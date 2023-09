Con la llegada de septiembre, regresa la rutina escolar, y este evento no solo afecta a los más pequeños, sino que también tiene un gran impacto en los padres. La Dirección General de Tráfico (DGT) destaca la estrecha relación entre la vuelta al cole y la seguridad vial, ya que es común ver congestiones de tráfico cerca de las escuelas tanto en la hora de entrada como en la de salida.

La DGT y otros organismos policiales expresan su preocupación por los peligros potenciales que surgen en estas situaciones. Estos incluyen infracciones de tráfico, como estacionar en lugares prohibidos o utilizar el teléfono móvil al volante, así como el riesgo de atropellos a peatones, especialmente a niños. Es esencial que los conductores sean conscientes de la importancia de la prudencia, el respeto por las normas y la vigilancia alrededor de las áreas escolares para garantizar la seguridad de todos en esta temporada de regreso a clases.

La DGT advierte sobre la peligrosidad de detenerse brevemente en zonas no autorizadas, incluso por "solo un segundo". Es crucial evitar que los niños suban o bajen del vehículo en lugares no designados, ya que esto conlleva riesgos. No obstante, existen excepciones a esta norma.

🏫🚸La doble fila a las puertas del cole 🚘🚘pone en riesgo la seguridad de los escolares y colapsa el tráfico en la zona.



Si les llevas en coche, mete su mochila en el maletero, aparca correctamente y haz que salgan por el lado de la acera.

La parada sí

La DGT enfatiza que las paradas breves son permitidas, siempre que duren menos de dos minutos y el conductor no se baje del vehículo. Estas paradas deben realizarse en lugares que no obstaculicen el tráfico, excluyendo la doble fila, una práctica común durante las horas de entrada y salida de la escuela.

Sin embargo, es importante considerar las diferencias en las normativas de tráfico entre ciudades. Por ejemplo, en Madrid, está prohibido que los vehículos estén parados con el motor en marcha por más de un minuto, lo que anula la norma de la DGT. Esto es relevante debido a las sanciones asociadas a esta infracción.

Incumplir esta normativa puede resultar en una multa de 200 euros, lo que subraya la necesidad de ser más consciente de dónde se detiene el vehículo y de cumplir con las regulaciones de tráfico locales. La seguridad vial y el respeto por las leyes de tráfico son esenciales para garantizar un entorno seguro para todos los usuarios de la carretera.

La DGT ha lanzado un útil consejo dirigido a padres y conductores que llevan a sus hijos al colegio. Para garantizar una recogida y entrega segura de los niños, el organismo promueve el "truco de la mochila". Este consejo implica que la mochila de los niños siempre se coloque en el maletero del automóvil. De esta manera, se elimina la tentación de permitir que los niños suban o bajen del vehículo en lugares no adecuados, lo que podría ocurrir si ya llevan la mochila consigo.

Al mantener la mochila en el maletero, el conductor debe estacionar en un lugar adecuadamente señalizado. Esto permite que los niños salgan del coche del lado de la acera y lleguen con seguridad al maletero para recoger sus mochilas. Este enfoque ayuda a garantizar la seguridad de los niños y a cumplir con las regulaciones de tráfico.