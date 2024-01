Educación analizará con las universidades la propuesta de una EBAU única del PP

La Consejería de Educación estudiará con las dos universidades canarias la decisión de sumarse (o no) a una Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) común para toda España. "Hasta que no tengamos la decisión tomada en la comunidad autónoma, no vamos a pronunciarnos al respecto", ha respondido el consejero de Educación, Poli Suárez, del Partido Popular (PP), al ser preguntado si se sumaría a la propuesta anunciada por el líder de su partido Alberto Núñez Feijoó de implantar un examen único a partir de 2025, tanto en contenidos, como en criterios de corrección y fecha de celebración, para aquellas comunidades donde gobiernan.

