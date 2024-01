El profesorado aboga por reducir ratios en las aulas para mitigar el impacto de la gripe

Más volantes y sustituciones inmediatas. Son las dos medidas que ha activado la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para paliar el impacto de las infecciones respiratorias, como la gripe, en el funcionamiento de las clases. El respaldo a estas acciones es unánime, tanto por el Consejo Escolar de Canarias como por los sindicatos mayoritarios de representación entre los docentes, si bien, tanto Anpe, como CC.OO y Stec-IC consideran que detrás de estas iniciativas hay una realidad que atender: la conveniencia de reducir las ratios, que lleva aparejada el aumento de personal.

"A corto plazo, compartimos las medidas para cubrir las bajas", reconoce Pedro Crespo, presidente de Anpe Canarias, sindicato mayoritario entre los docentes del Archipiélago. Pero añade que tanto a medio como a largo plazo, explica que contar más personal -ya sea de apoyo o con dos docentes por aula- contribuye a reducir las ratios, lo que además de una menor afección ante estas situaciones, implica, a su juicio, una "mejor atención a la diversidad".

En este sentido coincide José Ramón Barroso, Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias, quien interpreta que el hecho de "poner maestros volantes muestra que se intenta paliar la necesidad de personal que si estuviera en el centro realizando otras actividades, la atención sería inmediata". Y para Gerardo Rodríguez, portavoz de Stec-IC apunta que las medidas aplicadas por la Consejería "deberían ser de carácter permanente y estructurales" porque estima que en los centros escolares existe "un déficit evidente" de personal, ante lo que considera necesario contar con "una plantilla holgada ante problemas temporales".

Análisis para la bajada de ratios

Mónica Ramírez, directora general de Personal y Formación del Profesorado, asegura que durante el presente curso se está analizando la cantidad de docentes necesarios para acometer una bajada de ratios, tal y como se comprometió el consejero de Educación, Poli Suárez. Sin embargo, Ramírez defiende que "las plantillas están al completo", con casi 29.000 docentes, porque se han establecido en base a los criterios de escolarización aprobados en septiembre y que se renuevan cada año. Pero ante la previsión de que aumente la incidencia de bajas entre los docentes, se ha decidido "tener preparado un plan de asumir las bajas en caso de que se produjeran".

Bajas y volantes

Tras el parón navideño, la Consejería de Educación registra un total de 173 bajas laborales, sin contabilizar permisos, jubilaciones o reenganches. En Primaria se contabilizan 68 y en Secundaria 102. Son datos que siguen la dinámica de los últimos años, pues en la misma fecha de 2023 se registraban 139 y, el anterior, 272. "El número de bajas no es destacable. No podemos decir que hay una incidencia de la gripe entre los docentes, ni siquiera podemos achacar las causas de las bajas a eso", especifica Ramírez. Este 9 de enero ya se han cubierto todas esas plazas a través de los nombramientos ordinarios de los martes y los jueves, aunque la intención es que se pueda activar este mecanismo de forma especial cada día que sea necesario, tanto en Primaria como en Secundaria.

La Consejería aún desconoce la cantidad de volantes con la que pretenden reforzar las plantillas de Primaria, puesto que están a la espera de la respuesta de las direcciones insulares y territoriales a la consulta para conocer las zonas de mayor incidencia a las que dotar con más personal. "Hay que dejar un margen de una semana, seguramente algunos centros ni siquiera han comunicado incidencias porque se han organizado con el profesorado que tienen, pues ya existen docentes de apoyo, sobre todo en Primaria. Pero desde que tengamos esas incidencias, dispondremos que se incrementen el número de volantes. Hoy seguimos atendiendo con los que tenemos nombrados". En concreto, la cifra asciende a 29 maestros distribuidos específicamente por zonas geográficas en labores de sustitución o apoyo: seis en Tenerife y la misma cantidad en Gran Canaria; cinco en Fuerteventura y otros cinco en Lanzarote; cuatro en La Palma; dos en La Gomera y uno en El Hierro.

Criterios más amplios

Anpe matiza a la directora de general de Personal y Formación del Profesorado sobre el personal docente. En concreto, Crespo critica los criterios de escolarización "conllevan a que las plantillas estén muy ajustadas y deben ser más amplios". Por ello, el sindicato plantea "que en un determinado centro, en lugar de haber dos profesores de apoyo, haya tres o cuatro y que después las ratios bajen, con lo cual habrá más profesorado con el mismo número de alumnado. De esa forma habría más docentes y, por ende, más medidas de atención a la diversidad, sin estar dedicado exclusivamente a un grupo".

Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Escolar de Canarias, conoce bien las demandas y exigencias de los sindicatos de docentes, si bien, también apunta que estas organizaciones deben exigir estas reivindicaciones "en el marco de negociación de la mesa sectorial", porque "ahí es donde se discuten, se debaten y se acuerdan las medidas laborales que afectan a todo el personal, tanto docentes como no docentes".

¿Mascarillas?

La directora general de Personal y Formación del Profesorado reconoce que la adopción de mascarillas en los centros educativos, tras la imposición de la obligatoriedad en hospitales y centros de salud, ni siquiera es un asunto que se haya abordado. "Si el Servicio Canario de la Salud entienda que es una medida que haya que acordar, en coordinación con ellos, se daría esa recomendación, pero en principio no está previsto". Desde Comisiones Obreras, Barroso llama a no criminalizar a las escuelas como foco de contagio cuando nada indica que sea así. "No solo por tomar determinadas medidas en centros escolares se frena el pico de contagios en la sociedad, pues también se deberían tomar medidas complementarias en otros lugares con aglomeración de personas", señala.

En este ámbito, los sindicatos abogan por el desarrollo del programa piloto de la enfermería escolar, que ha introducido desde 2021 la figura de profesionales sanitarios en Atención Primaria y que este curso se mantiene en 62 centros. El portavoz de Stec-IC valora que con esta figura se puede trabajar, sobre todo, en la prevención, con medidas "como mantener la ventilación en las aulas o el escalonamiento en las entradas y salidas para evitar aglomeraciones".