Acufade logra la primera acreditación en Canarias de asistencia personal

La Asociación de cuidadores, familiares y amigos de personas con dependencia, alzheimer y otras demencias (Acufade) ha obtenido la primera acreditación que otorga el Gobierno autónomo en toda Canarias para ofrecer el servicio de asistencia personal a discapacitados y personas dependientes.

Así lo reconoció este lunes la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, junto a las representantes de la citada entidad, como son su presidenta, Carmen María Lucas Rodríguez, y la directora, Elena Felipe.

Un asistente personal es aquel trabajador que permite que un ciudadano dependiente pueda realizar cualquier tipo de actividad, tanto cotidiana como de ocio o de formación, por ejemplo.

El objetivo es que las personas dependientes estén más integradas a nivel social. Y son ellas quienes deciden si esa asistencia se les presta en un centro o en sus domicilios. El asiste personal "es una herramienta humana para desarrollar un proyecto de vida", en palabras de Elena Felipe.

El camino para lograr la acreditación de esta prestación no ha sido sencillo. Por ejemplo, llega 18 años después de que se aprobara la Ley de la Dependencia en 2006, y tras dos años y medio de trámites administrativos realizados por Acufade. Hasta tal punto fue así, que la ong llegó a presentar un recurso contencioso-administrativo al Ejecutivo.

Con el reconocimiento citado, "estamos más cerca de cumplir con la Ley de Servicios Sociales", que data del año 2001, según aseguró Delgado.

Hasta el momento, la Asociación presta asistencia personal a unas 33 personas. Y gracias a esa labor ha podido obtener el reconocimiento oficial para que la siga ofreciendo. En estos momentos, el salario para uno de estos empleados está cifrado en unos 800 euros.

La consejera recordó que la sede de este proyecto para ofrecer asistencia personal de Acufade tiene su sede en La Victoria de Acentejo y la acreditación tiene validez para los próximos cinco años.

Según Candelaria Delgado, la labor de su departamento desde que entró el nuevo gobierno presidido por Fernando Clavijo ha sido "destrabar los problemas" burocráticos para obtener la acreditación.

Hasta el momento, la actividad principal de Acufade se centra en la oferta de centros de día y en la promoción de la autonomía personal. Sólo en Tenerife atiende a más de 900 personas. Pero también ofrece atención a 60 mayores en El Hierro y una cifra similar de personas dependientes en Gran Canaria.

Aseguró la consejera de Bienestar Social que en el Archipiélago hay unas 6.000 personas que tienen declarada la dependencia. Pero, por ahora, se desconoce cuántas de ellas requieren de asistente personal.

Elena Felipe se acordó de personas como Fran o Marcial, entre otros. Aclaró que, si tiene asistente personal, ahora Fran podrá ir a comer churros con chocolate a La Orotava, por ejemplo. En todos estos años, ha vivido recluido en su casa por no poder disponer de este recurso. En el caso de Marcial, se trata de un joven de 20 años, con distrofia muscular, que necesita ayuda, por ejemplo, para beber un vaso de agua.

Comenta la directora de Acufade que, hasta ahora, desde la ong solicitan que la persona que opte a ser asistente personal cuente, al menos, con un certificado de profesionalidad para que sepa desarrollar las tareas que requiere un ciudadano dependiente.

Además, la asociación ofrece un curso de formación especializado en asistencia personal, que dura 50 horas y que está reconocido por la Essscan (Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias).

La consejera de Bienestar Social también respondió a las críticas formuladas por el Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, sobre que el Gobierno canario no ha hecho el incremento suficiente anual para dependencia en los presupuestos, que se ha producido un retroceso en esta materia y al incremento de la lista de espera, que sigue aumentando.

Candelaria Delgado mostró su sorpresa por el hecho de que el PSOE en la cámara regional ofrezca una rueda de prensa cuando a ella le han pedido una interpelación para que exponga estas cuestiones en el Parlamento el próximo miércoles.

La consejera no entienda que haya una rueda de prensa cuando quien la ofrece no sabe lo que contestará a los diferentes grupos políticos de la Cámara.

Tampoco comprende el conjunto de las críticas a la dependencia, "porque, que yo sepa, en 2023 esta Consejería la empezó a gobernar Coalición Canaria a partir del 15 de julio, con lo cual, entiendo que si hay cuestiones malas o ellos dicen que está muy mal la dependencia en Canarias", creo que "la mitad de la culpa es suya, no mía".

Aclaró que el Archipiélago cerró 2023 "con las mejores cifras del país en atención a la dependencia; somos los primeros que hemos subido en prestaciones, en vías, en solicitudes".

Sobre las listas de espera, aseguró la consejera que "hemos grabado las solicitudes del 2023 que estaban sin grabar y, claro, si no hemos" registrado las peticiones, "evidentemente no estamos contando los datos reales que tiene la dependencia en Canarias".

Según Delgado, la Comunidad Autónoma encabeza la evolución de las prestaciones a la dependencia, con un incremento del 18 por ciento, con más de 7.200 nuevos expedientes. Respecto a que no han crecido las prestaciones, sugirió la consejera "hacer bien las cuentas, porque en el balance final también hay que descartar, desgraciadamente, las personas fallecidas".

"Igual no es que no hemos crecido, sino que hemos actualizado el programa de la dependencia con los datos reales; es decir, con todas las solicitudes, pues había más de 5.000 peticiones que no estaban grabadas"; es decir, que ni siquiera tenían número de expediente.

A través de esa identificación del caso con un número de expediente, el personal de la Consejería o de un ayuntamiento puede informar al ciudadano sobre la situación del mismo o la documentación que le falta por presentar, por ejemplo.

Manifestó Candelaria Delgado que ella no va a ejercer su labor al frente de la Consejería con "datos irreales o maquillados"; "aunque me perjudiquen, voy a poner siempre encima de la mesa los datos reales".