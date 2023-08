Migdalia Machín: «La creación de esta área es una declaración de intenciones»

¿Cómo afronta la próxima legislatura en esta Consejería de nueva creación?

Lo afronto como un reto personal, con ilusión y con mucha tenacidad. Mi objetivo es mejorar las cosas tal y como están ahora. Lo que está funcionando lo dejaré funcionando y lo que haya que mejorar, lo mejoraremos.

¿Cómo le gustaría desarrollar el área de ciencia?

En la ciencia y la innovación está demostrado es que tenemos que basarnos en tres ejes principales. Lo primero es la financiación a los proyectos científicos, luego está la infraestructura para poder llevar a cabo esos trabajos y, por último, la formación de los investigadores. Todo esto se debe enlazar, además, con un crecimiento económico para poder diversificar el tejido productivo de Canarias para tener un Archipiélago más justo y equitativo. Me sorprende que no se conozcan todas las investigaciones y proyectos científicos que se llevan a cabo desde Canarias. Es una pena porque hay muchos emprendedores e investigadores que están apostando por este sector. Obviamente existe una cuestión de financiación, pero parece que además, a la ciencia no se le ha dado la importancia que le tenemos que dar. Por eso creo que la creación de la consejería es un acierto y esperamos tener las herramientas necesarias para divulgar, educar y dar a conocer y apoyar esos proyectos.

Estas últimas semanas ha mantenido reuniones con diversos representantes del sector científico, ¿qué destacaría de estos encuentros?

Me quedo con que Canarias está a la vanguardia de la tecnología y la ciencia. Con esa ambición de querer de hacer proyectos desde las Islas y retener el talento. Me llama la atención, y me parece fundamental, que Canarias sea un laboratorio para iniciar proyectos de investigación en diversas áreas que, además, permita conectarnos con el resto del mundo.

Nuestro objetivo es intentar acelerar la transferencia al tejido empresarial

En la ciencia hay un problema y es que las mujeres por un motivo u otro no llegan a acceder a los puestos más altos de la carrera científica, ¿desde el Gobierno de Canarias se puede hacer algo para que la carrera científica sea más igualitaria?

Tanto el Gobierno como la sociedad canaria debe contribuir a ello. Desde el Gobierno tenemos la responsabilidad de dar a conocer los perfiles de las personas que están trabajando en la cultura científica en Canarias. Y, en este sentido, hay muchas mujeres detrás de proyectos que son vitales y que ahora mismo no son conocidas por la sociedad canaria. Nuestro deber es trabajar por la igualdad de oportunidades.

Se lo comento desde el punto de vista de la conciliación familiar que para muchos supone el principal handicap que impide a las mujeres progresar en la carrera investigadora.

Esa es una razón y también los techos de cristal. La conciliación es vital, hay países europeos que la trabajan de un manera diferente y obviamente hoy en día la sociedad tiene que asumir este reto. También hay un problema con los jóvenes para los que emanciparse es muy difícil, algo que a la mujer se le dificulta incluso más.

Existe un déficit histórico de financiación de las universidades y viene de atrás

Ahora que menciona a los jóvenes, este último año ha habido un problema con el retraso de publicación de los contratos predoctorales de Canarias lo que ha causado mucho malestar en el colectivo, ¿tienen previsto publicar la convocatoria próximamente?

A los pocos días de mi nombramiento tenía el Twitter privado lleno de mensajes de este colectivo. Se lo dije al equipo y pensé que algo estaba pasando. Entonces fue cuando me informé sobre el asunto. Tras conocerlo, nos hemos puesto manos a la obra para sacarlo cuanto antes. Los contratos predoctorales están atrasados y nuestra idea es desbloquear esta situación cuanto antes porque no están publicadas ni las bases. Nos gustaría sacar las bases y la convocatoria y que el próximo año ya vaya a un ritmo diferente. Lo que no puede ser es que a día de hoy, en agosto, no esté publicado, con lo que supone eso para los investigadores.

¿Van a aprovechar para corregir las bases?

No. Lo que viene de atrás lo vamos a dejar así. A no ser que alguien lo impugne cuando las publiquemos. Veremos como va, pero en un principio las bases siguen como estaban para mantener el ritmo y no retrasar más el proceso.

La intención del anterior gobierno era sacar dos convocatorias este año, ¿se podrá llevar a cabo?

No lo sé, eso lo estuvimos mirando estos días y pedí el informe a los técnicos. Nuestra prioridad, por el momento, es sacar las bases y esta convocatoria a la vez.

La financiación pública de la ciencia en Canarias ha sido tradicionalmente paupérrima. El colectivo argumenta que debería aumentar del 0,39% al 1%, ¿será posible en esta legislatura?

La apuesta del gobierno es clara y la creación del área es una declaración de intenciones. Me encantaría decir sí de entrada, pero hay unas reglas fiscales y presupuestarias que Europa va a imponer y que nos va a devolver a la situación que imperaba hace cuatro años. A partir de ahí veremos. Me consta la prioridad y mi deber va a ser que esa prioridad esté reflejada en los presupuestos.

La cultura es una cuestión que tiene que ser una hoja de ruta y una seña de identidad

La financiación de la ciencia en Canarias está limitada por otro obstáculo y es el paupérrima inversión empresarial debido a un escaso tejido productivo ¿qué se puede hacer desde su Consejería para impulsarlo?

Nuestro objetivo es intentar acelerar la transferencia de la ciencia y la innovación al tejido empresarial. Con eso conseguiríamos toda esa innovación pueda ser aprovechada por las empresas y, en definitiva, impulsar el crecimiento económico. Ahí está la clave. El problema actual es que la ciencia no llega a las empresas.

¿Y cómo se acelera la transferencia?

Trabajando de manera coordinada entre unos y otros. Sobre todo, trabajar con la Agencia que tiene un papel fundamental porque tiene mucha experiencia. Lo que se trata es de conectar, apoyar y financiar los proyectos que nos ayuden también a hacer esa transferencia.

¿Diría que hasta ahora faltaba organización?

Yo lo que me he dado cuenta es que había muchos proyectos en marcha pero de forma independiente.

¿Hay potencial en Canarias para estimular la producción científica en las empresas?

Sí, si lo hay. Me da pena que no se conozca todo el trabajo que se hace. En Canarias se fabrican microchips, robots submarinos... y cuando se lo dices a la gente muestra sorpresa.

La anterior consejera de Educación anunció un acuerdo de financiación plurianual para los próximos años de estabilidad para las universidades, ¿cree que será suficiente para paliar el déficit de la universidad en cuanto a financiación?

El plan plurianual no está cerrado aún. Es una propuesta. Un modelo que han establecido y tendremos que verlo. Existe un déficit histórico de financiación de las universidades y viene de atrás. Nuestra idea es trabajar en estrecha lazos con las universidades. Queremos es mejorar la calidad de la enseñanza en los estudios superiores y eso tiene que ir de la mano de la innovación, la investigación y la internalización.

Una de las prioridades de las universidades es retener el talento qué se ha ido, ¿cómo recuperamos ese talento antes de que se abandone Canarias?

Nos dijeron que si nos preparábamos y estudiábamos íbamos a tener mejores posibilidades que nuestros padres. De repente, muchos han cumplido con todas las premisas que marcó la sociedad y no hay oportunidades suficiente. La mayoría de las personas no se quieren ir y si lo hacen, quieren volver. La gente se va fuera si no le podemos ofrecer lo que esperan. Creo que se tienen que evaluar todas las condiciones porque no se debe a una variable sola. Hay que mejorar la financiación de las universidades, mejorar la innovación, la ciencia y obviamente también mejorar el mercado de trabajo y nuestra oferta.

Todas estas cuestiones le obligan a mantener una relación estrecha con el área de Empleo y Educación, ¿cómo son esas relaciones teniendo en cuenta de que ustedes están en un Gobierno de coalición?

Bien, en un principio bien. Está claro que hay áreas que son más transversales que otras. En este caso, universidades toca muchísimas cuestiones. Lo que se trata es de mantener el diálogo y de trabajar todos por mejorar la calidad de vida de la sociedad canaria. En eso tenemos que encontrarnos y sé que va a ser así. No tiene por qué no serlo.

¿Qué opinión le merece la nueva ley orgánica de universidades o LOSU impulsada por el Gobierno estatal?

La he estado mirando. Lo hice incluso antes de que se aprobara el anteproyecto. Consensuar una ley siempre es complicado. Yo quizás hubiera cambiado algunos aspectos, pero es lo que tenemos. Veremos cómo va todo. Al final una ley nunca se aprueba al 100% como a tí te gustaría a no ser que tengas esos apoyos. Pero es bueno que sea compartida con el resto de partidos políticos estén o no en el gobierno.

Asume también la gestión de la Cultura, ¿qué proyectos destaca de este área?

Al final tenemos que promover la cultura en Canarias. La cultura construye identidad y eso es una cuestión que tiene que ser una hoja de ruta y una seña de identidad. Tenemos que seguir financiando proyectos culturales, de festivales de música, danza, teatro, de literatura, cine, artesanía...todo lo que engloba la cultura porque al final es lo que nos ayuda a construir la identidad canaria. La cultura la puedes definir con expresiones, tradiciones, costumbres y todo eso conlleva también la cultura y al final lo que tenemos es que seamos culturalmente más ricos se lo debemos a todas las artes desde la distintas ópticas.

¿Van a seguir apostando por retener esas grandes producciones que se interesan por Canarias?

La Canary Islands Film Commisions funciona de una manera extraordinaria y ha tenido una evolución tremenda. Cuando vemos los rodajes tampoco somos conscientes de todo lo que conlleva. Se ha conseguido colocar a Canarias en el punto de mira de las mejores productoras del mundo. Es un escaparate tremendo para nosotros y nuestro paisaje natural. Nuestra intención es seguir apoyándola. Sabemos que hay un problema con las ayudas audiovisuales. El otro día me reuní con la coordinadora para conocer la situación y nos hemos puesto a trabajar en ellas a trabajar para desbloquearlas cuanto antes. No puede ser que existan unas ayudas para el sector y que lleguen tarde porque se ha tardado en sacar. Trabajaremos en esa línea, porque nos ha funcionado muy bien y deja mucha economía. Quizás el talón de aquiles en el que más tenemos que trabajar es la vinculación de la educación con el cine. Como el sector ha crecido mucho en poco tiempo a veces nos falta mano de obra canaria.

¿Qué opinión le merece la construcción de estudios de cine en Canarias tales como el proyecto Dreamland?

Creo que Canarias tiene unos paisajes maravillosos que es lo más atractivo que tenemos. Estudios cerrados hay en otros lugares del mundo. Además, trasladar todos esos trailers para aquí no es barato ni sencillo, aunque la fiscalidad baje mucho. Como digo, yo siempre he sido de la opinión de que si tenemos unos paisajes al aire libre y es eso precisamente lo que nos diferencia.