Los expertos analizan con optimismo los resultados canarios en el informe PISA

Expertos en Educación se muestran optimistas con la evolución educativa en Canarias. El Consejo Escolar de Canarias (CEC) organizó el encuentro Resultados PISA 2022 ¿Propuestas para la mejora educativa?, en la que participaron diferentes representantes del sector en las Islas que analizaron los datos de la comunidad autónoma en relación con el resto de España y de Europa e indicaron que, tras dos décadas de trayectoria del informe PISA, el análisis entra ahora en una nueva fase que incluye pruebas censales entre el alumnado de 4.º de Primaria y 2.º de ESO, por lo que existirán aún dos cursos escolares por delante para poder revertir la situación en el caso de que se obtengan malos resultados en estos análisis.

De este modo, durante el encuentro se examinaron los resultados del informe PISA publicados el pasado mes de diciembre y que corresponden a las pruebas que se realizaron en las aulas en el año 2022. El objetivo era profundizar en las acciones que se pueden llevar a cabo a partir de estos datos para impulsar la mejora de los resultados en las Islas porque, afirmó la presidenta del CEC, Natalia Álvarez, está claro que estos análisis «tienen un impacto en la sociedad». En este sentido, desde el año 1991, el Consejo Escolar de Canarias realiza un seguimiento de las evaluaciones publicadas y, afirmó la presidenta, «hemos comprobado que el sistema educativo en España es lento para afrontar los cambios, aunque observar el progreso de las diferentes evaluaciones es muy importante para tratar de mejorar».

A pesar de que se analizaron datos del año 2022, Natalia Álvarez indicó que, «aunque es importante la incidencia de la pandemia, se trata de un asunto tan cualitativo que habrá que esperar un poco más para ver qué importancia ha tenido en la educación y por tanto en la sociedad».

El director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee), José Saturnino Martínez, lanzó un mensaje optimista e invitó a reflexionar sobre «la histeria» que se ha generado a raíz de la publicación de los datos del informe para Canarias. En este sentido, sentenció que las Islas «han experimentado mejoras sustanciales» y que «el histórico canario no es el histórico de España ni de la Unión Europea». Además, alertó sobre los resultados obtenidos justo después de la pandemia cuando, sin embargo, los resultados no habían sido tan malos como los esperados y aventuró: «En España permanecieron abiertos muchos más centros escolares que en otros países y cabría pensar que esa mayor resistencia del sistema español repercutió en ello». Con todo ello, concluyó que, aunque existen complejidades para entender qué mide un informe como PISA, Canarias ha sabido mantener la mejora de sus datos con respecto al año 2009 y las diferencias entre los diferentes segmentos de la sociedad se han acortado. A pesar de ello, se mantienen las diferencias entre los géneros y entre los alumnos que repiten curso y los que no.

El periodista de El País, especializado en Educación, Ignacio Zafra, indicó que «PISA es el gran acontecimiento informativo en el mundo de la Educación». Afirmó que «España es muy dependiente de lo que dice este informe», aunque celebró que comunidades autónomas como Canarias dispongan de análisis diagnósticos para evaluar su propia situación dentro del país. Realizó también autocrítica y afirmó que «la calidad informativa relacionada con PISA no es muy alta, debido a que hay muy pocos medios que destinen gente a escribir sobre Educación, y se trata de un análisis complejo y además las lecturas se condicionan debido a la polarización política». Por su parte, la docente de Lengua Castellana y Literatura, Eva Hernández, lamentó que sea complicado interpretar los resultados del informe PISA en los centros y destacó la importancia del «pensamiento y el lenguaje entre las nuevas generaciones», en relación a los resultados relacionados con la comprensión lectora. «Si queremos un alumno competente, necesitamos más escucha activa por su parte», concluyó. También intervino Ana Rosa Díaz, una de las coordinadoras del Proyecto Matemáticas Newton Canarias, que precisamente nació en el marco del CEC a raíz de la publicación de un informe PISA anterior.

Suscríbete para seguir leyendo