La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias zanja el debate sobre el uso escolar de los móviles, con el acuerdo, consensuado con el conjunto de la comunidad educativa, de apagar todos los dispositivos de telefonía móvil durante la jornada escolar, incluido el recreo y las actividades extraescolares. La medida, que será efectiva en los próximos días, afecta al alumnado de infantil y educación obligatoria -primaria, ESO y FP básica-, según anunció ayer el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, durante la presentación de la resolución diseñada para crear en las islas un «marco regulatorio básico común» en esta materia.

«Tras recabar y escuchar las opiniones de todos los agentes implicados en la educación en las islas y el conjunto de la comunidad educativa a través del Consejo Escolar de Canarias, hemos decidido limitar el uso de los teléfonos móviles y de cualquier dispositivo vinculado a la telefonía móvil en los centros educativos públicos no universitarios, a un uso exclusivamente didáctico como herramienta de aprendizaje, y por tanto guiado en todo momento por el profesorado en aquellos casos que estos dispositivos sean imprescindibles para el correcto desarrollo de la programación de determinadas etapas educativas», indicó Suárez. El consejero reiteró que sólo se permitirá un uso excepcional del móvil cuando sea como herramienta didáctica, en la tapa de secundaria obligatoria y formación profesional básica, casos en los que «los equipos directivos, claustro y consejos escolares, deberán garantizar de acuerdo con las familias, que todo el alumnado disponga de los dispositivos necesarios para realizar esas tareas que requieran de su utilización».

Motivos de salud

Igualmente, se ha acordado autorizar el uso de estos dispositivos por razones «excepcionales y de necesidad», de forma que se pueda atender las circunstancias personales de carácter médico que sean acreditativas ante la dirección del centro por los representantes legales del alumnado o por el alumnado mayor de edad.

«Hablamos de cualquier motivo de salud que justifique que el alumno o alumna pueda estar pendiente del teléfono móvil» y como ejemplo, el responsable regional de Educación citó el caso de aquellos estudiantes con diabetes que lo utilicen para controlar los niveles de glucosa en sangre.

En el caso de la Educación Secundaria post obligatoria, la educación superior no universitaria y las enseñanzas de régimen especial, serán los centros educativos los que, en función de su autonomía pedagógica y organizativa, y atendiendo a las edades y madurez del alumnado, podrán establecer limitaciones al uso de móviles en sus normas de organización y funcionamiento.

El consejero deja en manos de los centros la fórmula para custodiar los dispositivos

La medida también tiene un carácter voluntario en el caso de los centros privados o concertados, de forma que la podrán adaptar a su organización en consideración a la legislación específica que los regula y a la propia autonomía de los centros. «Los centros privados y concertados tienen una regulación distinta a la nuestra, es verdad que hay muchos que ya prohiben el uso de la telefonía móvil en su centro», apuntó Suárez, aunque su percepción es que todos los centros atenderán también esta resolución, «pero los privados y concertados no están obligados».

Medidas correctoras

En el caso de incumplimiento por parte del alumnado de las normas adoptadas respecto a la prohibición del uso de móviles en horario escolar, se deja en manos de los centros la adopción de medidas correctoras con carácter recuperador y educativo, «garantizando siempre los derechos del alumnado», matizó el consejero.

En este sentido, Poli Suárez señaló como posible medida, la retirada temporal del dispositivo, solicitando previamente al alumno o a la alumna que lo apague en el momento de ponerlo bajo custodia del centro hasta el término de la jornada escolar, y para entonces será devuelto al estudiante mayor de edad o bien entregado a sus representantes legales en el caso de los menores.

El responsable de la política educativa en Canarias, también matizó que la forma en la que se gestione la medida que prohibe el uso de los móviles en horario escolar, se deja a criterio de cada colegio o instituto de secundaria.

«Cada centro tendrá que tomar la decisión de cómo hacerlo, si obligan al alumnado a apagarlo y guardarlo en la mochila, o poner unas taquillas para custodiarlos. En algunos centros habrán taquillas, en otros no, pero insisto, aquí lo importante es regular el uso de los dispositivos de telefonía móvil, eso es lo que nos están demandando y esta medida nace atendiendo a ese informe del Consejo Escolar de Canarias y también al análisis que han hecho los técnicos de la Consejería de Educación a dicho informe. Sobre la forma en la que los centros van a custodiar los móviles, pues habría que consensuarlo y que cada centro tuviese esa autonomía para tomar la decisión, ya se iría viendo».

Los centros privados o concertados tienen libertad para decidir sumarse a la resolución

Finalmente, el consejero de Educación insistió en que esta medida es fruto de una decisión adoptada entre todos los colectivos, que no deja espacio a dudas sobre el trabajo previo y el consenso que la define. «Es el resultado de recabar las opiniones de todas las partes implicadas y de palpar el sentir de la comunidad educativa, que lleva tiempo reclamando la regulación y unas pautas sobre el uso de estos dispositivos unificadas para todos los centros», subrayó Poli Suárez, destacando la importancia de crear un marco regulatorio básico común sobre el uso de dispositivos de telefonía móvil. «Se trata en todo caso, de proteger al alumnado y evitarles posibles interferencias y distracciones que puedan afectar a su desarrollo académico, a la vez que pone en valor la figura docente y el respeto al profesorado y compañeros dentro de las aulas ante el posible uso inadecuado de los teléfonos móviles».

El documento de instrucciones presentado ayer por la Consejería de Educación, pasará a ser resolución «en las próximas horas» y una vez publicado en la página web de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte se considerará en vigor y por tanto tendrá que comenzar a aplicarse.

Suárez apuntó al respecto que la orden será previamente remitida a todos los centros educativos de Canarias. Asimismo, estarán pendientes del anuncio que previsiblemente hará hoy el Ministerio de Educación, «por si fuese necesario añadir alguna consideración que se plantee desde el Gobierno central», señaló el consejero en relación a la reunión que mantendrá hoy el Ministerio de Educación con las comunidades autónomas.

Un encuentro, en el que el consejero de Educación dará a conocer al Ministerio su propuesta para regular en la comunidad autónoma de Canarias, el uso de los móviles en horario escolar. «Yo me alegro de que el Ministerio se esté fijando en Canarias, ya lo hizo con el tema de la petición del informe al Consejo Escolar, porque nosotros empezamos a trabajar en esto desde el pasado mes de noviembre. Por lo tanto, me gustaría ser respetuoso en ese sentido y esperar a ver qué dice el Ministerio, si va a atender el informe del Consejo Escolar del Estado, que coincide prácticamente con el nuestro, y a partir de ahí, se firmará la resolución, por si hubiese que añadir algo que no esté recogido en nuestra propuesta», concluyó Poli Suárez.