y puedo hacerlo en tres días con una máquina moderna y actual, y no estar dos semanas haciéndolo, amortizas la inversión en la herramienta con la reducción de costes que supone el ahorro de tiempo”.

Un ejemplo de todo esto son los robots de soldaduras, o incluso los modernos tornos y fresadoras con control numérico, que actualmente se pueden programar y realizan los trabajos de producción a una velocidad antes impensable en un trabajo puramente manual.

El cliente de Sumeca abarca la industria y el mantenimiento en general, desde los talleres más pequeños, hasta las fábricas y la gran industria en Canarias, pasando por proveedores de servicios de reparación, mantenimiento de hoteles, cerrajerías, empresas de transporte, navieras, automoción y un largo etcétera. Suministran una amplísima gama de tornillería tanto en acero de diferentes calidades como en acero inoxidable, químicos industriales como retenedores, fijadores, selladores, adhesivos, resinas epóxicas, pastas antigripantes, aceites, grasas, siliconas, productos para altas temperaturas, así como también maquinaria para elevación y manipulación de cargas, herramientas manuales, eléctricas, neumáticas, de batería, equipamientos para taller, equipamiento de seguridad laboral incluyendo los conocidos EPIs (equipo de protección individual) donde disponen de un extenso catálogo de guantes, gafas, calzado, protectores auditivos y todo tipo de accesorios y elementos para asegurar los trabajos donde existen riesgos.

En Sumeca te asesoran desde las herramientas a utilizar hasta qué tipo de vestimenta debes llevar para desarrollar las maniobras.

Como ejemplo podríamos nombrar las botas de seguridad. Las protecciones de suela y dedos que necesitan estos calzados tienen que ser resistentes, normalmente metálicos, pero si este calzado es utilizado por personas que tienen que pasar frecuentemente por arcos de seguridad, digamos por ejemplo en un aeropuerto, resulta inútil, ya que deben descalzarse en cada ocasión. Con el avance de la tecnología, se ha conseguido fabricar esas protecciones con materiales alternativos no metálicos, pero de igual resistencia, que no activan las alarmas de los detectores, de forma que quien trabaja en ese ámbito no tiene por qué estar descalzándose con frecuencia.

La empresa no solo atiende al cliente final, sino que también es mayorista de ferretería con distribución de marcas, abriendo nuevos canales y creando una marca propia con la que llegan a todas las islas, incursionando tanto en el sector servicios como en el sector industrial, aumentando así la diversificación, que es el motor de la economía de Canarias. “La mayoría de nuestros clientes son profesionales, aunque también atendemos a particulares, tenemos productos tanto para el entusiasta como para el profesional con marcas como Gedore”.

La estrategia de la empresa es seguir creciendo y abrir otro centro de distribución más en 2026 y dar el salto a otra isla en 2027. Sumeca se ubica en la Subida Mayorazgo, 28 - Nave 11- 38110 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono: 922 20 29 10.

E-mail: administracion@sumeca.es