La historia de una paciente con Síndrome de Moebius en Tenerife: "Me han hecho sentir como un bicho raro"

El síndrome de Moebius es una de las catalogadas como enfermedad rara o poco frecuente. Por el momento, se desconocen los motivos que la causan, pero si que consiste en la parálisis congénita, bilateral de los nervios craneales VI y VII. O lo que es lo mismo, nervios craneales que producen parálisis facial. A nivel mundial, se estima que menos de cien mil personas lo padecen, y una de ellas está en Canarias.

Se trata de Sonia Rodríguez, una tinerfeña del municipio de Tacoronte a la que le fue diagnosticada esta enfermedad a los dos años. Su caso ha sido uno de los que han querido contar en el programa de Televisión Canaria 'Punto de Partida' como un claro ejemplo de superación.

El tener Moebius le ha ocasionado que la sociedad no la mire de manera adecuada, como ella misma dice, "la sociedad a veces juzga sin conocer. Ha habido veces que me han hecho sentir como un bicho raro".

Problemas en la adolescencia

Sonia resalta la adolescencia como una época donde se incrementó el maltrato de ciertas personas por su apariencia: "En esa etapa tan vulnerable, una persona cada vez que me veía tanto dentro como fuera del instituto me insultaba y me decía de todo".

Este trato le acabó provocando problemas de alimentación, ya que tuvo una "anorexia nerviosa". ¿El factor clave para superar esto? Su familia: "Gracias al apoyo de mi familia y mis amigos logré superar esa situación y sacar un gran aprendizaje de ello".

Coach y terapeuta

Esa triste experiencia le sirvió para "quererme más". Esto le hizo querer ayudar a los demás, y terminó siendo coach y terapeuta: "Me formé para superar la ansiedad y vi que podía ayudar a otras personas".

Y es que el síndrome de Moebius te hace físicamente diferente, pero no quiere decir que tengan menos capacidades. Muchos de los afectados estudian, trabajan y llevan una vida tan normal como la que puede llevar cualquier otra persona. Un ejemplo de superación.