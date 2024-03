"Como periodista me siento incapaz de juzgar la voluntad de millones de votantes de Donald Trump"

Presentó las Noticias de Antena 3 Televisión antes de ser uno de los rostros de referencia de la sección de deportes de Atresmedia y de tener una silla entre los colaboradores de ‘El Chiringuito’ (Mega). Angie Rigueiro (Buenos Aires, 1988) acaba de publicar ‘Cómo conseguir tus metas’, un libro sobre ‘coaching’ en el que advierte que «no existen fórmulas milagrosas... El éxito hay que trabajárselo», remarca.

¿Qué hay en ‘Cómo conseguir tus metas’?

De todo un poco [ríe]... Es un libro diferente. Sí que es verdad que está el propósito de ayudar a la gente a mejorar sus vidas a partir de un plan de acción para bajar sus sueños a la tierra, es decir, que voy a proporcionar a los lectores la teoría y las herramientas para intentar convertir en realidad sus objetivos...

¿Intentar?

Sí, intentar. Es un método basado en la neurociencia, la psicología y el coaching que nos puede resultar bastante útil a la hora de rastrear unas metas personales, profesionales y sentimentales: aquí no existen las fórmulas milagrosas,el éxito hay que trabajárselo.

Una cosa es la teoría y otra la práctica, ¿no?

Dar buenos consejos está muy bien, pero qué debo hacer para que se transformen en realidad. ¿Qué quieres hacer y por qué? Ésa es la cuestión principal que busco resolver en Cómo conseguir tus metas (Planeta). El reto final es poder identificar las claves para que una persona sea capaz de agarrar las riendas de su vida.

¿Cuando dice lo de tener los pies en el suelo se refiera a que no nos convirtamos en una versión de carne y hueso señor Carl Fradricksen, el anciano de 'UP que volaba en globo con su casa a cuesta?

Más o menos [sonríe]... Es importante estar siempre en contacto con el suelo, identificar lo que queremos hacer y cuáles son las medidas que hay que tomar para intentar [repite] llegar al lugar o la posición en la que nos gustaría estar. Es importante pensar a corto plazo porque si el objetivo es grande o se alarga en el tiempo el fracaso va a estar más cerca de lo que parece.

¿Habla de objetivos terrenales?

Yo, por ejemplo, siempre digo que tengo los pies pegados a la tierra y la mirada en el cielo: soñar no es malo si tienes claro desde el principio que estás aquí, aunque tus sueños sean capaces de viajar tan lejos como las estrellas.

¿A qué se refiere cuando escribe de la felicidad light?

Es un concepto que se me ocurrió a partir de la idea de que los más afortunados vivimos en una sociedad en la que tenemos todas nuestras necesidades cubiertas; es la idea de situar por encima de todo el aquí y ahora... El problema es que no todas las personas son capaces de distinguir el placer momentáneo y el concepto de felicidad que implica estar satisfechos con nuestras vidas... Querer más es humano, pero hay un problema de raíz que no todas las personas saben resolver.

¿Cuál es el problema?

La dopamina es la hormona del placer que siempre pide un poco más y nunca se conforma, pero si no somos capaces de activar la serotonina, que es la de vivir el presente y reconocer que las cosas no son tan fáciles, la cosa no funciona... La vida no es perfecta y es bueno abrazar sus imperfecciones. Ser feliz es mucho más que estar todo el rato contento;ser feliz implica aceptar unas reglas con las que convives a diario.

¿Sobrevivir?

Bueno [pausa]. Al final lo que más cuenta es tener una vida auténtica y ser coherentes con lo que tenemos, sobre todo, con lo que queremos.

¿Esos son los «quesitos» de la vida de los que habla en el libro?

Son los quesitos que vas sumando en una partida del Trivial Pursuit, es decir, las prioridades que te fijas en la vida y cómo vas resolviendo esos objetivos... La felicidad está conectada con el hecho de ser coherente con los objetivos que nos vamos fijando a corto y medio plazo.

¿A qué sabe el éxito?

Es una sensación muy parecida a la soledad que sientes cuando escribes un libro. Estás tan metida en acabarlo que cuando lo ves en la estantería de una librería no terminas de creerte que eso forma parte de ti, que es algo que estaba dentro de ti y lo pones a disposición de un montón de personas.El éxito intimida menos cuando lo vives desde dentro y ves cómo va creciendo. Vivir el día a día no te permite sentir ese miedo o respeto del que me habla.

En el ‘coaching’ dos más dos no siempre es cuatro...

...eso es cierto. Hay biografías más duras que otras y cada persona tiene sus circunstancias y avatares que marcan su día a día. Hay momentos puntuales de la vida en lo que lo único que puedes hacer es sobrevivir.

¿Qué lleva a una periodista a querer interpretar otras vidas a través de los gestos?

Comunicar es algo que vibra en mi interior, me encanta comunicar y ésa fue la razón por la que estudié periodismo. Luego, antes de cumplir los 30, me empezó a llamar la atención el coaching y la interpretación del cerebro humano, una atracción que me llevó a la psicología.

¿El lenguaje no verbal es más efectivo que un detector de mentiras?

La neurofisiología es una rama de la psicología por la que podemos llegar a la verdad: el sistema nervioso es un mecanismo tan perfecto que siempre nos acaba delatando. Nuestro cuerpo dice lo que nuestro cerebro trata de ocultar y eso es lo que más me fascina de la comunicación no verbal. Los compañeros de El Chiringuito dicen que cuesta estar a mi lado porque piensan que les estoy psicoanalizando...

¿Y lo hace?

[ja, ja, ja]. Yo les digo «tranquilos, que si lo estuviera haciendo lo iban a notar en mi rostro... La cara no miente». Mis amigos/as sí que se dan cuenta enseguida y me dicen:¿qué estás pensando; te has ido? Ellos/as me tienen fichada y saben cuándo estoy aquí y cuándo me he ido.

Hablando de actualidad deportiva, ¿qué opina del lío en el que se ha metido la RFEF?

Los profesionales que nos dedicamos a la información deportiva y las personas que aman el deporte tienen motivos para estar tristes por lo que está pasando en la Federación Española de Fútbol.

La transparencia brilla por su ausencia, ¿no?

Ésa es la sensación que tenemos, pero hay que confiar en la acción de la justicia, de la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil], de la Europol [Oficina Europea de Policía] para que se aclaren las cosas y asuntos de este tipo no se vuelvan a repetir. La RFEF tiene que luchar por tener la mejor selección posible, no por otros temas que dañan nuestra imagen.

¿Usted le pone coto a la inteligencia artificial?

No [no duda]. La IA ha venido para quedarse y se está desarrollando a mayor velocidad de lo que pensamos. En un periodo en el que los avances tecnológicos son decisivos, la autenticidad debe ser un elemento diferenciador y eso es algo que se consigue si nos conocemos bien a través del coaching.