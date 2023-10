Las otras oposiciones que involucran a la exdirectora de Función Pública

La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público es clara: se abstendrán de intervenir en el procedimiento quienes tengan un vínculo matrimonial o de parentesco con los interesados en, por ejemplo, una oposición para ser personal fijo en la comunidad autónoma. Cuando el Gobierno de Canarias anunció el 6 de octubre la suspensión cautelar del polémico proceso selectivo a la Administración autonómica por turno libre, cinco días después del examen que desencadenó las protestas entre los más 4.000 aspirantes, señaló directamente a la exdirectora de Función Pública, Lucía Águeda Márquez Fuentes: "Las dos personas que obtuvieron mayor puntuación tienen parentesco directo con la exdirectora general de Función Pública", citaba textualmente el comunicado.

Con un 7,5, Tania Carolina Escarbajal Márquez obtuvo la mejor nota, seguida de un 7,4 de Rayco Fumero Casañas. Se trata de la hija y el yerno de la exdirectora de Función Pública. Aprobaron solo nueve opositores de un total de 4.260 personas que se presentaron al examen compuesto por 50 preguntas tipo test. De los siete restantes que fueron aptos, nadie sacó más de un 7. El director de la Academia Las Cortes y preparador de opositores Víctor Cabeza sacó un 4,4. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector pública, ha logrado seis plazas en distintas administraciones públicas y continúa presentándose a exámenes para compartir experiencias con sus alumnos.

"Yo lo he bautizado como el examen anti-cinco. En la Academia valoramos preguntas anti-diez, que es una técnica que usan los tribunales para que nadie saque la máxima puntuación y haya selección. Pero no puedes tener 28 preguntas anti-diez. Eso no lo puede aprobar nadie. Tengo gente que ha aprobado Administración General del Estado que es mucho más exigente con notas muy altas y aquí tienen un 3. No tiene ningún mérito aprobar este examen porque es de pura memoria", señaló a este periódico Víctor Cabeza.

Los dos aspirantes que sacaron las mejores notas en el examen al cuerpo de administrativos a la autonomía ya tenían su plaza de auxiliares de biblioteca tras superar el correspondiente proceso selectivo que se inició en el primer trimestre de 2022 y finalizó poco más de un año después. En total, Tania Carolina Escarbajal Márquez obtuvo un 9,9 y Rayco Fumero Casañas, un 9,6, aunque no fueron las notas más altas entre los once que ganaron la plaza. Se da la circunstancia de que Lucía Águeda Márquez fue nombrada como directora de Función Pública en enero de 2023 y estuvo en el cargo hasta agosto, por lo que firmó la resolución por la que se nombró a su hija y a su yerno en el cuerpo de auxiliares de biblioteca.

Tanto los auxiliares de biblioteca como los administrativos de la comunidad autónoma pertenecen al mismo subgrupo, el C1, pero el nivel retributivo que pueden alcanzar los que acceden al cuerpo de la Administración puede ser mayor.

Dos oposiciones del grupo A

Antes de asumir su cargo como directora de Función Pública, Lucía Águeda Márquez había sido designada en febrero de 2022 presidenta del tribunal calificador a diferentes procesos selectivos, con José Gregorio Martín Plata como presidente suplente. Los tribunales calificadores están formados por cinco miembros titulares -un presidente, un secretario y tres vocales- y sus correspondientes suplentes.

Ambos eran los máximos responsables de realizar y calificar las pruebas de acceso en la especialidad de Ciencias Químicas (Grupo A, Subgrupo A1) por el sistema general de acceso libre y al Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General (Grupo A, Subgrupo A2) de la comunidad autónoma, por promoción interna. En el primero, Ramón Jonay Escarbajal Márquez, hijo de la entonces presidenta del tribunal, obtuvo la mayor puntuación, y en el segundo, María Eugenia Martín Plata, hermana del presidente suplente, accedió a la plaza con la mejor nota.

Mientras que en las oposiciones en la especialidad de Ciencias Químicas, el presidente suplente José Gregorio Martín era el encargado de firmar la resolución por la que se publicaban las notas de los tres ejercicios, para el proceso de acceso al Cuerpo de Gestión de la Administración, era la presidenta titular, Lucía Águeda Márquez, quien se responsabilizaba de ello.

Sin embargo, en septiembre de 2022, una vez que se habían publicado las notas de las pruebas del procedimiento, la Dirección General de Función Pública, con Montserrat García al frente, acordó la abstención como miembro del tribunal calificador a Lucía Águeda Márquez para el procedimiento selectivo de Ciencias Químicas y de José Gregorio Martín para el proceso para acceder al Cuerpo de Gestión de la Administración.

En los escritos correspondientes a los procedimientos, de acceso público, se deja constancia de que en julio de 2022 tanto Lucía Águeda Márquez como José Gregorio Martín Plata habían informado acerca de "la posible concurrencia de una causa de abstención en la composición de los tribunales calificadores constituidos en relación con los procedimientos selectivos de acceso". En concreto, se detallaba que la causa era el "vínculo de parentesco" existente que, según el artículo 23.2.b) de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, procede a "acordar su abstención".

En todo caso, la Dirección General de Función Pública consideró "constatado" en los expedientes tramitados que ambos procesos selectivos se desarrollaron con una "actuación independiente, objetiva e imparcial" por parte de los tribunales calificadores. Finalmente, en febrero de 2023, poco antes del nombramiento de Lucía Águeda Márquez como directora de Función Pública, este área publicó la resolución del nombramiento de Ramón Jonay Escarbajal Márquez en la especialidad de Ciencias Químicas y de María Eugenia Martín Plata en el Cuerpo de Gestión de la Administración.

Para Víctor Cabeza es "sorprendente" que todos estos hechos no hayan sido investigados o denunciados teniendo en cuenta la normativa al respecto, por lo que estudia poner en conocimiento de la Fiscalía todo ello. Además, uno de los opositores que se presentó a las pruebas al cuerpo administrativo pretende elevar una queja al Defensor del Pueblo.

En el escrito, resalta su extrañeza sobre el tiempo transcurrido desde que comenzaran los procesos en los que existían relaciones de parentesco entre los presidentes del tribunal y aspirantes hasta que esto es puesto en conocimiento de Función Pública, pues en febrero se designan los miembros del tribunal y en julio se comunica la abstención. La Ley también es clara: si esto ocurre, "lo comunicarán a su superior inmediato".

Nueva abstención en la investigación abierta

El tribunal calificador del proceso selectivo a la Administración autonómica tenía como presidente suplente a José Gregorio Martín Plata y como primera vocal a María Eugenia Martín Plata. Los cinco titulares de este órgano presentaron su renuncia entre el 4 y 5 de octubre, que fue aceptada por la Dirección General de Función Pública y, por razones organizativas, cesó a los suplentes. Poco después se anunciaba la apertura de un expediente informativo para esclarecer lo sucedido, si bien, entre las personas encargadas de llevarla a cabo, se encontraba José Gregorio Martín como subdirector de Selección y Provisión del Empleo Público. Pero ayer, la Dirección General de Función Pública ha publicado una resolución en la que asegura que José Gregorio Martín Plata le presentó un escrito con el que manifestaba "su deber de abstención", lo cual ha sido aceptado. Además, ha trasladado a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios la instrucción de las actuaciones informativas del caso. | I.A.H.