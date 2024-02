La FP canaria suma 32 Aulas de Tecnología Aplicada en tres años

La digitalización, la innovación y el emprendimiento son los principales ejes sobre los que se sustenta la modernización de la Formación Profesional a través de las denominadas Aulas de Tecnología Aplicada (Ateca) dotadas con recursos tecnológicos emergentes, que contribuyen a acercar al alumnado al entorno laboral y formarlos con las herramientas más innovadoras. Una realidad que en Canarias está teniendo un importante auge, con la creación de 32 Aulas en tres cursos -nueve en 2020-21, 11 en 2021-22, y 13 en 2022-23-.

Para seguir creciendo en esta línea, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, a través de los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) Cruz de Piedra en Gran Canaria, y César Manrique en Tenerife, han organizado la primera edición de la Jornada sobre Aulas de Tecnología Aplicada, dirigida a dar a conocer la riqueza formativa de estos espacios a los gestores de innovación de los centros de FP.

24 gestores

Este evento -que se celebra mañana en Tenerife y el jueves en Gran Canaria- nace con el objetivo de que otros docentes, interesados en este tipo de aulas y en la tecnología que se trabaja en ellos, puedan adquirir conocimientos y habilidades para enriquecer la experiencia de aprendizaje de su alumnado y, con ello, acercarlo al mundo laboral. Participan en torno a 24 gestores de innovación de centros de ambas provincias, que recibirán, de manos de profesores expertos, una serie de talleres sobre el uso de la tecnología que se integra en las aulas Ateca, desde impresión y escaneado en 3D, hasta croma, mesa de radio y gafas de realidad virtual.

«Vamos a dividir a los asistentes en grupos de ocho personas, que irán rotando por los distintos talleres, y al finalizar la jornada, habrá una puesta en común sobre la percepción de los profesores sobre la tecnología, cómo pueden introducirla en el aprendizaje, qué actividades se puede hacer con el alumnado con estas herramientas en sus respectivas familias profesionales...», señaló Roberto Cabrera, co-organizador del evento y gestor de Innovación del CIFP Cruz de Piedra, uno de los nueve centros pioneros en la puesta en marcha de las Aulas de Tecnología Aplicada en Canarias en 2020.

Cuatro familias profesionales

Este centro, que acogerá mañana la jornada en Gran Canaria, destaca por su compromiso en la introducción de herramientas tecnológicas innovadoras en la formación de su alumnado, distribuido en cuatro familias profesionales: Imagen Personal, Comercio y Marketing, Administración y Gestión, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

«El balance en estos tres cursos, desde que pusimos en marcha el Aula de Tecnología Aplicada es muy positivo», asegura el profesor Cabrera. No obstante, recuerda que los inicios no fueron fáciles, teniendo en cuenta que en 2020 no se formó al profesorado de los primeros nueve centros que abrieron el camino de esta aventura innovadora.

«En ese primer año, los profesores no sabíamos usar toda esta tecnología, y tuvimos que aprender por nuestra cuenta. A partir del curso pasado, la Consejería está impulsando la formación a través de nosotros, el profesorado de los centros pioneros que ya tenemos un bagaje, y ahora damos formación a otros centros sobre las Aulas Ateca». Roberto Cabrera es coordinador de la Red de Innovación Gran Canaria Centro, encargada de formar a compañeros de los institutos que pertenecen a dicha red, como el IES José Zerpa, de Vecindario, CIFP Villa de Agüimes, IES Profesor Antonio Cabrera Pérez, o el IES Faro de Maspalomas. Y es que uno de los objetivos de esta iniciativa innovadora es potenciar la formación de redes de aulas y el aprendizaje entre equipos de diferentes centros.

Plan de Modernización

La incorporación de aulas Ateca a los centros del archipiélago forma parte del programa para la Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada, dentro del Programa de Cooperación Territorial Extraordinario, Plan de Modernización de la Formación Profesional, financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Unión Europea-NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del cual la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial es beneficiaria.

El objetivo último es transformar aulas en espacios que permitan simular los entornos laborales dotados tecnológicamente con los últimos avances. «En estos espacios tenemos herramientas tecnológicas que nos ayuda a llevar al alumnado a la realidad laboral. Por ejemplo, con la realidad virtual, podemos hacer actividades de logística, de forma que el alumno con las gafas VR está en un almacén real de una empresa; la impresora 3D, la usamos mucho con los compañeros en automoción, fabricando piezas de automóviles que se rompen, que son difíciles de conseguir; y con el croma podemos poner de fondo una empresa, donde los estudiantes están haciendo una entrevista de trabajo, por ejemplo», apuntó Cabrera.