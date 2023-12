Hay quien sueña con el número que va a salir premiado en la Lotería de Navidad y se empeñan en comprarlo. Otros muchos eligen una combinación especial, como una fecha, para jugarse la suerte del Gordo. Con esos cinco dígitos se acercan a una administración de lotería desde que se active y la venta y pedir uno: si no se deja para el último momento se encontrará por videoterminal.

No hace mucho no era así. Cuando ese ímpetu de vidente llega, no quedaba otra que entrar a cada establecimiento de venta para preguntar por el número soñado a ver si, por casualidad, estaba consignado. Rara vez sucedía, así que la vista recorría el mostrador por si alguno de los disponibles era lo suficientemente atractivo para dedicarle todas las esperanzas de cara al 22 de diciembre.

En 2007, en una administración de Loterías de Puerto de la Cruz, varios billetes esperaban a que alguien los comprara. Era el número 06381... y allí quedó colgado hasta que Loterías y Apuestas del Estado dio por concluido el periodo de venta y el establecimiento optó por devolverlos.

Y fue el Gordo

No es vendió ni un solo décimo. Y seguro que muchos de los que lo tuvieron delante se arrepintieron después. El 22 de diciembre de ese año, los niños de San Ildefonso cantaron el número 06831 como el ansiado Gordo, el primer premio del Sorteo.

Se reveló que Puerto de la Cruz estaba entre los lugares que consignaron ese número, pero la cruel ironía del azar dictó que no hubiera ganadores en esa localidad. Así, la oportunidad de repartir tres millones de euros en la Isla se desvaneció.

Luis de Montis, quien en aquel momento ostentaba el cargo de delegado de LAE en las Islas, confirmó que el número fue rechazado "por feo". Esta práctica, aunque común, persiste en el mundo de la lotería. Aunque todos los números tienen la misma probabilidad de ser seleccionados en el bombo, esta historia del Gordo que no fue dejó a Tenerife sin el premio.

Curiosamente, para Loterías y Apuestas del Estado, la isla sigue figurando como una de las localidades agraciadas por el Gordo en ese año, aunque en la práctica, la fortuna se escapó entre los dedos de los habitantes de Puerto de la Cruz.

¿Cuántos primeros premios?

Esta curiosa casualidad hace además que el municipio norteño se haya descolgado como una de las localidades de Canarias más afortunadas en el Sorteo de Navidad. De hecho, si no fuera por esa devolución in extrremis en 2007, Puerto de la Cruz tendría tres primeros premios, solo uno menos que el adalid de la buena suerte en Tenerife: Granadilla (gracias a la popularidad de su gasolinera, La Chasnera).

Es más. Habría sido su primer Gordo. Las dos ocasiones en las que el primer premio no se escapó de Puerto de la Cruz fueron recientes, en 2012 y 2018, años que además están entre los que el Gordo ha sido más generoso con Canarias.