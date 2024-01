Actividad, bullicio, cientos de personas de un lado para otro y repaso de apuntes a última hora en el Campus de Guajara. El ambiente previo a un examen, nervios más o menos disimulados incluidos, en un día inusual como el sábado. 450 licenciados en siete carreras, muchos acompañados de familiares o amigos, se presentaron a la prueba que les permite especializarse. Dos en punto de la tarde del sábado 20 de enero. Las puertas de la Facultad de Económicas de la Universidad de La Laguna (ULL) se abren a la hora exacta para el acceso de los aproximadamente 450 aspirantes –de los 564 inscritos en la provincia tinerfeña (596 en Las Palmas)– a las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en siete carreras. El examen comienza a las 15:00 tras comprobarse la identidad de cada opositor. Este ya tradicional corte académico anual se conoce por las siglas MIR (Médicos Interinos Residentes) porque la mayoría de licenciados opta a una especialidad en Medicina (321 plazas) que obliga a un residir cuatro años en un centro hospitalario. Pero también los hay en Enfermería (90 plazas), el llamado EIR (dos años); Farmacia (16); Psicología (4); Física (4); Química (1) y Biología (1).

Los centenares de licenciados, más numerosas ellas que ellos, son conminados por un vigilante de seguridad a alejarse tres metros del acceso principal. Luego, una de las funcionarias colaboradoras en la organización del examen -delegados de centro, interventores y vocales en las mesas de examen o integrantes de las siete comisiones calificadoras específicas- advierte: «Solo opositores; familiares, no». La gente va acompañada de los suyos para recibir ánimos o compartir confidencias. Después de todo hay puestas muchas ilusiones y esperanzas de vida en este día tan especial. La trabajadora de Sanidad intenta tranquilizar con un «van a entrar todos». Pese a ello, cuando reciben el permiso, los hoy otra vez estudiantes, aunque ya sean egresados, pasan al hall en tropel. Hay ganas de terminar pronto aunque les esperan unas cuantas horas. El Campus de Guajara, al menos en el entorno de la facultad de Economía, Empresa y Turismo, su nombre oficial (aquí todo es oficial) presenta mucho bullicio y una actividad inusual el fin de semana. En las escaleras se repasan los apuntes –bien es verdad que en casos aislados– y ya muchos se agolpan a la entrada del escenario de la prueba media hora antes de lo previsto.

Palestina, toma 1

Dos jóvenes, chico y chica, bajan de un coche y se encaminan hacia las escaleras que conducen al destino. No son pareja y de hecho acaban de conocerse. Les une la prueba MIR. Ella luce una llamativa camiseta blanca con el lema Palestina libre y, de fondo. la bandera del país sin estado de actualidad los últimos meses. Se llama Elizabeh Bursch Nchama, tiene 25 años, nació en Guinea Ecuatorial, vivió en Asturias y reside ahora en Tenerife. Quiere acceder a Anatomía Patológica y dice haber estudiado «a medias». Asegura no estar nerviosa pero aparenta que un poco. Si lo consigue plantea hacer la residencia en la Península. Junto a ella, Víctor García Díaz, 27 años, peninsular al que un compañero de piso dejó en la puerta acompañado de Elizabeth . No ha estudiado «nada» no está nervioso «porque este no es mi MIR, lo tomo como una preparación para el del año que viene». Fue durante un tiempo residente en el HUC en la especialidad de Urología pero lo dejó porque «no era lo mío» y quiere acceder a Radiología. En principio se plantea hacerlo en Oviedo.

En primera persona

Marta Cámara Suárez, 27 años, de Santa Cruz. Ella sí confiesa estar «muy nerviosa» y asegura haber estudiado «mogollón». Está dispuesta a hacer su residencia en la Isla y le gustaría dentro de las especialidades médicas la de Psiquiatría. Valora más la materia que el lugar donde pasar los cuatro años que obliga la ley en Escaña, Desde la cercana parada del tranvía llega Diego Rodríguez Fernández, 24 años y residente también en la capital. Si puede elegir se decantaría por Digestivo y se quedaría en Tenerife (HUC o La Candelaria). Junto a él, su amiga Irene Rodríguez Fernández (25 años, recién cumplidos el 1 de enero). Ha estudiado mucho, «lo humanamente posible» afirma. Su elección es Médico de familia; o sea de Atención Primaria. Su amiga Carmen Escolá Arteaga, mezcla sangre catalana y gomera a sus 24 para 25 años en apenas nueve días. Bromea con su procedencia, tal vez para disimular posibles nervios. Lo desmiente porque como Víctor García «esta es para mí la experiencia previa al que será mi momento decisivo, el MIR de 2025. Si suena la flauta ahora, pues estupendo, pero no creo que pase». Le gustan las disciplinas quirúrgicas como la torácica y en Tenerife «hay muy pocas plazas o simplemente no existen». Por eso tendría que hacer la residencia fuera de la Isla.

Enfermeras

Selene Espinosa Delgado tiene 31 años, reside en la capital y lleva siete como enfermera en el centro de Salud de Ofra (Santa Cruz). Acude en este caso a pasar la prueba del EIR porque su gran ilusión es «ser matrona». Lo explica: «Me encantan los niños y me parece una profesión muy bonita que me gusta desde siempre». Aclara sentirse nerviosa y que ese estado aumenta «una vez que estoy aquí ya». Nieves Hernández llega desde La Palma –el examen tiene carácter provincial– y se decanta por la Enfermería pura y dura. En su caso y el de Selene son dos años obligatorios como residente en un centro hospitalario. Espera que pueda ser en su isla.

De tal palo...

Entre los familiares de los aspirantes aparece de repente un rostro conocido, el del prestigioso oftalmólogo y expresidente del Real Casino de Tenerife, José Alberto Muiños. Junto a su esposa arropa a Beatriz Muiños Tabares de Nava, 26 años, que sigue la estela de su progenitor y pretende especializarse en oftalmología. «No será fácil porque solo hay 220 plazas en todo el estado» apunta el padre. Pero mantiene a continuación que «hay que estar con ella e el intento.

Palestina, toma 2

A todos los opositores los recibe con exquisita amabilidad Walid (dulzura en árabe) Zerené Acosta. Ofrece una carpeta de la empresa especializad CTO a los aspirantes MIR o EIR en la que los interesados pueden consultar datos y acceder a la dirección de las páginas web Medicina. grupocto.es/postmir y Enfermería. grupocto.es/posteir. En ellas tienen la posibilidad de acceder, a partir de las cuatro de la mañana de hoy, a las notas del examen. Dulce como su nombre indica, Walid desvela que su abuelo era palestino y de ahí que la llamaran así. Su madre, de Tacoronte. Que quede claro.

Más oferta que nunca

Dos de cada cinco canarios que se presentan a las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) tendrán la oportunidad de hacer la residencia en las Islas. Son 437 las plazas ofertadas para 1.157 licenciados (11.607 y 30.000, respectivamente a nivel nacional). El resto tendrán que buscar hueco en otros hospitales de España o probar suerte el próximo año. La oferta se incrementa un 3,3% el último año y un 12% respecto a antes de la pandemia del coronavirus. El lema de estos chicos, la mayoría chicas, sería, con la referencia familiar:«Mamá, quiero ser doctora». Doctora especialista se entiende.