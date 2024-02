Apoyar el codo en la ventanilla, acariciar a un acompañante o poner música alta: las nuevas multas de la DGT para 2024

La conducción de un vehículo por una vía frecuentada por otras personas es una responsabilidad más grande de lo que parece. Ser responsable es una obligación, por eso existen normas y señales que hay que respetar. Además, la Dirección General de Tráfico tiene indicadas multas y sanciones para muchos tipos de infracciones.

Algunas de ellas son más conocidas, como respetar los límites de velocidad, no usar el teléfono mientras se conduce o la prohibición total de ingerir drogas o alcohol previamente a conducir cualquier tipo de vehículo. Otras, son menos conocidas y también conllevan sanciones económicas o pérdida de puntos.

En este 2024, existen en la normativa legal vigente, que regula de DGT, algunas normas de lo más llamativas, y que tal vez no conocías. Ten cuidado, porque el no conocimiento de las normas no exime de una posible sanción.

Sanciones llamativas:

Si eres un amante de la lectura, llegas tarde a algún sitio o vas con hambre, olvídate de leer, maquillarte o comer mientras estás en circulación . Incluso parado en un semáforo podrías ser sancionado con 200 euros y la pérdida de puntos.

. Incluso parado en un semáforo podrías ser sancionado con 200 euros y la pérdida de puntos. El respeto hacia los conductores más frágiles es primordial. En cuanto a los ciclistas, un adelantamiento que ponga en juego la seguridad de estos puede llevar a la pérdida de seis puntos del carnet y una multa económica que puede ir de 200 a 500 euros, dependiendo de si es considerado como conducta temeraria o no.

puede llevar a la pérdida de seis puntos del carnet y una multa económica que puede ir de 200 a 500 euros, dependiendo de si es considerado como conducta temeraria o no. Si son más de los que caben en el coche, cojan el transporte público. Llevar más ocupantes de los que permite el vehículo tiene una multa económica que va de los 80 a los 500 euros. Si el exceso es mayor de la mitad de los ocupantes reglamentarios, puede hacer que pierdas el carnet de conducir.

tiene una multa económica que va de los 80 a los 500 euros. Si el exceso es mayor de la mitad de los ocupantes reglamentarios, puede hacer que pierdas el carnet de conducir. Una acción habitual como la de ir con el codo por fuera de la ventanilla apoyado también es susceptible a sanción. Al igual que ir sin camiseta o con calzado inadecuado o poner combustible con el motor en marcha , la sanción económica es de 200 euros y la pérdida de puntos depende de la gravedad de la infracción.

también es susceptible a sanción. , la sanción económica es de 200 euros y la pérdida de puntos depende de la gravedad de la infracción. El tipo de frenadas también puede ser sancionado. No sabemos cuál es la vara de medir en cuanto a lo que se considera frenada temeraria, pero es considerada una falta grave que conlleva la pérdida de 6 puntos y una sanción de 200 euros.

Conductores veteranos / E. D.

Otras sanciones económicas

Existen otro tipo de sanciones que se consideran menores, pero que pueden tener también un impacto económico en nuetro bolsillo y de puntos en nuestro carnet de conducir. Una de ellas es tocar el claxón sin justificación, sin tener un sentido circulatorio. Otra es llevar música a un nivel muy alto cerca de lugares inapropiados, como hospitales o zonas de descanso. Estas acciones pueden conllevar multas de 80 a 3.000 euros.

Otras son bastante desconocidas. Si estás cariñoso y acaricias a un acompañante, si vas con prisas y dejas el coche sobre la acera, si tienes la intención de vender tu coche y paseas con el cartel puesto o si discutes al volante, todas ellas son acciones sancionables por la DGT de 30 a 600 euros. Esto ya depende de la gravedad del acto.

Algunas son referentes al mantenimiento del vehículo. Desplazarse sin ITV, tener en mal estado la matrícula o la iluminación de la misma o no llevar la señalización correcta dentro del vehículo puede provocar que acabes con una sanción económica.