Una imagen vale más que mil palabras: la ilusión de una familia por el último día de quimio de su hijo en Canarias

Elías Méndez Pérez, EJ como lo conocen, es el niño que casi sin querer se ha convertido en el protagonista de una historia tierna al tiempo que dura, pero con final feliz.

Tiene seis años, es de Ingenio, y sus padres, Nauzet Méndez y Azahara Pérez, quisieron endulzar su última sesión de quimioterapia hospitalaria tras serle diagnosticado un cáncer de médula, leucemia, en febrero de 2023.

Cubrieron literalmente las ventanillas de la furgoneta con carteles en los que solo se leía: 'Hoy es mi última quimio hospitalaria', en la que lo trasladaron el miércoles por la autovía GC-1 al Hospital Materno Infantil. La estampa fue suficiente para que otros conductores lloraran de emoción, dieran bocinazos o aplaudieran. Todo sin saber a quién se refería esa clara manifestación pública. El trayecto fue todo un alarde de solidaridad.

Elizabeth Alemán iba a su trabajo desde Ingenio por la misma autovía rumbo a Las Palmas de Gran Canaria junto a su hijo, Yensey Déniz. Le llamó la atención la furgoneta, casi empapelada y algo se le removió. Perdió a su padre y a un allegado, ambos por padecer cáncer.

Furgoneta con los llamativos carteles celebrando la ultima quimio hospitalaria / E. D.

Fue una de las que lloró y tocó la bocina mientras pedía a su hijo que grabara con el móvil un vídeo que colgó poco después con una dedicatoria muy emotiva. A las pocas horas casi se viralizó. Había plasmado el momento en el que la furgoneta se desviaba en la entrada a la capital que dirige a los hospitales. Fue la autora del mensaje escrito que añadió al vídeo: «No se quién eres, pero te juro que me has emocionado. Seguro que no ha sido fácil. Mucha fuerza y a seguir pa’lante».

No fue la única. Decenas de conductores también se percataron en el trayecto de autovía entre Ingenio y el hospital y de un modo similar reaccionaron con sonadas pitadas e incluso con gritos de «ánimo», «suerte» o señales con la mano dibujando con sus dedos la V de victoria que sacaron por la ventanilla.

Nadie en esos momentos lo sabía, pero la furgoneta la conducían Méndez y de copilota, su esposa Pérez. En el asiento trasero, su pequeño Elías, o como figura en la página de Facebook que le crearon sus padres, Diario EJ, en la que relata el día a día desde que enfermó el pequeño.

Con sus seis años acudía a su última sesión de quimioterapia hospitalaria, «la más dura» y casi ajeno a lo que pasaba a su alrededor. «Estaba muy nervioso», relata Méndez, pero también «contento», después de que el 5 de febrero de 2023 le diagnosticaron que padecía cáncer de médula.

Esa última sesión fue «el primer gran paso para acabar con el bicho», dijo Nauzet, que «aclaró que «celebramos el cierre del ciclo más fuerte» de la enfermedad y «qué mejor que hacerlo con alegría y llenando el coche con estos carteles».

Nauzet relata también que se vio obligado a abandonar su trabajo justo cuando le diagnosticaron la enfermedad a su hijo, porque también su mujer Azahara está pendiente de la donación de un órgano.

«Hoy estamos más tranquilos pero quedan más ciclos que superar, pero EJ es el protagonista, nuestro super héroe por todo lo que ha sufrido. Solo hemos aprendido de él» subrayó.

Además de agradecer a todo el equipo médico de la unidad de Oncología infantil de Hospital Materno, subrayó la importancia de donar sangre y plaquetas, «fundamental para estas enfermedades».

El padre del pequeño agradece las muestras y aclara que «han ganado el primer ciclo al bicho»

A Elías se la detectaron en pocos días. Lo habían notado algo «decaído, sin ganas, no quería comer» y ya definitivamente, «cuando para animarlo lo llevamos a los cochitos y nos dijo que no quería, fuimos directamente a urgencias. De allí lo mandaron al hospital y ya quedó ingresado».

Día a día

Nauzet describe desde hace un año el día a día en el perfil de Facebook Diario EJ contra la leucemia infantil. En su post diario, escribía este último miércoles: «Te lo dije nada más empezar el pasado 5 de febrero del 2023 cuando le diagnosticaron leucemia al pequeño EJ. Te lo dije que no ibas a poder con nosotros, que nos íbamos a equipar con escudo y espada e íbamos a batallar contra ti, dichoso bicho. No te quepa duda que EJ te ha vencido, te ha derrotado y no solo a ti, sino a todos los efectos secundarios que la qumioterapia le ha dado». Aclara que «aún queda un proceso de un año con quimio oral en casa, hemos terminado un ciclo y una etapa durísima, un año de muchísimos altibajos, cambios, no solo físicos sino también psíquicos». Tras recordar el fatídico día del diagnóstico, valoró «el equipo humano que hay en el Materno Infantil, son Los mejores». También da las gracias a todos los que han tocado la pita, los que vergonzosamente han saludado y los que «lo han celebrado por todo lo alto con nosotros».