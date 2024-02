Ana Oramas: “El profesorado no tiene ni puta idea de la cultura canaria”

La política Ana Oramas realizó una alocución hace días que no ha dejado indiferente a nadie. "El problema no es si el PP lleva la Consejería [de Educación] o no, el problema es que el propio profesorado no tiene ni puta idea de la identidad y de la cultura canaria", comentó en una charla que tenía 'lo canario' como eje central.

"Yo lo vivo en mi casa con mi hija de 29 años. Ella no ha leído ni a Arturo Maccanti, ni a Rafael Arozarena, ni a Pedro García Cabrera", añadió haciendo referencia a la pérdida de identidad que vive Canarias, siendo desconocidos para la mayoría de jóvenes las figuras literarias históricas más importantes de la región.

Las declaraciones están encuadradas en las Primeras jornadas de pensamiento político 'Victoriano Ríos', que tenían entre uno de sus temas a tratar el 'Pasado, presente y futuro del pensamiento político canario', en la que intervinieron la propia Ana Oramas, Domingo Garí y José Miguel Martín, con la moderación de Emiliano Oliva. Dicho foro tuvo lugar el pasado 31 de enero.

En las redes sociales se ha generado un debate a partir de estas palabras de Ana Oramas sobre cómo se debe enseñar la historia y la cultura canaria.