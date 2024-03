Teresa Acosta y su interés por la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Teresa Acosta nos acerca a una faceta muy importante en la vida de un docente: la formación continua. «A lo largo de mi carrera he intentado formarme en aquellos aspectos que eran necesarios para un buen desempeño de mi profesión en los distintos ámbitos en los que he trabajado», nos asegura.

«En los últimos años me ha interesado mucho todo lo relacionado con la implantación de la Agenda 2030 y la aplicación de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en diversos ámbitos, especialmente en la conservación de ecosistemas canarios, educación y cultura. Un ejemplo es la publicación en este mismo periódico del artículo La Agenda 2030: una guía para la educación del siglo XXI », comenta.

Por este motivo, Teresa Acosta ha realizado varios cursos sobre esta temática, así como también ha escrito algunos artículos y elaborado materiales para un curso de posgrado de la Universidad a Distancia (UNED), donde también tuvo la oportunidad de tutorizar algunos de sus módulos. «Sigo con mis inquietudes acerca de la promoción de la lectura, lo que me ha llevado a realizar un curso universitario, Especialización en producir y vender libros para público joven, a través de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez».

Teresa Acosta, de visita con unos alumnos en una biblioteca. | | E.D. / Domingo J. Jorge

Además, ha coordinado diversos proyectos educativos a nivel nacional: «Soy autora de materiales didácticos, he sido asesora pedagógica de las editoriales Edebé y Anaya, y he adaptado textos para Canarias de estas mismas editoriales. Asimismo, me he formado y he impartido talleres, ponencias, comunicaciones, especialmente sobre el español de Canarias, lectura y bibliotecas escolares. Una experiencia interesante de aprendizaje ha sido la tutorización de alumnado en prácticas de la ULL», recuerda. «En cuanto a publicaciones, además de las adaptaciones para Canarias de diversos libros de texto de las mencionadas editoriales Edebé y Anaya, soy coautora de los libros editados por la Consejería de Educación de Canarias Tópicos y argumentos en la literatura de Canarias, El Español en Canarias y Textos canarios para la escuela. También realicé una selección de poemas de García Cabrera que lleva el título de Poesía para niños y fui coautora también del libro Obra didáctica de José de Viera y Clavijo, en la colección Viera y Clavijo dirigida por Rafael Padrón».

Sus publicaciones y artículos no son menos. «Como autora publicado Voces del mar. Nombres comunes de peces en el SO de Tenerife y Leyendo a Viera. Un proyecto didáctico. En cuanto a artículos, publiqué durante un período en el extinto periódico La Laguna Mensual, en la sección cultural Miradas. Vaya mi reconocimiento in memoriam para su directora y excepcional persona, Rosa Benet. Igualmente, artículos en prensa sobre temas educativos y culturales, así como otros de contenido dialectológico».

La asociación Veredas

En 2015 creó y dirigió la Veredas, Asociación Canaria para el Desarrollo de la Educación y la Cultura. «A través de esta asociación, en colaboración con un amplio grupo de voluntarias y voluntarios. Implementamos el proyecto Soñando entre cuentos, que consistía en acercar la lectura a niñas y niños hospitalizados con el objetivo de crear un ambiente relajado a través de la magia de la palabra leída y escuchada. El proyecto finalizó un poco antes de la pandemia que nos azotó».

Cuando las maestras y maestros son buenos en lo suyo y además dan motivos para observar los buenos resultados de su trabajo, suele suceder que desde las filas políticas se fijen en ellos para liderar proyectos educativos. Esto es lo que le sucedió a Teresa Acosta.

«En 2014, el entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, expresó su deseo de fomentar la educación no formal en el municipio y complementar la formal. Por ello, solicitó a Educación una persona que pudiese llevar proyectos educativos. Ante esta propuesta, acepté el reto, que sin duda me sacaba de mi zona de confort», recuerda. «Los años que estuvimos llevando proyectos contamos con la estrecha colaboración de los más de 40 centros educativos del municipio y abriendo las puertas del ayuntamiento y de los recursos patrimoniales a toda la comunidad educativa. Realizamos plenos juveniles para que los estudiantes tuvieran la posibilidad de asistir al salón de plenos y ser concejalas y concejales por un día».

Asimismo, también trabajó con las concejalías de Patrimonio Histórico, Juventud y Cultura, dirigidas por Julia Dorta, Cande Díaz y María José Castañeda. «Pusimos en marcha numerosos proyectos, tales como: Viviendo el patrimonio, Murmullos de La Laguna Oscura, Acércame, actividades divulgativas para conocer la obra de Viera y Clavijo, taller de alfombras con motivos del Corpus Christi, semanas del libro, el proyecto Arturo Maccanti para jóvenes...».

Teresa Acosta creó, junto con el profesor de la Universidad de La Laguna Rafael Padrón, la colección Verode, publicación del Ayuntamiento de la Laguna de la que solo salieron tres libros. «Desafortunadamente, cuando terminamos nuestra etapa en esta institución la colección dejó de editarse», matiza. «Además, conseguimos, en colaboración con la FAV Aguere, que La Laguna formara parte de la Red de Ciudades Educadoras de España con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas del pleno. También alcanzamos un acuerdo con la Asociación Española de Lectura y Escritura para que el municipio se convirtiera en Ciudad lectora y escritora».

Durante el periodo de 2015 a 2019, asumió la dirección de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE). «Fue una época intensa, marcada por el desafío de establecer la estructura de la Agencia, la cual carecía de un Decreto de funcionamiento. Además, es la única en todo el territorio que aúna las evaluaciones de todo el sistema educativo y, por tanto, asume un gran volumen de trabajo. Fue necesario crear equipos de trabajo especializados para la parte no universitaria y para la universitaria. Una etapa de gran aprendizaje en la que tuve el privilegio de contar con profesionales excepcionales, de los cuales aprendí muchísimo».

En 2017 tomó la dirección del servicio de Innovación Educativa, «lo cual supuso añadir más responsabilidades». «Creo firmemente que este ámbito es fundamental para la educación, es el que le confiere sentido para aumentar el éxito educativo de una sociedad. Así que, junto con el gran equipo de profesionales del área, decidimos dar un giro al diseño de cuántos programas se venían desarrollando», aclara. «Me gusta decir que para innovar tenemos que hacernos muchas preguntas y cuestionarnos el status quo existente, poner las luces largas para poder encontrar otros caminos que lleven al éxito educativo».

Finalmente, llegó a la consideración de que con este planteamiento de base: «Llegamos a la conclusión de que todos los programas y proyectos relacionados con el área de Innovación Educativa debían alinearse con la Agenda 2030. Con los conocimientos, experiencia y apoyo de un excepcional grupo de profesionales, nos pusimos a trabajar con el objetivo de que cada programa estuviera intrínsecamente ligada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este enfoque nos permitió abordar los desafíos educativos desde una perspectiva integral».

El próximo lunes seguiremos con Teresa Acosta aquí en Maestras y maestros de ayer, con EL DÍA–La Opinión de Tenerife.

