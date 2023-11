Se estrena la última temporada de la aclamada serie The Crown. Hoy, jueves 16 de noviembre, los espectadores podrán disfrutar de una primera entrega de cuatro capítulos de esta interesantísima saga que nos ha revelado los secretos y pormenores de la familia real británica desde mediados del siglo XX. En el tráiler oficial que ya se puede ver en la plataforma Netflix, la serie ha lanzado un guiño a las Islas Canarias que no ha pasado desapercibido para muchos.

En dicho avance cinematográfico que anuncia los primeros capítulos de esta última temporada, que se dividirá en dos partes, comienza con Diana (Elizabeth Debicki) ya con su novio, Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla), relación que de forma incipiente se había expuesto en los últimos capítulos de la anterior temporada. En este tráiler aparece la pareja conversando mientras Diana lleva una gorra en la que se puede leer perfectamente: "Canary Islands", con motivos náuticos bordados.

Arranque sin anestesia

La temporada arranca en París en la noche del 30 de agosto de 1997, cerca del puente del Alma. Sabemos qué sucederá, pero la perspectiva es inesperada y el choque sucede fuera de campo. Es el mismo punto en el que acaba, con la misma elegancia, un tercer episodio de situaciones incómodas y tensión creciente, en el que los autores de la serie saben hacerte partícipe de lo que significa estar siendo observado, fotografiado o filmado las 24 horas.

Pero los dos primeros capítulos son otra historia. El retrato, no exento de ligereza, de los caminos vitales de Diana y Carlos (Dominic West) un año después de su divorcio. Morgan se divierte contrastando las coloridas vacaciones de la primera, invitada por el empresario Mohamed Al-Fayed (Salim Daw) a pasar diez días en Saint-Tropez, con las más tradicionales celebraciones en Balmoral del 50º cumpleaños de Camilla Parker Bowles (Olivia Williams), en las que no aparece Su Majestad la Reina Isabel II (Imelda Staunton), a pesar de estar invitada.

'The Crown' no es una serie de un solo tono, o un solo género, y en esta parte de la historia se juega casi con la comedia de enredo. Su hijo ya tiene una prometida, pero Mohamed lo lía igualmente para dejarlo a solas en un yate con Diana y sus hijos Harry (Fflyn Edwards) y Guillermo (Rufus Kampa), a los que Dodi trata de acercarse usando sus credenciales como productor cinematográfico e invitándoles al rodaje de 'El mañana nunca muere' para que conozcan a Pierce Brosnan. Cuando la futura esposa de Dodi, la modelo Kelly Fisher (Erin Richards), insiste en bajar al sur de Francia, se ve obligada a quedarse en un yate distinto, tampoco tan lejos del otro. Pero no queremos desvelarte más...